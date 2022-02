Dani Gómez: presente en el Levante... ¿futuro en el Elche?

Dani Gómez será una de las amenazas del Elche CF en el partido de este viernes frente al Levante y, curiosamente, el delantero del conjunto granota podría haber disputado el encuentro vestido de franjiverde.

El joven atacante de 23 años estuvo a punto de recalar en el conjunto ilicitano hace menos de un mes. El pasado 31 de enero, el último día del mercado de invierno, el propietario de la entidad franjiverde, Christian Bragarnik, tenía cerrado el acuerdo de cesión con el Levante para sustituir la salida de Lucas Pérez, que había pedido marcharse al Cádiz.

Todo estaba acordado. Dani Gómez venía al Elche, el Levante fichaba a Manu Vallejo del Valencia y Lucas Pérez se iba al Cádiz. Tras unas horas frenéticas, la jugada a tres bandas se fue rompiendo. El atacante gallego frenó su salida del club ilicitano, Vallejo se decidió por el Alavés.

Posteriormente, Lucas Pérez volvió a insistir en marcharse y Bragarnik accedió. Entonces, cuando fue a por Dani Gómez, el presidente levantinista, Quico Catalán, no aceptó la operación al no tener recambio para su delantero.

A pesar de ello, el máximo accionista del club ilicitano sigue teniendo en cartera al joven atacante para la próxima temporada. Tiene contrato hasta 2025, pero el descenso del Levante podría facilitar su salida y el Elche tendría prioridad después del interés que mostró el pasado mes de enero.

Christian Bragarnik lo considera un futbolista muy interesante de presente y futuro y que cuenta con experiencia en Primera División.

Formado en la cantera del Real Madrid, destacó en las filas del Tenerife en Segunda División, con el que jugó 42 partidos y marcó once goles. Esa buena actuación permitió su fichaje por el conjunto granota, que pagó 2,5 millones por su traspaso. La temporada pasada demostró que tiene nivel para jugar en Primera División. En el Levante de Paco López disputó 40 encuentros y fue uno de los artífices del acceso de los levantinistas a las semifinales de la Copa del Rey.

20 partidos y seis goles

En la presente campaña acumula 20 partidos, entre Liga y Copa, y ha anotado seis tantos, dos en LaLiga Santander y cuatro en el torneo del K.O. Este lunes fue titular en el choque que los levantinistas jugaron frente al Celta en el estadio de Balaídos (1-1).

Se trata de un delantero no muy alto, mide 1,78, y que destaca por su movilidad en el frente de ataque. Tiene unas características diferentes a Lucas Boyé, Guido Carrillo o Ezequiel Ponce, que son más puntas tipo «tanque» y más rematadores. Por ello, Bragarnik y el entrenador Francisco lo consideraban un buen complemento a lo que había en la plantilla franjiverde y que se asemejaba más a las virtudes de Lucas Pérez.

Aunque la operación, finalmente, no fructificó, según fuentes cercanas al club ilicitano, no se descarta su incorporación para la próxima temporada. El Elche no está dispuesto a pagar su cláusula de rescisión, que es de 4,1 millones de euros. Sin embargo, el posible descenso del Levante facilitaría mucho las cosas. El club granota necesitaría dinero y el jugador también presionaría para poder continuar jugando en Primera División.

Además, su llegada también podría ganar más enteros ante una hipotética venta de Lucas Boyé el próximo verano. Francisco está utilizando más a Pere Milla en la banda izquierda y si siguen Ezequiel Ponce y Guido Carrillo, Dani Gómez podría ser el cuarto delantero de la plantilla, ya que en caso de producirse un traspaso de Boyé, la intención de Bragarnik es firmar otro delantero de nivel para sustituir al argentino.

De momento, el presente de Dani Gómez está en el Levante y este viernes intentará ganar al Elche. Pero su futuro puede ser vestido de franjiverde.

Seoane es otro de los futuribles que maneja el máximo accionista

Otro de los jugadores que tiene en cartera Christian Bragarnik para la próxima temporada es el centrocampista del Huesca Jaime Seoane. El propietario del Elche ya quiso ficharlo el pasado verano, incluso ofreció cuatro millones por su traspaso. Sin embargo, el club oscense no accedió, porque tiene repartido el 50% de sus derechos con el Real Madrid y solo hubiera ingresado dos millones. Seoane termina contrato el 30 de junio, por lo que podría llegar gratis al Martínez Valero. Incluso, algunas fuentes no descartan que el máximo accionista de la entidad franjiverde tenga ya firmado un preacuerdo con un centrocampista de los denominados «box to box», que también puede jugar escorado en banda izquierda y que esta temporada lleva ya once goles. Novias no le van a faltar, pero el Elche está muy bien colocado para poder firmarlo.