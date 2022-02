Francisco Rodríguez, técnico del Elche, mostró su satisfacción con el trabajo de sus jugadores tras sumar una nueva victoria en el Martínez Valero que encarrila el objetivo final de la permanencia a final de curso. "Sabíamos de la importancia de este partido. Se puso feo en la primera parte, en el descanso hablamos de lo que había que hacer para darle la vuelta y estoy orgulloso y satisfecho. Son 26 puntos que no nos sirven aún de nada, pero estamos en el camino", aseveró el almeriense.

El preparador franjiverde felicitó a los suyos por la buena marcha en 2022, año en el que su equipo no conoce la derrota en Liga (tres victorias y dos empates). "Cada día para nosotros es muy importante y trabajamos de la misma manera, independientemente del rival que sea. Teníamos muy buenos jugadores y necesitábamos crear un equipo. Lo estamos haciendo y no podemos bajarnos de ahí. Ya digo, el día a a día es lo que nos hace ser mejores y en eso no vamos a cambiar nunca", afirmó Francisco.

Pese a la insistencia de Francisco en alabar el trabajo de todo el equipo, el momento dulce de Pere Milla tuvo un hueco en las valoraciones del técnico. "Pere Milla ha hecho otra vez un trabajo fantástico, recompensado con dos goles, pero se aprovecha bien del trabajo de Boyé fijando a los centrales. Esto demuestra que no dependemos de nadie. Está haciendo goles y solo le pido que siga en la misma línea", dijo el andaluz.

"Para que nuestra gente esté contento nosotros tenemos que darle algo. El equipo tiene alma y se nota. A nivel táctico a veces se nos da mejor y a veces peor, pero la comunión entre la afición y el equipo nos ayuda a sumar. Tenemos que seguir siendo humildes y transmitir esta misma mentalidad en cada partido", aseveró Francisco sobre esa comunión que se ha creado entre grada y césped, que se puso de manifiesto una vez más en el Martínez Valero.

Remontada tras el descanso

Sobre lo acontecido durante el cuarto de hora entre el final del primer tiempo y el inicio del segundo en el vestuario para obrar la remontada, Francisco dio varias claves: "En el descanso hemos hablado de cambiar la planificación sobre su presión, que la esperábamos más alta. En la segunda parte hemos tenido más dominio. He tratado de transmitirles la tranquilidad necesaria, sin pensar en las decisiones arbitrales. La verdad es que ha salido bien porque nada más empezar hemos marcado el gol del empate".

Por último, el técnico almeriense asegura que el equipo aún puede ir a más. "Entiendo que aún tenemos margen de mejora porque para eso trabajamos día a día. Nos vamos a enfrentar a rivales muy difíciles, como el Sevilla la semana que viene. O sea que tenemos que seguir trabajando y entiendo que podemos crecer porque incluso hay gente que no está participando y que nos puede ayudar", finalizó.