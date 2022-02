Francisco: «Hay que levantarse y seguir con la misma humildad y trabajo»

Sentirse desilusionado es lógico tras un esfuerzo como el de ayer. Todo iba como lo planearon hasta el minuto 70. Una genialidad de Papu Gómez, acompañada por una cierta evasión de responsabilidades de la zaga ilicitana -¡¿quién tenía que parar a ese hombre?!- rompía todos los esquemas dibujados por el técnico Francisco y ejecutados casi a la perfección hasta ese momento por los futbolistas. «Sabíamos que veníamos a un campo difícil, con un equipo que se ha reforzado muy bien este invierno… Era complicado, no ha salido, no lo hemos planteado bien. Me hago responsable porque quizás en la segunda parte el que no ha dominado he sido yo con los cambios que debía realizar. No por los jugadores que han salido al campo sino porque al final hemos perdido una ventana y ahí quizás me equivoco y así se lo he transmitido a los jugadores», aseguraba el entrenador del Elche al acabar el encuentro.

Francisco se mostró molesto con los periodistas de Sevilla al ser preguntado por las pérdidas de tiempo del Elche. «No sé si te refieres a que no había recogepelotas en los últimos 25 minutos o a que le han sacado una tarjeta amarilla a Edgar…». El técnico destacaba que «en la primera parte no ha habido ocasiones claras de área para ninguno de los dos. Es cierto que nosotros no queríamos un partido rápido. El Sevilla, cuando se ha puesto por delante, tampoco», incidía, a la vez que recordaba que «veníamos a sacar algo positivo. En la primera parte no ha habido prácticamente ocasiones de gol. Nosotros no estamos afortunados en la decisión de cuándo parar el partido y cuando no». Sobre Palacios, Francisco lamentó que el jugador puede tener una rotura en el isquiotibial, baja segura unidas a las de Verdú y Gumbau -por tarjetas-, pero dijo que «tenemos mucha gente que está loca por jugar. La gente que viene participando menos tendrá su oportunidad y seguro que lo harán bien». Preguntado por si supone un frenazo para el Elche, que venía ganándolo todo en 2022, el entrenador aseguró que «para nada. Hay que levantarse como cualquier equipo de esta categoría que sabe se la juega todos los domingos. Veníamos con una buena dinámica y vamos a seguir con la misma humildad y trabajo. Tenemos que pasar página y felicitar al Sevilla que ha sido justo vencedor». El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, realizó una «valoración positiva» del triunfo, con «un buen partido» en el que su equipo ha «logrado tres puntos merecidos», aunque admitió que le «faltó acierto en la primera parte». «Les hemos castigado la espalda al comienzo, pero sin crear muchas ocasiones. En la segunda, perseveramos y logramos los goles», añadió Lopetegui. Por su parte, el capitán, Gonzalo Verdú, aseguraba que «esta derrota nos tiene que servir para hacer autocrítica y seguir creciendo». El defensor exponía en zona mixta que «hemos realizado una gran primera parte y en la segunda ellos han salido muy intensos; al final el partido se decanta por detalles y se han impuesto por su calidad, porque son uno de los mejores equipos de Europa». Verdú explicaba que el primer gol del rival «desequilibra el partido. Esta derrota nos tiene que escocer pero también nos debe servir para seguir creciendo y que nada nos desvíe de nuestro camino». El defensa destacaba que «esto nos debe servir para seguir mirando hacia adelante» y aseguraba que «nos ha faltado un poco de pausa con balón y alguna circulación más para poder hacerles daño. Lo hemos hablado en el descanso pero la verdad es que su arranque en la segunda parte nos ha metido ahí abajo y nos ha costado salir. Debemos seguir mejorando». «No tenemos que quedarnos solo con que estamos vivos. Esta derrota debe servirnos para aprender de los errores y que nada nos desvíe de nuestro objetivo. Creo que venimos trabajando muy bien desde la llegada del nuevo míster y tenemos que seguir en este camino», concluía el futbolista franjiverde.