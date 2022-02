Ponce: "No vengo a remplazar a nadie y ojalá pueda seguir en un gran club como el Elche"

El delantero argentino Ezequiel Ponce ha sido presentado este martes como nuevo jugador del Elche C.F. Llega cedido por el Spartak de Moscú hasta final de temporada y el club ilicitano cuenta con la opción de compra de cuatro millones de euros, si se cumplen una serie de requisitos, como la permanencia o jugar una cantidad determinadas de partidos.

¿Cómo está viviendo sus primeros días como jugador del Elche?

Estoy muy contento de estar aquí y de formar parte de la gran familia del Elche. Agradecer al club, al propietario, a los compañeros y al cuerpo técnico como me han recibido. Estoy entusiasmado de formar parte de un club como el Elche. El primer día que entré en el vestuario ya me di cuenta de ese sentido de familia que me contaron que hay. Todo ha sido amabilidad. Es el clima ideal para poder trabajar.

¿Cómo fueron las negociaciones y por qué se decidió a venir?

Cuando el propietario (Bragarnik) me planteó la posibilidad de venir, yo y mi familia nos ilusionamos mucho. Nos decidimos a ojos cerrados porque voy a tener la oportunidad de competir en una liga de gran nivel. Me decidí a venir, sobre todo, por el proyecto que hay y por la calidad de la plantilla. Es un club que está creciendo y que va intentar hacerlo más todavía más en los próximo años y estoy encantado de poder ayudar a conseguirlo. Vengo para trabajar y que todos juntos luchemos por el mismo objetivo.

¿Cómo se definiría como jugador?

No he gusta hablar de mí mismo. Lo primero que quiero es que gane el equipo. Me baso en trabajar para el colectivo y trataré de aportar mis virtudes para ayudar, tanto a la hora de marcar goles como para estar conectado todo el partido. Mis cualidades se irán viendo con los partidos.

Llega cedido, con una opción de compra. ¿Le plantearon la posibilidad de que en un futuro pueda ser el sustituto de Lucas Boyé si su compatriota termina marchándose la próxima temporada porque le llega una gran oferta?

Nadie me habló de esa posibilidad. Vengo a sumar y no a remplazar a nadie. Vengo a ayudar para conseguir todos juntos que el Elche continúe en Primera División.

¿Le gustaría que se cumplieran los objetivos y que se pueda hacer efectiva la opción de compra para continuar en el Elche y no volver al frío de Moscú?

En cuanto al tiempo, la verdad es que nos volvió a sonreír la cara a mí y a mi familia. Estoy muy agradecido de la oportunidad que me dio el Spartak, pero necesitaba un salto a una competición de calidad como es la liga española. Voy a trabajar para que pueda suceder y que se haga efectiva esa opción de compra. Al final de temporada, el club tomará la decisión, pero voy a dar todo para poder quedarme.

¿Qué objetivos individuales se marca?

Ya he dicho que para mí, lo primero es el equipo y no quiero enfocar esta oportunidad de forma individual. Sería un error mirar por mí mismo. Si se van cumpliendo los objetivos del equipo y todos sumamos sería la mejor manera de mejorar a nivel individual. Cada vez que toque jugar intentarçe aportar de la mejor manera, porque lo primero es que el equipo gane y permanezca en Primera División, en una Liga tan competitiva como esta.

¿Qué diferencias hay de aquel Ezequiel Ponce que vino a España en el Granada con solo 19 años y el de ahora con 24?

Han pasado años de aquella ocasión y he ganado experiencia. He ido creciendo a nivel personal y futbolístico. Ahora estoy con ganas de demostrar que estoy preparado para afrontar este reto.

Su mejor temporada la realizó en el AEK de Atenas, en el que, curiosamente, formó dupla atacante con Lucas Boyé. Ahora se vuelven a reencontrar en el Elche. ¿Cómo se pueden compaginar?

Competimos juntos en el año del AEK y fue una buena temporada. Además, tuvimos muy buena relación. Estoy contento de volver a reencontrarme con Lucas y por lo que está demostrando aquí. Es un gran futbolista. Me gustaría jugar junto a él, como a cualquier jugador y aprovechar las cualidades de todos en beneficio del equipo. En el AEK jugábamos con un sistema más libre para los atacantes y los delanteros teníamos una posición más cómoda. Aquí es diferente, porque los dos delanteros tenemos que estar muy unidos y conectados. Esperemos que los dos podamos mostrar nuestras mejores condiciones.

¿Cómo se encuentra a nivel físico después de tres meses sin jugar por la lesión de rodilla? ¿Se ve preparado para entrar ya en la convocatoria para el partido del viernes en Sevilla?

Me encuentro bien. Hoy ya he completado todo el entrenamiento con el grupo y he tenido buenas sensaciones. Me he vuelto a sentir feliz, por como ha respondido mi cuerpo en el campo. Me veo con posibilidades de poder estar en un partido tan bonito como el del Sevilla. Pero debe ser el cuerpo médico y los técnicos los que lo decidan. Y si no puede ser para esta semana, para la siguiente frente al Rayo.