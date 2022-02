Francisco: «Nos exigiremos al máximo para ponérselo difícil al Sevilla»

El entrenador Francisco Rodríguez no tiene problemas en asumir que el suyo es actualmente el equipo de moda de LaLiga. «A nivel deportivo todos queremos que se hable de Elche y del Elche», apunta el técnico, a la vez que entiende que «la realidad nos dice que el camino que tenemos que seguir es este, pero no debemos olvidarnos de que para seguir así en Sevilla tenemos que sufrir y competir, sacar lo mejor de cada uno de nosotros para intentar traernos algo positivo. Estaría encantado de que cuando llegue mayo todo siga igual. Eso sería señal de que hemos hecho lo que teníamos que hacer y podremos celebrarlo, pero en su momento».

Ante los sevillistas, «nuestro objetivo es mantener la dinámica de resultados y de buen juego y utilizar nuestras armas para neutralizar las suyas. Vamos, como siempre, con muchísimo respeto al rival, a un campo ilusionaste, bonito para jugar… Queremos competir bien y que nuestra gente se sienta orgullosa del equipo. Vamos a tener que exigirnos al máximo».

Sobre la situación del Elche, el técnico expone que «nosotros venimos de una buena dinámica de resultados, pero esto lo único que nos lleva es a seguir creyendo en lo que vamos a hacer, en el trabajo, y en hacer lo que hemos planificado para ponérselo difícil a uno de los mejores equipos de la categoría y de Europa».

Francisco tiene claro que el equipo no se ha relajado lo más mínimo. «La dinámica de resultados y de fases de buen juego durante los partidos viene por trabajo, por convicción, por dedicación… y, desde el lunes, después del Alavés, volvimos a hacer lo mismo. No hay nada de relajación, en absoluto, por ninguna de las partes. Y esto es lo que nos hace seguir adelante».

El rival

El Sevilla, según el preparador, «no viene de una dinámica buena de resultados, pero en todos los partidos ha tenido posibilidades de ganar, por su potencial ofensivo y por lo bien trabajado que está el equipo por parte de su cuerpo técnico. Pero que no pase por su mejor momento es un arma de doble filo. Es un equipo que llega herido, por un lado, y tiene pendiente acercarse al líder, por otro».

Por tanto, «va a ser un partido muy díficil, con un alto nivel de juego ofensivo por parte del Sevilla. Hemos preparado el partido bien, estoy convencido de que vamos a competir y a intentar traernos algo positivo».

Sobre su futuro…

«Es verdad que hay jugadores que terminan contrato y es normal que el club intente hablar con ellos para que sepan que son importantes, incluso con jugadores que no están participando. El club está haciendo una labor fantástica al iniciar el proceso de conversaciones. Pero yo no me muevo por contratos, sino por sensaciones de presente, que son las que tengo ahora, que estoy súper feliz, que estoy contento, pero al final hay que ser realistas, que nos quedan tres meses esenciales y cuando termine el menos importante quizás sea yo. En estos momentos, yo me siento cómodo y bien, me siento respetado por todos los organismos del club… Lo importante es que los jugadores estén contentos, que sepan que el club confía en ellos», explica.

Con sus números, el Elche sería sexto ahora mismo, pero para Francisco «eso es algo que no deja de ser anecdótico… Quedan 14 partidos que son muy importantes. El primero, el de mañana. Es verdad que nos hemos distanciado de los tres de abajo, lo que es importante para seguir confiando en nuestro trabajo, pero que esto ya no sirve. Ahora tenemos que sacar los puntos que nos quedan para conseguir el objetivo y no debemos pensar en lo que hemos hecho sino en lo que nos queda por hacer, que es más importante».

¿Hace cuentas de permanencia? «No, lo prometo. Me centro en lo próximo y así se lo hago ver todos los días a los jugadores. Nuestro único objetivo es sacar algo en Sevilla, que es lo más próximo, e ir sumando».