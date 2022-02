El Elche quiere seguir invicto en 2022

Seguir invicto en LaLiga Santander este 2022 y, con ello, continuar lejos del descenso, ahora mismo a ocho puntos. Ese es el objetivo que hoy -21 horas- se marca el Elche de Francisco en el partido que abrirá la jornada 24 y que lo enfrenta al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, donde el conjunto franjiverde nunca ha ganado. Por primera vez podría asaltar un estadio «muy bonito para jugar, con una afición que se entrega al máximo a su equipo», explicaba el técnico almeriense.

Los contrincantes llegan con sensaciones dispares al encuentro. Por un lado, el Elche ha conseguido tres victorias (ante Villarreal, Espanyol y Alavés) y dos empates (frente a Granada y Real Madrid) en los últimos cinco partidos, los primeros del año. Por su parte, el Sevilla de Julen Lopetegui ha estado irregular si lo que quiere es asaltar el liderato de la competición, consiguiendo tres empates en sus tres últimos compromisos.

Objetivos y presupuestos de uno y otro equipo tienen cifras totalmente dispares, pero la buena racha del conjunto franjiverde y el empate a un gol conseguido en el Martínez Valero al inicio del torneo, dan esperanzas a los ilicitanos. Además, podría ser hoy el primer día en el que Francisco pudiera repetir alineación inicial, un hecho que el técnico valora de forma notable y que ayer en rueda de Prensa remarcaba como un hecho que refuerza al equipo. «Nuestro objetivo es conseguir formar una base. No podemos estar continuamente dando tumbos porque tenemos que darle la confianza a los jugadores que están haciéndolo bien. Es cierto que los menos titulares también vienen apretando muchísimo y por eso el nivel es alto en la competición. El día a día es fantástico, hace que se eleve el nivel para competir los fines de semana», apuntaba el míster, que adelantaba que la idea del once inicial «va a ser la misma prácticamente» que ante el Alavés, «quizás con algún movimiento debido a los problemas físicos que hemos tenido la última semana». Precisamente las lesiones podrían hacer que reitere alineación Francisco. Concretamente el once del pasado sábado ante el Alavés. Portería (Edgar Badia), centro del campo (Fidel, Mascarell, Gumbau y Morente) y delantera (Lucas Boyé y Pere Milla) parecen claras. Con la lesión de Diego González esta semana entrenando y la reciente incorporación de Roco al grupo tras su baja, la defensa en Sevilla podría ser la misma que ante el Alavés (Mojica, Bigas, Verdú y Palacios).

Bajas

El técnico franjiverde desvelaba ayer que seguro no estarán Raúl Guti ni el recién fichado Ezequiel Ponce, que sí puede estar la próxima semana. Sobre el resto, incluido Diego porque la resonancia ha resultado limpia, afirmaba que «estamos pendientes de la evolución de última hora para poder decidir la convocatoria», que se conocerá hoy, día en el que el equipo hará los viajes de ida -11 de la mañana- y vuelta -tras el partido.

Por su parte, Lopetegui anunciaba ayer que no puede contar con el lateral derecho argentino Gonzalo Montiel -en su puesto podría entrar el mexicano Jesús «Tecatito» Corona-, el centrocampista Fernando Reges ni el lateral derecho Jesús Navas. Sí pueden estar Lucas Ocampos, el delantero marroquí Yousseff En-Nesyri y el nuevo atacante francés del Sevilla Anthony Martial.

Marcone es «un jugador importante para nosotros; está muy ilusionado con seguir»

El entrenador del Elche aseguró ayer sobre Iván Marcone se marche que «para nosotros es un jugador importante y muchos equipos de Europa y de Sudamérica están interesados pese a que contábamos con él. El jugador tiene un compromiso grande por estar con nosotros. Él me hace ver que está muy muy ilusionado con seguir. Creo que el mercado se cerraba hoy -refiriéndose a ayer- pero yo de momento cuento con él para viajar a Sevilla porque se lo está ganando y poniendo todo de su parte». Francisco añadía que «como dije en su día, la gente que quiera estar aquí, por supuesto los vamos a invitar a que sigan colaborando y el que no ha querido se fue».

Sobre Pastore, Francisco reconocía que había tenido «una conversación privada, en la que me demostró que sigue teniendo el hambre que necesita el equipo para mejorar. Él está poniendo de su parte todos los días en los entrenamientos. Lleva una semana fantástica. Todos estamos ilusionados con sacar al mejor Pastore. Es cierto que no está teniendo minutos y ojalá, por el bien de él pueda tenerlos pronto, pero ya sabéis que por delante de él y de todos está siempre el equipo».

Sobre Pere Milla, dijo que «estamos muy contentos con su rendimiento. La Dirección Deportiva está trabajando muy bien. Hay conversaciones abiertas, sin haber cerrado nada… Está en un momento fantástico. El club está haciendo su función y muy bien para que el jugador sienta que está con él».