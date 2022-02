Bragarnik regresa a Argentina con los nombres de Marcone y Pastore bajo el brazo

El propietario del Elche CF, Christian Bragarnik, se marchó este domingo a Argentina, después de seguir en directo desde el palco la victoria (3-1) del conjunto ilicitano frente al Alavés. El máximo accionista de la entidad franiverde ha regresado a su país, donde el mercado de fichajes se cierra este miércoles. El inversor argentino se ha llevado bajo el brazo los nombres de Iván Marcone y de Javier Pastore y no descarta que ambos futbolistas abandonen el Elche esta semana. Todo va a depender de si se concreta el interés de Independiente de Avellaneda por el mediocentro y de Boca Juniors por el mediapunta.

Marcone apenas está contando con minutos esta temporada. Su participación, tanto en los últimos partidos de la etapa de Escribá como ahora con Francisco su papel ha pasado a ser testimonial. Independiente quiere volver a vestir de rojo al centrocampista y el futbolista argentino no ve con malos ojos regresar a su país. El problema es su salario y que hay que pagar traspaso, porque el Elche tuvo que asumir la temporada pasada la opción de compra con Boca de cuatro millones de euros por hacerse con sus servicios y Bragarnik, como es normal y habitual, no está dispuesto a perder dinero. Si se dan las circunstancias y el jugador insiste en marcharse, como ocurrió con Benedetto, el propietario del club ilicitano está dispuesto a dar facilidades pago, pero siempre sacando un beneficio.

El caso de Pastore es similar. Llegó a la entidad franjiverde como uno de los fichajes estrellas, pero apenas está jugando. Boca Juniors está interesado en sus servicios y el Elche le abriría la puerta. Pero el problema también es económico, porque el club xeneize no está en condiciones de asumir su ficha. Si el centrocampista opta por rebajar su nómina, podría recalar en la Bombonera y unirse a Benedetto. Si no es antes del miércoles, cuando se cierre el mercado en Argentino, Boca Juniors sigue interesado y no lo descarta para el próximo verano, cuando termine contrato con la entidad franjiverde.

Las últimas horas, como es habitual con Bragarnik, van a ser intensas y desde el club ilicitano no descartan nada. Todo va a depender, principalmente, de la voluntad de los dos jugadores y de su disposición a amoldarse a la capacidad económica, tanto de Independiente como de Boca. Tanto Marcone como Pastore han entrenado este lunes con total normalidad con el Elche.