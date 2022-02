Guido Carrillo sigue sin entrenar con el grupo

La plantilla del Elche CF ha llevado a cabo este martes una nueva sesión de entrenamiento para continuar preparando el importante partido de este viernes (21 horas), en el estadio Martínez Valero, frente al Rayo Vallecano. El delantero argentino Guido Carrillo ha seguido trabajando al margen del grupo debido a unas molestias en la zona del cuádriceps, que se produjo en el último encuentro frente al Sevilla.

Carrillo lleva dos días sin poder entrenar junto al resto de sus compañeros, pero, si no surge ningún problema inesperado, estará disponible para el choque ante el Rayo. Al atacante los están llevando con mimo, porque Francisco está bajo mínimos en la delantera y solo dispone de Pere Milla y del argentino como delanteros específicos. No obstante, Ezequiel Ponce ha completado una nueva sesión con el grupo y todo apunta a que entrará en la convocatoria. Aún así, el futbolista cedido por el Spartak de Moscú no está para ser titular, porque lleva desde finales de septiembre sin disputar un partido de competición oficial por una lesión en el menisco de su rodilla.

Guido Carrillo está ejercitándose con el rehabilitador Aitor Soler, junto a los lesionados Lucas Boyé, Helibelton Palacios y John Chetauya, que serán bajas para el viernes.