Francisco: "Queremos mantener ante el Sevilla nuestra dinámica de juego y resultados"

El entrenador del Elche CF, Francisco Rodríguez, atendía hace unos minutos a los medios de comunicación en la previa del partido Sevilla-Elche que se disputa mañana viernes a las 21 horas. El técnico quiere seguir con la racha de buenos resultados, pero también evidencia que no se debe caer en la euforia, que hay que seguir trabajando igual y resta presión a sus jugadores sin hablar de una hipotética victoria en la capital hispalense y sí de "seguir compitiendo igual" o "darlo todo para intentar traernos algo positivo".

El de mañana va a ser "un partido difícil, contra un rival muy complicado, un equipo que está segundo, cerca del Real Madrid, en un estadio cuya afición aprieta muchísimo. Sabemos a quién nos enfrentamos mañana y si tenemos nuestra mejor versión y competimos al nivel que lo venimos haciendo, también se lo haremos pasar mal al Sevilla".

Sobre el oponente, Francisco también destaca que "nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de Primera División de Europa, con jugadores de primer nivel, con un estadio que su hinchada aprieta muchísimo y que nos va a exigir muchísimo. Nuestro objetivo es mantener la dinámica de resultados y de buen juego y utilizar nuestras armas para neutralizar las suyas. Sabemos dónde podemos hacerles daño. Vamos, como siempre, con muchísimo respeto al rival, a un campo ilusionaste, bonito para jugar… Queremos competir bien y que nuestra gente se sienta orgullosa del equipo. Vamos a tener que exigirnos al máximo".

Sobre la situación del Elche, el técnico expone que "nosotros venimos de una buena dinámica de resultados, pero esto lo único que nos lleva es a seguir creyendo en lo que vamos a hacer, en el trabajo, y en hacer lo que hemos planificado para ponérselo difícil a uno de los mejores equipos de la categoría".

¿Puede el equipo caer en la relajación ante la buena situación que vive?

Francisco es claro: "La dinámica de resultados y de fases de buen juego durante los partidos viene por trabajo, por convicción, por dedicación… y, a partir del lunes, después del Alavés, volvimos a hacer lo mismo. No hay nada de relajación, en absoluto, por ninguna de las partes. Y esto es lo que nos hace seguir adelante".

Bajas del Elche

Con respecto a las bajas por lesión de cara al partido, el técnico almeriense adelantaba que “todavía tenemos pendiente el entrenamiento de esta tarde y esperaremos para concretarlas al ver la evolución de los jugadores que esta semana han estado con molestias”. De todos modos, Francisco sí concretaba que “Raúl Guti no ha entrenado los últimos días y vamos a esperar pero es el que lo tiene más difícil”.

Sobre el resto, afirmaba que “estamos pendientes de la evolución de última hora y del entrenamiento para poder decidir la convocatoria”. Incluso de Diego González, “que sintió unas molestias en el isquiotibial, se le ha hecho una resonancia pero no sale nada importante y esperaremos a esta tarde para tomar la decisión de si vendrá a Sevilla o quedará pendiente para la semana que viene”.

Caso Iván Marcone

Para el técnico, “es un jugador importante y muchos equipos de Europa y de Sudamérica están interesados en su situación pese a que nosotros contábamos con él. El jugador tiene un compromiso grande por estar con nosotros. Él me hace ver que está muy muy ilusionado con seguir. Creo que el mercado se cerraba hoy pero yo de momento cuento con él para viajar a Sevilla porque se lo está ganando y poniendo todo de su parte”.

“Como dije en su día, la gente que quiera estar aquí, por supuesto los vamos a invitar a que sigan colaborando como están haciendo todos y el que no ha querido se fue”.

Pastore mejora

Con respecto al centrocampista argentino, Francisco reconocía que había tenido “una conversación a nivel privado con él, en la que me demostró que sigue teniendo el hambre que necesita el equipo para mejorar. Él está poniendo de su parte todos los días en los entrenamientos y lleva una semana fantástica y todos estamos ilusionados con sacar al mejor Pastore. Es cierto también que no está teniendo minutos y ojala, por el bien de él pueda teneros pronto, pero ya sabéis que por delante de él está siempre el equipo”.

Repetir alineación

“Al final, nuestro objetivo es conseguir formar un base. No podemos estar continuamente dando tumbos porque tenemos que darle la confianza a los jugadores que están haciéndolo bien. Es cierto que los menos titulares también vienen apretando muchísimo y por eso el nivel es alto en la competición. El día a día es fantástico, ver cómo trabaja la gente que no tiene minutos hace que se eleve el nivel para competir los fines de semana”.

La idea del once inicial “va a ser la misma prácticamente, quizás con algún movimiento debido a los problemas físicos que hemos tenido la última semana, pero tengo seguridad de que el que esté en el campo lo va hacer bien y poniendo todo de su parte para sacar adelante un partido difícil como el que tenemos mañana”.

Ciudad deportiva

Francisco expone que "la propiedad, el club, nosotros… sabemos lo realmente importante que sería tener un campo de entrenamiento donde podamos alternar, porque al final el césped del Díez Iborra no está en las condiciones que nosotros necesitamos. Lo que me hace ser optimista de cara a un futuro en Elche es que hay unas bases ya asentadas y unos buenos planes de futuro, que la estructura está montada y poco a poco va a seguir creciendo. Que los recursos humanos son fantásticos y que pronto tendremos las herramientas suficientes para un club de Primera División. Disponer de una pequeña ciudad deportiva es el deseo de todos. Pero también es verdad que lo prioritario ahora mismo es conseguir nuestro objetivo, la permanencia, y seguramente se generará para que esto pueda ser más fácil…".

