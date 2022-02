Francisco tiene donde elegir

El técnico del Elche CF, Francisco Rodríguez, se frota las manos. Después de un tiempo con falta de efectivos en la delantera, por fin, tiene a su disposición a los cuatro atacantes específicos de la plantilla (Lucas Boyé, Pere Milla, Guido Carrillo y Ezequiel Ponce) para poder elegir en el encuentro de mañana (21 horas), en el Ciutat de València, frente al Levante.

La gran noticia es la recuperación de Lucas Boyé. El argentino lleva desde el martes entrenando con normalidad con el grupo. Sus molestias en el cuádriceps, que le impidieron estar disponibles en los dos anteriores envites contra el Sevilla y el Rayo Vallecano, han remitido. El «9» franjiverde está en disposición de ser titular y el técnico almeriense debe decidir si lo utiliza inicialmente o, de salida, lo deja en el banquillo por si fuese necesario a lo largo del partido.

Pere Milla está en un estado de forma fantástico. Está viendo puerta y dando asistencias. Ahora mismo es intocable y no se entendería que el catalán no fuera titular frente al Levante. Además, Milla también ha sido utilizado en bastantes ocasiones escorado en la banda izquierda como acompañante de los dos puntas. Pero Fidel ha recuperado su mejor versión y todo lo que no fuera que el onubense estuviera en el flanco zurdo sería una sorpresa.

Con Pere Milla como uno de los elegidos, solo queda otra plaza para el ataque. Guido Carrillo se ha ganado, por méritos propios, seguir en el once inicial. El argentino estrenó su cuenta goleadora el pasado viernes ante el Rayo y es un futbolista que ofrece mucho trabajo, que es muy aprovechable en las jugadas de estrategia y que ayuda en la faceta defensiva. Parece poco probable que Francisco lo quite.

Y por si no hubiese efectivos, Ezequiel Ponce tuvo el estreno soñado la pasada jornada. Llegó y besó el santo marcando el gol de la remontada frente al Rayo Vallecano. El fichaje del mercado de invierno también está pidiendo a gritos una oportunidad.

En el caso del atacante cedido por el Spartak de Moscú, el preparador franjiverde lo tiene más fácil porque debe ir entrando en el equipo de forma progresiva. Viene de estar cuatro meses sin jugar por una lesión en el menisco de su rodilla y hay que tener precaución para evitar una recaída.

En principio, lo normal es que Ponce comience el choque desde el banquillo y espere a tener minutos en función del desarrollo del encuentro.

Ante esta situación, la duda es si Lucas Boyé será titular. En condiciones normales sí que estaría en el once inicial. Su lesión no ha sido grave, pero tuvo que parar para impedir que se produjera una rotura en el cuádriceps, que sí que lo hubiese dejado más de un mes en el dique seco.

El argentino ha tenido buenas sensaciones durante la semana y Francisco debe decidir por la prudencia o jugársela de salida con el argentino. Boyé está deseoso por volver a jugar. Es una encrucijada que el técnico almeriense debe resolver. Lo normal es que empiece en el banquillo.

Gumbau y la duda de Verdú

El resto del equipo titular que se enfrente mañana al Levante está claro. Gerard Gumbau, que regresa tras cumplir su partido de sanción, volverá al centro del campo como acompañante de Omar Mascarell y en detrimento de Raúl Guti. Iván Marcone también ofreció buenos minutos ante el Rayo, pero sería raro que el exjugador de Boca juegue inicialmente.

En las bandas, Tete Morente y Fidel parecen fijos, al igual que Mojica en el lateral izquierdo y Barragán en el derecho. La lesión de Helibelton Palacios permite al gallego seguir como titular.

En el centro de la defensa, Gonzalo Verdú se había ganado el puesto hasta que vio la quinta tarjeta en el Sánchez Pizjuán. Vuelve y Enzo Roco ha mostrado un buen nivel. El chileno es otro que ha recuperado su mejor forma. Por lo que entre Pedro Bigas, Diego González y Verdú queda un hueco para completar la defensa.