«Harry Potter» Pere Milla

Pere Milla se ha convertido en el «Harry Potter» particular del Elche. El delantero catalán, que ya ha sido protagonista de goles históricos para el conjunto ilicitano, volvió a sacar ayer su varita mágica. Cuando peor lo estaban pasando los franjiverdes, se puso, una vez más, la capa de héroe para llevar a a su equipo hacia la victoria final y allanar de forma considerable el camino hacia el objetivo de la permanencia.

El Elche lo estaba pasando mal después de una primera parte bronca, en la que estuvo más pendiente del colegiado que de jugar su fútbol habitual de los últimos partidos. El Alavés se había adelantado en el marcador y la lucha por el descenso se ajustaba. En ese momento difícil, Pere Milla sacó su pócima secreta y, en apenas 12 minutos, le dio la vuelta al marcador con dos goles, que llevaron el delirio a las gradas del Martínez Valero. Fidel, en el 85, sentenció el encuentro y permitió, también, ganarle el golaveraje a los vitorianos, que están ya a nueve puntos de distancia. Además, con el triunfo (2-1) del Mallorca sobre el Cádiz, los puestos de descenso están ya a siete puntos y los franjiverdes vislumbran el objetivo de la salvación.

El encuentro comenzó de forma inmejorable. Solo habían transcurridos 29 segundos cuando Mojica, que fue titular, a pesar de haber llegado el viernes de la concentración con Colombia, puso un centro al segundo palo y Tete Morente marcó. El árbitro, tras consultar con el VAR, anuló el gol, al considerar que había habido obstrucción de Pere Milla sobre un defensor babazorro.

La decisión encendió los ánimos de los jugadores franjiverdes y de la grada. Eso perjudicó el juego el Elche, que estaba fuera del encuentro, a pesar de que Francisco pedía tranquilidad desde la banda.

Por si faltaba poco, en el minuto 17, el Alavés anotó el 0-1, tras un centro de Luis Rioja, en el que Joselu remató solo en segundo poste después de ganarle la espalda a Pedro Bigas, que fue titular tras casi un mes lesionado. En la primera parte se le notó su inactividad. La acción también fue polémica, porque en el inicio de la jugada pudo haber fuera de juego de Jason. El colegiado, en esta ocasión, no lo entendió así, y encendió, todavía más, los ánimos de los futbolistas del Elche y de su afición.

Sin realizar un juego brillante, el conjunto ilicitano tuvo hasta cuatro ocasiones de empatar antes del descanso: dos remates de Pere Milla, uno salió rozando el poste y otro alto; una acción de Lucas Boyé tras un pase de Fidel y otro testarazo del argentino, que se marchó por encima del larguero. Al descanso, 0-1 y la cosa pintaba mal.

Cambio radical tras el descanso

Sin embargo, el tiempo de asueto le vino como anillo al dedo al Elche y, en especial, a Pere Milla. Apenas habían transcurridos 54 segundos de la reanudación cuando el catalán logró el empate. Fidel centró al primer palo, Milla dejó la pelota de tacón para Boyé y, tras tocar un defensa del Alavés, le llegó de nuevo al «10» franjiverde, que disparó y Pacheco no acertó a detener el esférico y se lo metió en su propia portería (1-1).

La igualada le dio aire al equipo de Francisco. Después de un susto en el que Gonzalo Verdú se jugó la expulsión al ser el último hombre, el cartagenero sacó el balón con ímpetu y evitó la desgracia; llegaron dos buenas oportunidades para que marcar el segundo. Primero, con un centro de Mojica que se paseó por toda el área; y después, en una contra de Boyé que se fue solo y no acertó a rematar.

En el minuto 58 llegó el delirio al Martínez Valero, con una jugada de tiralíneas. Mojica le dobló a Fidel en una subida, el onubense entregó el balón al colombiano, quien, en vez de centrar por alto, vio muy bien como Pere Milla llegaba desde atrás y le puso la pelota al catalán en la frontal del área. El «Harry Potter» franjiverde la enganchó a la perfección con su pierna izquierda y metió el 2-1, con un disparo ajustado al poste, como mandan los cánones.

El Elche jugó mucho mejor en los segundos 45 minutos, supo rasear la pelota y buscar los espacios. El Alavés solo creó peligro a balón parado y en algún más despeje del conjunto ilicitano, como en uno de Mojica que a punto estuvo de costar muy caro.

A pesar de tener algún despiste, el colombiano es un portento físico. En el minuto 57, puso un buen centro al segundo palo, que Tete Morente remató de cabeza alto. En el 73, Fidel protagonizó una gran jugada individual, que detuvo Pacheco. Y en el 85 llegó la sentencia, en otra jugada mágica. Guido Carrillo dejó de tacón a Boyé, el «9» franjiverde metió el esférico al hueco sobre Fidel, quien definió a la perfección.

Ahí se acabo el encuentro. El Martínez Valero vivió una fiesta en los últimos minutos, porque el Elche ve el camino despejado hacia la permanencia. El objetivo de la salvación no está conseguido, pero está cada vez más cerca. La afición franjiverde empezó a cantar «herculano el que no bote» y el «Aromas Ilicitanos» a capela . Los jugadores se acercaron a saludar y a celebra la victoria con la Grada de Animación Fondo Sur 1923. No era para menos. El triunfo permite dar un paso de gigante y la continuidad en Primera División está cada vez más cerca.