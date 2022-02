Boyé acelera su recuperación

La plantilla del ElcheCF ha regresado este lunes a los entrenamientos después de disfrutar el domingo de jornada de descanso. Los futbolistas franjiverdes se han ejercitado en el campo Díez Iborra de la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero. Lucas Boyé continúa avanzando en su recuperación y podría estar disponible para el encuentro del viernes (21 horas), frente al colista Levante, en el estadio Ciutat de València.

El delantero argentino ha dejado atrás el trabajo en el gimnasio y ya se ha trasladado al césped del Díez Iborra, donde ha realizado carrera continúa y ejercicios con el balón. El "9" franjiverde, que se ha perdido los dos últimos partidos frente al Sevilla y el Rayo Vallecano, está acelerando su puesta a punto y si tiene buenas sensaciones durante los próximos días podría estar listo para volver a la convocatoria.

Quien va a seguir siendo baja es Helibelton Palacios. El lateral colombiano sufre una rotura en el músculo isquiotibial y continúa con su plan de rehabilitación. Helibelton se ha quedado en el gimnasio del estadio Martínez Valero trabajando con los recuperadores.

Otros tres futbolistas que no han acudido al campo Díez Iborra han sido Mojica, Tete Morente y Diego González. Todos ellos arrastran molestias y sobrecargas del partido frente al Rayo y, por precaución, se han quedado en el gimnasio realizando un entrenamiento más suave. Si no surge ningún problema, no deberían tener problemas para estar disponibles frente al Levante.