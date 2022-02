Francisco no da tregua

A pesar de la gran victoria del pasado sábado frente al Alavés (3-1) y la espectacular trayectoria que lleva el Elche CF, que se ha convertido en el mejor equipo de Primera División del año 2022, su técnico, Francisco Rodríguez, no da tregua y no ha concedido descanso a sus futbolistas ni domingo ni lunes. El motivo no es otro que el viernes (21 horas), el conjunto ilicitano disputa un nuevo encuentro de Liga, en el estadio Sánchez Pizjuán, frente al Sevilla. El fin de semana sí que tendrán descanso los jugadores franjiverdes.

La plantilla realizó ayer domingo un entrenamiento de recuperado y este lunes ha vuelto a ejercitarse en el campo Díez Iborra de la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero. La mayoría de futbolistas que jugaron la mayor parte del encuentro frente al Alavés ha rebajado la carga de trabajo y muchos de ellos se han quedado realizando ejercicios de recuperación en el gimnasio del estadio Martínez Valero. El resto han entrenando con normalidad. Por su parte, Ezequiel Ponce continúa con su plan de puesta a punto después de tres meses sin jugar por una lesión en la rodilla que se produjo con el Spartak de Moscú. Francisco ya dijo el pasado viernes que el argentino, uno de los fichajes del mercado de invierno junto a Lucas Olaza y Kike Pérez, está mejor de lo que esperaba. Para el encuentro del Sevilla seguirá siendo baja, pero para el siguiente partido del viernes 18 de febrero, frente al Rayo Vallecano, en el estadio Martínez Valero, podría ya estar a disposición del técnico.