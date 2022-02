Francisco: "Que nadie piense que el Rayo va a ser fácil; necesitamos a la afición"

Francisco analizó hace unos minutos en rueda de Prensa el partido de mañana ante el Rayo Vallecano (21 horas), en una rueda de Prensa en la que destacó que conforme avanza LaLiga Santander está mucho más cara la victoria. “Al final, en Primera a estas alturas de temporada es muy complicado ganar. Para nosotros el de mañana es el partido más importante, ante un rival que durante buena parte del campeonato ha sido la revelación de Primera División. Es un buen equipo, bien trabajado, con puntos suficientes para estar muy distanciado del descenso y por tanto un encuentro muy complicado”.

Insistiendo en esta idea de que ni mucho menos será coser y cantar, el entrenador del Elche resaltaba que “quien piense que va a ser fácil ganar mañana porque el Rayo no está en su mejor dinámica de resultados se equivoca. Nosotros no lo pensamos y hemos preparado el partido como siempre. El equipo sabe lo que tiene que hacer para sacar los tres puntos, que es nuestro objetivo”.

Para el técnico, va a ser esencial el apoyo de los seguidores franjiverdes. “Mis jugadores han pedido estos días a la afición que nos respalde y yo quiero aprovechar para hacer lo mismo. El apoyo en el Martínez Valero es fundamental, nuestra gente nos lo está dando y entre todos debemos conseguir esa comunión que tiene que hacer que el equipo llegue al final del partido con tres puntos importantes”, exponía.

Sobre el momento del partido, Francisco explicaba que “ellos vienen de una dinámica no buena en cuanto a resultados, pero siguen en semifinal de la Copa, con jugadores que están dando un nivel muy alto de primera. Nosotros venimos de perder y tenemos que volver a la victoria, en nuestra casa, donde el equipo se siente fuerte y no podemos dejar escapar esa comunión entre equipo y público para sumar los tres puntos”.

Francisco considera que “lo importante es centrarnos en nosotros, en lo que queremos, sin olvidar y respetando al rival, pero centrarnos en lo que hemos preparado para pensar en que si sacamos nuestra mejor versión tenemos muchas posibilidades de poder luchar para conseguir los tres puntos. En esta competición todo el mundo quiere ganar. Las dinámicas positivas o negativas se rompen. Nosotros también venimos de perder y lo intentaremos revertir. Igual que ellos. Sabemos del potencial del Rayo, de lo agresivos que son con y sin balón. Llevamos toda la temporada hablando del Rayo como un equipo vistoso”.

Ausencia de Lucas Boyé

El delantero argentino Lucas Boyé, ausente ante el Sevilla, tampoco podrá estar mañana contra el Rayo. “Nuestro objetivo y el de él, es que pueda estar ya ante el Levante, pero sigue teniendo una molestia. Ojalá lo podamos tener ya para la semana que viene, pero lo relevante ahora es recuperar a Lucas al 100%. No debemos arriesgar más. El día del Villarreal es verdad que sí se arriesgó para su vuelta y nos ayudó con un gol que nos dio 3 puntos. Él es quien mejor se conoce y si él dice ahora que no está bien, conociéndolo, es que no lo está. Es importante darle su tiempo para recuperarse, sabiendo que lo necesitamos”, desvelaba el técnico.

Consultado por si la ausencia de Boyé condiciona al equipo, Francisco era tajante: “Partiendo de la base de que es un jugador muy importante para nosotros y que esperamos recuperarlo muy rápido, nosotros no dependemos de nadie, de ningún jugador. Dependemos del colectivo, de que la gente sepa lo que debemos hacer en cada partido y, si echamos la vista atrás, ante Granada y Espanyol no jugó Boyé. Sí lo hizo ante el Villarreal y es verdad que nos dio el gol de los tres puntos. Aquí, al final, dependemos del equipo y esto es lo que tenemos que tener en vena y en sangre. Y así va a ser. Por supuesto que hay jugadores muy importantes en la plantilla. Mañana no estarán Gumbau ni Verdú, por ejemplo, que venían jugando, pero es que cuando le ha tocado jugar a Raúl Guti o a Marcone o a Diego o a cualquiera de ellos, lo han hecho bien”.

Para el entrenador, la clave está en que “el nivel de competitividad es muy alto entre los jugadores y eso hace que el nivel del equipo sea bueno. Y por eso hemos sumado puntos en las últimas jornadas. Lucas Boyé es un jugador muy importante para nosotros pero no nos va a sacar de nuestro guion que Lucas no esté. Vamos a seguir por nuestro camino”.

Otros nombres propios

Francisco habló de la lesión de Helibelton Palacios: “Tiene una rotura en el isquio, pero la recuperación no va a ser muy larga. Estamos pendientes de su evolución la semana que viene”. Sobre Pedro Bigas, Francisco explicaba que saltó del once en Sevilla “por un golpe que sufrió ante el Alavés en la cadera. No llegó al 100% para jugar y fue honesto y nos comunicó que estaba con molestias. Por ello, la decisión de que iniciara el partido otro compañero”.

En cuanto al papel de Pastore, Francisco reconocía que “es un perfil muy diferente a lo que el equipo está jugando ahora. Es un jugador de juego entre líneas, que nos va a dar mucho espacio, el más inteligente que tenemos a nivel ofensivo para saber en campo contrario hacer jugar a sus compañeros, pero ahora mismo nos inclinamos por apostar por otro perfil. Lo único que pido es que cada jugador cuando salga se lo ponga difícil a los compañeros”.

Francisco habló también de Ezequiel Ponce, que “ya lleva 7 u 8 entrenamientos con el equipo y estamos muy contentos porque vamos viendo una evolución positiva en cuanto a lo físico y a la estabilidad de su rodilla. Cada vez lo vemos mejor y mañana estará en convocatoria. La intención es que vaya cogiendo minutos y adquiriendo el ritmo que necesita esta categoría. Él está muy por la labor”. Por último, se refirió a uno de los recién incorporados, Lucas Olaza, que “está entrenando y está en perfectas condiciones para jugar. Veremos en el transcurso de mañana si lo puede hacer. Y Ezequiel Ponce, siendo realistas, si está para aportar al equipo es necesario que se vaya viendo y probando en el campo para volver a ser el jugador que todos queremos”.

Sus registros personales

Preguntado por el elevado promedio de puntos que lleva como entrenador del Elche, el técnico aseguraba que “la puntuación que llevamos desde que estoy aquí me da exactamente igual. Me centro en mañana, en lo que debemos hacer de aquí al final de temporada. El pasado pasado está. Es el camino que debemos seguir, pero para nada me va a hacer parar en lo que pienso. En trabajar muchísimo, 24 horas, dedicación plena, no solo mía, sino de todos los que formamos el club. Estamos compitiendo ante los mejores clubes de Europa y todos tenemos que sumar para conseguir victorias. Mañana toca la siguiente oportunidad y en eso es en lo que estoy pensando”.