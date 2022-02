Mojica: "Queremos ganar sí o sí al Rayo este viernes"

El lateral izquierdo del Elche, Johan Mojica, atendía hace unos minutos a los medios de comunicación en la rueda de Prensa previa al partido ante el Rayo Vallecano de este viernes (21 horas) y aseguraba que "tenemos mucha hambre de victoria y de hacer cosas especiales para la ciudad y para el club". El defensor colombiano empezaba su parlamento reconociendo que "el equipo estuvo afectado frente a la derrota ante el Sevilla porque siempre es doloroso perder, pero esa derrota nos ha ayudado mucho para saber en qué mejorar porque veníamos de una excelente racha de resultados y la mentalidad sigue siendo la misma".

Mojica destacaba que "los jugadores y el cuerpo técnico estamos muy comprometidos para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y estamos enfocados 100% en nosotros, sabiendo de la calidad que tiene el próximo rival, lo que ha hecho en la primera vuelta". También resaltaba del rival que "hacía 40 años que no jugaba una semifinal de Copa y viene haciendo cosas importantes, sabemos de su calidad, pero nosotros tenemos mucha confianza en nuestro trabajo y en lo que quiere el míster para el beneficio del equipo. Confiamos mucho para poder darle alegrías a nuestro público. Queremos que el estadio, pese a ser viernes, esté lleno cómo se sintió ante el Alavés y que nos ayuden a conseguir puntuar de tres".

El Rayo es "un equipo valiente, atrevido, con ritmo, que utiliza muy bien las bandas y tiene jugadores de calidad por dentro. Nosotros vamos a presentar todo nuestro fútbol en defensa, ataque, tácticamente, en concentración… Todos los partidos son súper importantes y este es el más importante que tenemos ahora mismo. Ante este reto presentamos toda nuestra concentración y actitud para sacar los tres puntos".

Sobre las bajas con que el Elche afronta el encuentro (Boyé, Palacios, John, Gumbau y Verdú), el colombiano expresaba que "hemos cambiado nuestra mentalidad y siempre hay positivismo en el vestuario. Sabemos que nos faltan jugadores importantes, pero también tenemos otros que lo son como Carrillo, Milla, Guti, Ezequiel, Marcone, Kike, Barragán, Diego, Enzo, Bigas… Cuando hay bajas se presenta la oportunidad para que otros compañeros puedan demostrar su buen fútbol dentro del terreno. Estamos, por tanto, contentos de que los otros compañeros puedan también demostrar su nivel".

La llegada de Lucas Olaza y su competencia es "sana", según Mojica, que expresa que el recién fichado "da calidad al equipo y variantes al entrenador. Esperemos poder aprovechar al máximo sus cualidades cuando le toque aportarlas dentro del terreno de juego. Yo estoy muy feliz de la temporada que estoy haciendo. Gracias a Dios he venido cuidando mucho la salud y eso se ha notado en el terreno de juego". Ahondaba en esta cuestión el defensor franjiverde: "Estoy muy contento de que haya competencia sana y de que los compañeros que han llegado ahora lo hayan hecho con muy buena energía. Es importante para el equipo".

Para la afición, Mojica lanzó varios mensajes motivadores: "Es muy importante que la afición crea en nosotros y venga al estadio como lo está haciendo últimamente. Es primordial para nosotros. Quiero aprovechar la ocasión para hacerles una invitación especial para toda la ciudad porque el viernes es un día muy muy importante para nosotros. El esfuerzo de los seguidores de venir por la noche a acompañarnos lo valoramos mucho y que el estadio esté lleno como vienen haciendo últimamente lo agradecemos muchísimo. Por ello quiero enviarle un abrazo fuerte a todo Elche".

El partido ante un exequipo es especial para el colombiano, así como su enfrentamiento a un compatriota como Falcao. "Tengo excelente relación con el Tigre y enfrentarme a él y al Rayo también es especial. Le tengo mucho aprecio y cariño a este club. Fue el primero que creyó en mí en Europa. Esperemos ganarles".

"Sabemos que el Rayo es un rival directo para nosotros y que ahora mismo tenemos que aprovechar la senda por la cual venimos, que es bastante positiva. El equipo ha adquirido esa confianza necesaria a nivel de juego y de actitud. Creemos en el trabajo que venimos haciendo y por eso han venido llegando los últimos resultados", añadía a preguntas de los periodistas, a la vez que reflexionaba sobre el futuro: "Sabemos la competencia cómo está hoy en día y somos conscientes de que son seis puntos los que nos separan del descenso, pero para nosotros no es suficiente esa ventaja. Queremos ganar sí o sí y más allá del resultado queremos marcharnos del partido con buenas sensaciones, por supuesto que como siempre respetando al máximo al rival, que viene haciendo una excelente temporada".

Los jugadores "tenemos mucha confianza en nuestro trabajo. Somos un equipo que confiamos mucho en el talento de cada uno y sabemos que el partido del viernes es uno más, obviamente con toda la intención que se debe tener para un partido de estos. Estamos mentalizados de que es un partido para ganarlo en casa y seguir con estas buenas sensaciones".

Su buena temporada

En cuanto a su situación personal, Mojica destacaba que "ya llevo 9 años en Europa y en los equipos en los que he estado he tenido muy buenas temporadas y he tenido esa regularidad. Creo que lo estoy haciendo bien en Elche pero siempre se puede mejorar para beneficio del club al que presto mis servicios. Estoy muy feliz en Elche, me han tratado muy bien. Tengo sintonía con el club, con la afición y con mis compañeros. Mi cabeza está en el Elche, en cumplir el objetivo, que primeramente es ganar el viernes. Estoy feliz de lo que vengo haciendo en Elche y de la continuidad que tengo a nivel de club y de selección también. Estoy muy contento por ser parte de los laterales que mejor lo vienen haciendo en Europa. Espero poder continuar así y que todo sea siempre en beneficio del equipo. Y para estar en la selección, que para mí es súper importante también".