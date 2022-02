El Elche vislumbra la meta

Estamos todavía en el mes de febrero, faltan aún 13 jornadas de Liga y el Elche ya vislumbra la meta. Si estuviera en un barco y el marinero estuviese divisando el horizonte con un catalejo podría decir aquellos de ¡tierra a la vista!.

Los franjiverdes, tras su victoria del pasado viernes frente al Rayo Vallecano y los resultados del resto de rivales, tienen muy encarrilado el objetivo de la permanencia. El conjunto ilicitano, después del empate (1-1) del Cádiz en su feudo con el Getafe y de la derrota (3-0) del Alavés, en el Santiago Bernabéu con el Real Madrid, se ha alejado a nueve puntos de las posiciones fatídicas de la clasificación, la mayor ventaja sobre la zona roja de toda la temporada. Pocos podrían haber imaginado a principio de campaña que el equipo iba a estar así a estas alturas de campeonato.

Habría que remontarse al año 1964 para encontrar una situación similar en la que el conjunto franjiverde estuviera con tres partidos de ventaja sobre los puestos de descenso en el mes de febrero.

El equipo de Francisco, con 29 puntos, se ha instalado en una cómoda décimo tercera posición. A demás de a Levante (14), Alavés (20) y Cádiz (20), el Elche también supera en la clasificación al Granda (24), Mallorca (26), Getafe (26) y Espanyol (29). Incluso tiene a tiro de piedra al Valencia (30), que está solo un punto por encima; el Rayo (31) y el Celta (31) -los vigueses juegan hoy (21 horas) contra el Levante el partido que cierra la jornada- suman solo dos más y Osasuna (32), tres.

La temporada pasada, los franjiverdes consiguieron la salvación en la última jornada, con 36 puntos. Descendieron Eibar (30), Valladolid (31) y Huesca (34). El Elche fue el equipo que marcó la frontera entre el premio y el castigo. Por delante del conjunto ilicitano quedaron el Alavés (38) y el Getafe (38).

Si se cumplen los mismo parámetros que el curso anterior, con tres victorias más en las 13 jornadas que quedan para finalizar la competición, puede ser suficiente para alcanzar la meta de la permanencia.

Menos puntuación

Incluso podría valer con menos, porque la campaña anterior, a estas alturas de campeonato, las tres últimas posiciones las ocupaban el Huesca (20), el Elche (21) y el Alavés (22). En la actual, los tres últimos clasificados son Levante (14), Alavés (20) y Cádiz (20). Por lo que, si no cambia de forma considerable las dinámicas, la salvación podría estar en 35-36 puntos. Lo que deja al conjunto ilicitano con todavía mejores perspectivas.

La llegada de Francisco al banquillo ha supuesto un cambio radical en el cuadro franjiverde. En la jornada 15, el Elche de Escribá solo sumaba 12 puntos y estaba empatado con el Cádiz que, al igual que ahora, marcaba los puestos de descenso.

Solo diez partidos después, con el técnico almeriense, el Elche ha sumado 17 puntos -cinco más con tres partidos menos- y tiene un colchón de nueve con las posiciones fatídicas.

Los franjiverdes pueden dar el zarpazo definitivo si este próximo viernes (21 horas) son capaces de conseguir un nuevo triunfo contra el colista Levante, en el estadio Ciutat de València. Una victoria les llevaría hasta los 32 puntos y la continuidad en Primera División sería una realidad, salvo una hecatombe inesperada.

De todas formas, a pesar de la situación privilegiada, Francisco no se cansa de repetir que con esta puntuación actual todavía no han conseguido nada. El camino está despejado, pero el técnico almeriense no quiere que la clasificación lleve a una relajación dentro de la plantilla.

El preparador franjiverdes y sus futbolistas quiere aprovechar el viento a favor en el que están inmerso para continuar dando pasos adelante e intentar mejorar todavía más en la tabla clasificatoria y poder disfrutar de un final de campeonato feliz e ilusionante.

Ganar a los rivales directos

Otra de las claves que han llevado al Elche a su fantástica reacción desde la llegada de Francisco han sido los resultados ante los rivales directos en la lucha por la permanencia. El conjunto ilicitano ha vencido al Cádiz, Alavés y Rayo Vallecano en el estadio Martínez Valero, donde hasta ahora no ha perdido con el entrenador almeriense en el banquillo. Solo el Granada fue capaz de llevarse un punto y fue en encuentro en el que los franjiverdes jugaron con un futbolista menos durante toda la segunda.

Si se siguen cumpliendo esos dos parámetros de buenos resultados ante rivales directos y en casa, la salvación será una realidad. Por el Martínez Valero todavía tienen que pasar el Mallorca, Osasuna y el Getafe, que son equipos de la zona media-baja de la clasificación, además del Barcelona, Valencia, Real Sociedad y Atlético de Madrid. El Elche de Francisco también fue capaz de superar a un equipo de la parte alta como es el Villarreal, por lo que esos partidos tampoco se pueden dar por perdidos.

Además, el calendario a domicilio tampoco es espinoso y salvo el Betis, el cuadro ilicitano ya ha jugado a domicilio con los seis primeros clasificados. Además de a los béticos, queda por rendir visita al Levante, Granada y Cádiz, tres rivales de la parte baja; y al Athletic Club de Bilbao y al Celta, que tampoco están muy distanciados de los franjiverdes.

El momento es idílico. Todo apunta a que el Elche no va a sufrir para lograr la permanencia. Pero lo primero que hay que hacer es asegurarla, para evitar sorpresas y poder vivir una plácida recta final del campeonato en la que se pueda disfrutar sin ningún tipo de sufrimiento.