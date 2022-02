El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, explicó que se marcha preocupado por el resultado, «cabreado y jodido» por la derrota de su equipo ante el Levante por 3-0 y recalcó que no pueden cometer los errores de los dos primeros goles del rival.

«No nos puede pasar esto. Podemos perder, pero el equipo sabe nuestra realidad y para sacar puntos es imposible cometer esos errores en Primera», dijo en rueda de prensa.

«Cuando vine dije que estos errores iban a terminar y habíamos terminado y me jode muchísimo y no puede volver a pasar. Un equipo como el nuestro no se puede permitir el lujo a nivel de concentración de los errores en los dos goles», agregó.

El entrenador del Elche añadió que lo único que quiere es pedir disculpas a los aficionados que se habían desplazado a València y al resto de seguidores. «A levantarnos y a seguir, que nuestra gente se va a jodida y hay que devolverle el compromiso y el cariño», comentó.

«Mentalmente somos muy fuertes», dijo Francisco, quien descartó que el partido les pueda pasar factura porque subrayó que el Elche se había mostrado bien en el campo hasta los goles del Levante.

«Es cierto que hasta el 2-0 el equipo estaba haciendo bien las cosas, con dominio en la primera parte casi total. Un error individual nos condena el 1-0 y vuelve a pasar lo mismo con un error individual en el 2-0», comentó Francisco.

Por su parte, el central del Elche, Pedro Bigas, afirmó tras la derrota ante el Levante (3-0) que su equipo nunca se sintió cómodo en el partido, tanto en ataque como en defensa. «Hemos intentado jugar más que en otros partidos, pero lo que valen son los goles», indicó a los micrófonos de Movistar el defensa, quien abogó por pasar página y centrarse en el próximo partido, ante el Barcelona. Bigas negó que el Elche se haya relajado por su cómoda situación clasificatoria porque no se relajan nunca y afirmó que no pueden reprocharse nada». «Todo el mundo da el cien por cien, pero unas veces salen las cosas y otras no», comentó el jugador balear, quien no quiso pronunciarse sobre la expulsión de su compañero Gerard Gumbau. «No lo he visto, pero si desde el VAR lo han corregido... No sé, hay que ver la acción», concluyó.

El jugador del Levante, Jorge de Frutos, se mostró feliz por la victoria de su equipo, si bien recordó que queda mucho camino por recorrer para alcanzar el objetivo de la permanencia. «Han sido unos meses muy duros y una racha muy mala, pero sabíamos que con trabajo podíamos salir adelante», comentó el delantero. El atacante, autor de un gol y de una asistencia, se mostró convencido de que el equipo puede alcanzar el apoyo de su afición.