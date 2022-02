El Elche C.F. recibirá al Rayo Vallecano este próximo viernes 19 de febrero, a las 21:00 horas, en el estadio Manuel Martínez Valero, en un encuentro que se presenta apasionante por la lucha de ambos equipos por seguir alejados de la zona de descenso.

El Elche, que viene de caer derrotado frente al segundo clasificado de LaLiga, el Sevilla F.C, buscará volver a la senda de los puntos. Este último encuentro puso fin a su buena racha de resultados, ya que se encontraba sin perder un partido desde el pasado 18 de diciembre, cuando cayó por 3-2 frente al Barcelona, en su visita al Camp Nou. El buen trabajo desde la llegada de Francisco Rodríguez se ha visto reflejado en el terreno de juego, con unos buenos resultados hasta la fecha.

Por parte del equipo visitante, viene de encajar una fuerte derrota por 0-3 en su casa, frente al Osasuna, que se suma a la mala racha que está sufriendo el equipo de Vallecas. Su última victoria liguera fue el 18 de diciembre del año pasado, por lo que todavía no conoce la victoria este año. La escuadra de Andoni Iraola necesita sacar algo de provecho de su visita al Martínez Valero. Su delantero estrella, Radamel Falcao, será la principal amenaza. El tigre lleva desde la jornada 13 sin marcar gol y su equipo lo necesita más que nunca para comenzar a sumar puntos de nuevo.

El partido puedes seguirlo, en directo, a través de este enlace de la web de INFORMACIÓN.

Posibles alineaciones: Elche - Rayo Vallecano

Por parte de los locales, se encuentra lesionado el lateral colombiano Helibelton Palacios, y hay dudas hasta el viernes con los delanteros argentinos, Lucas Boyé y Guido Carrillo. Tampoco podrán contar con el central Gonzalo Verdú y el centrocampista Gerard Gumbau, sancionados por acumulación de tarjetas. El posible once sería: Edgar Badía, Mojica, Bigas, Enzo Roco, Barragán, Fidel, Omar Mascarell, Marcone, Tete Morente, Ezequiel Ponce y Pere Milla.

Por parte de los visitantes, tienen la lesión del delantero Merquelanz y la duda del centrocampista, Unai López. El posible once sería: Dimitrievski, Fran García, Catena, Saveljich, Balliu, Óscar Valentín, Comesaña, Álvaro García, Trejo, Isi Palazón y Radamel Falcao.