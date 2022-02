Francisco: "Sería muy importante superar ya la barrera de los 30 puntos"

El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, aseguraba hace unos minutos en la rueda de Prensa previa a la visita franjiverde al Levante, que "sería importantísimo para nosotros superar la barrera de los 30 puntos a estas alturas de campeonato, primero porque sería señal de que hemos conseguido algo positivo en nuestra próxima cita". La clave para ello, según el técnico, "el trabajo, el compromiso, la humildad y el respeto al rival. Ese es el único camino en el que debemos continuar, sabiendo que lo relevante ahora son los tres puntos del próximo partido, que es para nosotros, como siempre, el más importante".

Preguntado de nuevo por si superar los 30 puntos supone algo más de cara al objetivo que los tres puntos del partido, Francisco es tajante: "No,. Ahora mismo solo pensamos en los tres puntos de mañana, como pensábamos el día del Alavés o del Rayo. Son tres puntos muy importantes porque son los próximos, ante un rival necesitado como nosotros y esto es de lo que hablamos ahora mismo. Desde luego que sí se da la victoria claro que hablaríamos de algo de cara al futuro que nos dejaría en una posición muy buena, pero ahora mismo lo importante es sumar tres puntos muy valiosos".

El preparador almeriense destacaba dos cosas de la semana de entrenamientos. En primer lugar, que "cuando uno viene de conseguir una victoria así existe una buena disposición para el trabajo y para la preparación del partido de mañana. Además, nos ha dado tiempo a recuperar a algunos jugadores y eso también es importante". En segundo término, Francisco también da valor a la buena dinámica de resultados porque se transmite en una mayor alegría en el vestuario. "Cuando hay resultados parece que todo fluya mejor y nosotros intentamos también que el equipo tenga esa fluidez en cuanto a comunión entre ellos, de compañerismo, de disfrutar en los entrenamientos, porque luego cuando toca exigirles lo hago al 100% y los exprimo al máximo", señala el técnico, que apunta: "Vivir momentos de felicidad también es importante para el equipo y estoy seguro de que luego cuando llega la hora de exigirles nos van a dar mucho más".

El rival es colista

"Sí, la situación dice que ahora mismo ellos están colistas, pero a principio de temporada nos parecería imposible decirlo", remarcaba el preparador franjiverde, que insistí en que no se pueden fiar de la posición porque además llegan al choque con una dinámica positiva. "El Levante viene de sacar 4 puntos de 6 en los dos últimos partidos ante Atlético de Madrid y Celta, a los que superó en varios momentos de los encuentros. Esto refleja el compromiso de sus jugadores", explica Francisco, que no quiere relajación: "Nos enfrentamos a un partido muy difícil, en su casa, ante un equipo que ha demostrado en las dos últimas jornadas su entereza y compromiso, en el que tendremos que sacar lo mejor de nosotros para sacar algo positivo. Todos hemos estado en situaciones similares y en esos momentos solo piensas en sacar lo mejor de ti para hacer un final de campeonato bueno e intentar sus opciones".

Entre los puntos fuertes del Levante, el técnico destacaba que "es un equipo que genera espacios y que los ataca muy bien, con jugadores muy verticales. También con futbolistas muy buenos con la posesión del balón como Melero, Bardi, Campaña. Y otros con un juego interior muy bueno y carrileros muy profundos". También "sabemos de sus virtudes, es un grupo muy bien trabajado y con jugadores que a cualquier equipo de Primera les gustaría tener en sus filas".

Todo el trabajo de la semana se ha realizado "para neutralizar" las fortalezas del rival y para sacar algo positivo. "Ojalá podamos dedicarle una victoria a los que se desplacen y a los que no puedan hacerlos. Estamos súperorgullosos y agradecidos a nuestra afición".

Avisos en los dos últimos partidos

El entrenador del Elche reconoció que los dos últimos partidos han sido un aviso "y así lo hemos hecho ver esta semana. En nuestra casa, el Rayo fue superior a nosotros en muchos momentos del partido y en Sevilla si bien era un campo complicado también cometimos errores. Cada encuentro es un mundo y nos toca ser mejores que el rival, con todo el respeto para el contrario".

Lesionados

El Elche recupera para el Ciutat de València a su pichichi este campeonato, Lucas Boyé, que ha estado entrenando al 100% esta semana con el resto de la plantilla. Está disponible para jugar y esta tarde en el entrenamiento, según las sensaciones, decidiremos si lo hará como titular. Los lesionados ahora mismo son Pastore, John y Helibelton Palacios. Sobre el defensa, preguntado por si podría cubrir su baja con Josan, el técnico dijo que era una opción, pero que barajaba varias.

¿Habrá cambios en el once?

Tras el cambio a todos los niveles que se vivió en el último partido del Elche ante el Rayo a saltar al campo los suplentes, Francisco explicaba ayer que "siempre exijo el máximo a todos mis jugadores" y adelantaba que "sí puede haber cambios" de entrada, porque "al final terminamos bien ante el Rayo, con esa identidad que queremos, con esa agresividad en campo contrario, que es la que queremos mostrar... y sí es verdad que en la primera parte por momentos nos pudo faltar. No por un jugador que pudo entrar o no, o por un jugador que echamos en falta sino porque al final se dio y hay que corregirlo".

¿Ha realizado un trabajo mental extra de motivación con la plantilla?

"No. Mi intención es preparar los partidos con la misma intensidad, ganas y dedicación. El que se relaje ya sabe lo que hay. No lo vamos a permitir. Aquí no hay relajación ninguna. Nadie se puede salir del guion. El que se salga se lo haremos ver entre todos que no es el camino".

¿Qué grado de importancia tiene Francisco en los resultados?

"Un entrenador depende de muchas circunstancias para que se den resultados. Lo que intento es que mi trabajo, mi dedicación, mi compromiso... Exijo que el resto lo tenga igual. Y cuando digo resto estoy hablando de todos, de cuerpo técnico, jugadores, administración del club, afición, prensa... Al final esto depende de todos, no solo de los futbolistas o el entrenador. Esto no depende de jugadores ni de entrenador sino de todos. Ahora mismo la comunión es perfecta en el vestuario y con el resto. Hay que seguir en este camino".