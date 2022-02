El entrenador del Deportivo Alavés, José Luis Mendilibar, explicó ayer que «necesitamos que se contagie la competitividad» y le dio más importancia a hacer ocasiones que hacer gol. Sobre el Elche, destacó que «ellos están bien en cuanto a juego y resultado, sus últimos partidos han sido buenos, veremos cómo les han resultado los cambios», refiriéndose al mercado de invierno.

El técnico babazorro compareció en rueda de prensa y subrayó que es importante «que los jugadores sepan lo que se juegan», pero no pensar más allá, porque aunque pierdan este partido «queda mucha liga».

«Un resultado favorable te da mucho y en esta liga pasa que hay equipos que llevan tiempo sin ganar y luego sacan resultados», apuntó el de Zaldibar, que afirmó que para que les toque ganar tienen que «coger muchos boletos, incluso más que ellos. Tenemos que hacer cosas muy bien», agregó. El vasco reconoció que «falta gol», pero destacó sobre todo que no han hecho muchas ocasiones para conseguir goles y fue por ese lado su discurso: «Le doy más importancia a hacer ocasiones, si no finalizamos las jugadas con centros y no entramos con fe a zonas de remate tendremos menos posibilidades».

«Tenemos que ir convencidos a los sitios para poder hacer gol», incidió el preparador albiazul, que mañana no podrá estar en el banquillo tras haber sido expulsado la pasada jornada ante el Barça.