¿Ponce viajará ya a Sevilla?

El técnico almeriense asegura que "cuando decidimos firmarlo todos estábamos convencidos de que nos pueda aportar en estos tres meses de competición. Y por eso está aquí. Su nivel fue altísimo en Grecia, viene de hacerlo muy bien en Rusia. A nosotros nos da las alternativas suficientes. Todavía no está en el mejor nivel porque está recuperándose de su lesión de lesión, pero lo va cogiendo. Viene con la mentalidad de ponerse al 100% cuanto antes. Quizás para esta semana vamos un poco justos, pero para la que viene va a estar prácticamente disponible".

El rival no pasa por su mejor momento…

El Sevilla, a juicio del preparador, "no viene de una dinámica buena de resultados, pero en todos los partidos ha tenido posibilidades de ganar, por su potencial ofensivo y por lo bien trabajado que está el equipo por parte de su cuerpo técnico. Pero que no pase por su mejor momento es un arma de doble filo. Es un equipo que llega herido, por un lado, y tiene pendiente acercarse al líder, por otro".

Por tanto, “va a ser un partido muy díficil, con un alto nivel de juego ofensivo por parte del Sevilla. Hemos preparado el partido bien, estoy convencido de que vamos a competir y a intentar traernos algo positivo”.

Sobre su futuro…

"Es verdad que hay jugadores que terminan contrato y es normal que el club intente hablar con ellos para que sepan que son importantes, incluso para jugadores que no están participando. El club está haciendo una labor fantástica y ha iniciado el proceso de conversaciones que son necesarias y buenas. Pero yo no me muevo por contratos, sino por sensaciones de presente, que son las que tengo ahora, que estoy superfeliz, que estoy contento, pero al final hay que ser realistas, que nos quedan tres meses esenciales y cuando termine el menos importante quizás sea yo. En estos momentos, yo me siento cómodo y bien, me siento respetado por todos los organismos del club… Lo importante es que los jugadores estén contentos, que sepan que el club confía en ellos", explica.

Con sus números, el Elche sería sexto ahora mismo…

"Eso es algo que no deja de ser anecdótico… Quedan 14 partidos que son muy importantes. El primero el de mañana. Es verdad que nos hemos distanciado de los tres de abajo, lo que es importante para nosotros, para seguir confiando en lo que veníamos haciendo, pero que esto ya no sirve. Ahora tenemos que sacar los puntos que nos quedan para conseguir el objetivo y no debemos pensar en lo que hemos hecho sino en lo que nos queda por hacer, que es más importante”.

¿Por qué le da tanta importancia a la afición?

"En el fútbol todos dependemos de resultados. Los jugadores, cuerpo técnico, el club, la afición… Ganar es algo tan importante en Primera División que tenemos que celebrarlo y lucharlo y todos se deben sentir partícipes de ello. Estoy súper orgulloso de la dinámica del equipo, pero eso ya es pasado. Tenemos que seguir sintiéndonos orgullosos mañana después del partido por seguir intentando competir y sacar el objetivo adelante”.

Edgar Badia

Sobre Edgar Badia, el técnico reconoció que “es una posición delicada en la que no tenemos que generar dudas. También es cierto que Kiko Casilla sabe que confiamos en él. Lo siento así. Nuestros jugadores son los mejores que podemos tener. Ahora le toca a Edgar, tiene toda nuestra confianza, creo que está actuando de una manera fantástica, rinde al nivel que queremos y le pedimos, y está por la labor. Estamos muy contentos con él, sin olvidar a Casilla, cuyo trabajo en el día a día hace que suba el nivel de Badia… Estoy súper contento con los dos".

¿Le gusta ser el equipo de moda de la Liga?

"Por supuesto, es bueno que se hable de Elche y del Elche. A nivel deportivo todo el mundo queremos esto. La realidad nos dice que el camino que tenemos que seguir es este. Y que debemos seguir así. Pero no debemos olvidarnos de que para ello mañana tenemos que sufrir y competir, sacar lo mejor de cada uno de nosotros para intentar traernos algo bueno. Estamos haciendo lo que cualquier entrenador quiere cuando llega a un equipo, sacar puntos y que los jugadores saquen lo mejor de sí mismos. Debemos seguir en ese camino… Por supuesto que estaría encantado de que cuando llegue mayo todo esto se repita. Eso sería señal de que hemos hecho lo que teníamos que hacer y podremos celebrarlo en su momento".

¿Hace cuentas de permanencia?

"No, lo prometo. Me centro en lo próximo y así se lo hago ver todos los días a los jugadores. Nuestro único objetivo es sacar algo maná que es lo más próximo e ir sumando".

Renovar ya a Pere Milla

“Nosotros estamos muy contentos por el rendimiento que está dando Pere, sin olvidar a los demás. El club está haciendo su función en cuanto a Dirección Deportiva y la está haciendo muy bien. Hay conversaciones abiertas, sin haber cerrado nada… Pere está en un momento fantástico. Y el club está haciendo su función y muy bien para que el jugador sienta que el club está con ellos”, concluye.