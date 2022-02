A recuperar la sonrisa del triunfo

Demostrar que lo de Sevilla fue un bache y recuperar la senda de la victoria. Con estas ideas saltará al campo el Elche de Francisco esta noche (21 horas), en la jornada 25 de LaLiga Santander. El conjunto ilicitano se enfrenta en el Martínez Valero a un Rayo Vallecano en horas bajas desde que se inició el año -solo un punto de los doce últimos-, tras despuntar como la revelación del campeonato en 2021.

En la tabla, el Rayo está tres puestos por encima del Elche -el 11 frente al 14-, con cinco puntos más. Para los franjiverdes, una oportunidad única para acercarse a los madrileños a dos puntos y también para alejarse un poco más del descenso, que ahora mismo marca el Alavés con seis puntos menos.

En la comparativa, dos conjuntos bastante similares en números, pero dispares en ataque. El Rayo ha conseguido nueve victorias, por las seis del Elche. El rival de los franjiverdes es también un conjunto más equilibrado. Ha marcado 27 goles y recibido los mismos, mientras el equipo local lleva 26 tantos a favor y 33 en contra. Un dato refleja el poder ofensivo de los rayistas, que han 228 veces a portería por las 153 del Elche. En otras facetas, como en faltas, está muy cerca. Los de Vallecas han cometido 329 y recibido 325. Los de la ciudad de las palmeras, 320 y 304.

El Rayo ha llegado a ser cuarto en la clasificación. El mejor puesto del Elche ha sido el que ahora ocupan los vallecanos que, por contra, nunca han ganado en Primera en el Martínez Valero y que además han visto como los franjiverdes les recortaban 10 puntos en 2022. Los rayistas vienen a romper su racha negativa. El equipo ilicitano debe buscar un triunfo que certifique la buena dinámica con la que ha comenzado el año.

Así las cosas, el entrenador franjiverde tendrá que introducir hoy al menos tres cambios en su once inicial, ante las bajas seguras de Gerard Gumbau, Gonzalo Verdú, John y Helibelton Palacios. Los dos primeros, sancionados por acumulación de tarjetas. Los dos siguientes, lesionados, como sigue Lucas Boyé. El delantero argentino aún no está listo y Francisco no quiere arriesgar. El próximo viernes ante el Levante podría llegar su vuelta. Con estas bajas de titulares habituales, el técnico formará de inicio muy probablemente con Edgar Badia bajo palos; defensa de cuatro con el lateral diestro Antonio Barragán, Enzo Roco y Pedro Bigas o Diego González como centrales, y Mojica en el lateral izquierdo.

El centro del campo lo ocuparán Mascarell y Raúl Guti, aunque están las variantes de Marcone, Kike o Piatti, pero son poco probables. Por la izquierda, el capitán Fidel. Por la derecha, Tete Morente. Arriba, los dos delanteros más en forma de los tres que tiene Francisco, Pere Milla y Guido Carrillo, que esta semana ha descansado dos días tras sufrir molestias ante el Sevilla. Podría ser el día del debut de Ezequiel Ponce, refuerzo del mercado de invierno, quien va por primera vez en la convocatoria tras recuperarse de una lesión en la rodilla. Podría jugar unos minutos al final del encuentro.

En el Rayo, Iraola tiene las bajas por lesión del centrocampista Unai López y el central Nikola Maras. La principal duda está en el ataque. Radamel Falcao, que no marca desde hace tres meses y medio, aunque podría salir de inicio Sergi Guardiola. El conjunto vallecano podría formar con Dimitrievski en la portería; Balliú, Catena, Saveljich, Fran García, en defensa; Isi Palazón, Valentín, Comesaña, y Álvaro en la medular; y Trejo y Falcao, arriba.

Entradas para el Elche-Barça, la próxima semana y con aforo del 100%

El Elche comenzará la semana próxima la venta de entradas para el Elche-Barcelona del próximo domingo 6 de marzo a las 16.15 horas. Con casi toda seguridad, se decretará día del club, en una de las últimas jornadas de la temporada para hacer una gran caja al esperarse una gran asistencia de público. Además, será el primer partido que recupera los aforos al 100%. Así lo ha acordado el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas a partir del 4 de marzo. Eso sí, sigue siendo obligatorio el uso de mascarillas y está prohibido fumar durante la celebración del partido, comer y beber. Ahora, la capacidad de los estadios está limitada al 85% en espacios abiertos y al 75% en cerrados.

La mejor entrada en el Martínez Valero se registró contra el Madrid en Copa del Rey hace un mes, cuando la capacidad del estadio fue insuficiente al haberse reducido entonces por las medidas anticovid al 75%. Esos días se colgó el cartel de «No hay entradas» tras venderse 23.500 pases. El equipo madridista suele ser el que más seguidores atrae al campo ilicitano, por lo que se presumía que un Barcelona sin Messi sería incapaz de llenar de nuevo las gradas. Pero también es cierto que el encuentro ante el Real fue un jueves por la tarde-noche y que el choque ante el conjunto catalán será domingo a las 16.15, hora futbolera por excelencia y uno de los mejores horarios que el Elche ha tenido en casa en toda la temporada.