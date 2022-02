Pere Milla guía al Elche hacia la permanencia (3-1)

No es la permanencia, pero está cada vez más cerca. Así lo celebró el Martínez Valero al final del encuentro frente al Alavés. “Herculano el que no bote”, el “Aromas Ilicitanos” a capela. Los jugadores saludando a la Grada de Animación Fondo Sur 1923. Y no era para menos. El triunfo del conjunto ilicitano le permite dar un paso de gigante hacia la salvación, dejar a los vitorianos, un rival directo a nueve puntos más el golaveraje y ver el futuro con mucho optimismo.

No fue un partido fácil, porque el equipo de Mendilibar se puso por delante en el marcador a los 17 minutos y a los franjiverdes les tocó nadar contracorriente. Pere Milla está tocado en una varita mágica. A los 54 segundos de la reanudación, el “10” del Elche empató el encuentro. Y en el minuto 58 marcó el 2-1. Fidel sentenció el choque con otro gol en el 85. Francisco mantuvo a Mojica en el lateral izquierdo, a pesar de realizar solo un entrenamiento tras volver de la concentración con la selección de Colombia. El técnico franjiverde apostó por Pedro Bigas como central izquierda en lugar de Diego González. El mallorquín volvió después de casi un mes lesionado y formó pareja con Gonzalo Verdú. El resto del equipo fue el previsible. Tete Morente se recuperó a tiempo de sus problemas en el tobillo y jugó inicialmente en la banda derecha. Fidel lo hizo en la izquierda, mientras que Pere Milla, que venía jugando en el perfil zurdo, pasó a segundo delantero, junto a Lucas Boyé, tras la salida de Lucas Pérez en el mercado de invierno. Cuando solo se llevaban 29 segundos de partido, el Elche marcó gol. Un centro de Mojica lo remató en el segundo palo Tete Morente. El árbitro lo anuló, tras consultar con el VAR, al considerar que Pere Milla había empujado a un jugador del Alavés para que no llegase a tapar el remate del jugador gaditano. Ahí empezó el partido ya a ponerse bronco. Los futbolistas franjiverdes y la grada estaban más pendientes del colegiado, a pesar de que Francisco pedía tranquilidad desde la banda. Y a los 17 minutos llegó el mazazo. Un centro desde la izquierda de Luis Rioja lo remató completamente solo Joselu, que le ganó la espalda a Pedro Bigas y marcó el 0-1. En el inicio de la jugada pudo haber fuera de juego de Jason. El Elche no encontraba el camino. Se empecinaba mucho en jugar por la izquierda y en buscar a Lucas Boyé. Sin embargo, cuando atacaba por la derecha, con Tete Morente, era cuando creaba más peligró. Aún así, el conjunto ilicitano tuvo tres remates para empatar antes del descanso. Uno de Pere Milla a centro de Tete Morente, que salió rozando el poste. Otro con una jugada individual de Boyé, tras pase de Fidel. El argentino también remató alto de cabeza un centro de Mojica y Pere Milla otro de Tete Morente. El primer tiempo acabó con 0-1. En la segunda parte cambió por completo. A los 54 segundos, los franjiverdes empataron el encuentro. Fidel centró al segundo palo, Pere Milla quiso dejar de espuela a Boyé, el balón tocó en un defensor del Alavés y le llegó de nuevo al catalán, que disparó y Pacheco no acertó a detener el esférico y se lo metió en su propia portería. La igualada le dio aire al equipo de Francisco. Después de un susto en el que Gonzalo Verdú se jugó la expulsión al ser el último hombre, el cartagenero sacó el balón con ímpetu y evitó la desgracia; llegaron dos buenas oportunidades para que el Elche hubiese marcado el segundo. Primero con un centro de Mojica que se paseó por toda el área y una contra de Boyé que se fue solo y se lió y no acertó a rematar. En el minuto 58 llegó el delirio al Martínez Valero, con una jugada de tiralíneas. Mojica le dobló a Fidel en una subida, el onubense entregó el balón al colombiano, quien en vez de centrar por alto vio muy bien como Pere Milla llegaba desde atrás y le puso la pelota al catalán en la frontal del área. El Harry Potter franjiverde lo enganchó a la perfección con su pierna izquieda y metió el 2-1 con un disparo ajustado al poste, como mandan los cánones. El Elche jugó mucho mejor en los segundos 45 minutos, supo rasear la pelota y buscar los espacios. El Alavés solo creó peligro a balón parado y en algún más despeje del conjunto ilicitano, como en uno de Mojica. El colombiano es un portento físico. En el minuto 57, puso un buen centro al segundo, que Tete Morente remató de cabeza algo. En el 73, Fidel protagonizá una gran jugada individual, que detuvo Pacheco. Y en el 85 llegó la sentencia, en otra jugada mágica. Guido Carrillo dejó de tacón a Boyé, el “9” franjiverde metió el esférico al hueco a Fidel, quien definió a la perfección. Ahí se acabo el encuentro. El Martínez Valero vivió una fiesta y el Elche que ve el camino despejado hacia la permanencia. FICHA TÉCNICA: ELCHE: Edgar Badia, Helibelton Palacios, Gonzalo Verdú (Diego González, m. 83), Pedro Bigas, Mojica, Mascarell, Gumbau, Tete Morente (Josan, m. 89), Fidel, Pere Milla (Guido Carrillo, . 71) y Lucas Boyé (Raúl Guti, m. 89). ALAVÉS: Pacheco, Martín (Tenaglia, m. 54), Laguardia, Lejuene, Duarte, Pina, Escalante (Guidetti, m. 86), Jason (Edgar, m. 72), Luis Rioja, Miguel de la Fuente (Pere Pons, m. 72) y Joselu (Manu Vallejo, m. 54). GOL: 0-1 m.17, Joselu. 1-1 m. 46, Pere Milla. 2-1 m. 58, Pere Milla. 3-1 m. 85, Fidel. ÁRBITRO: Melero López, del colegio andaluz. Mostró tarjetas amarillas a Gonzalo Verdú (m. 66) y a Tomás Pina (m. 92). ESTADIO: Martínez Valero, 12.926 ante espectadores