De nueve a ocho puntos. El Elche ha visto cómo su renta con respecto a la zona de descenso a Segunda se reduce, de momento, en solo un punto tras la suma de su derrota ante el Levante y el empate este sábado del Alavés en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Getafe. Además, los madrileños siguen por detrás en la clasificación.

Hay que recordar que el Elche le tiene ganado el goal-average particular a los vascos, por lo que habría que añadir ese punto extra en caso de empate a la conclusión de las 38 jornadas del campeonato. El escenario completo para esta semana se conocerá a la conclusión de esta jornada, ya que el lunes se enfrentan Granada y Cádiz en Los Cármenes.

Los gaditanos, en caso de ganar, se colocarían a seis puntos de los franjiverdes, igualados con el Alavés. El partido es importantísimo para los dos equipos andaluces, ya que en estos momentos los nazaríes son el equipo que cierra la zona de permanencia en Primera. Una derrota les colocaría al borde del precipicio.

Dos días de descanso

Tras la derrota del viernes, la plantilla del Elche tuvo este sábado por la mañana una sesión de entrenamiento de recuperación en el estadio y tanto el domingo como el lunes disfrutará de dos días de descanso, antes de volver al trabajo el martes (10.45 horas, Díez Iborra) con el partidazo frente al Barcelona en la mente.

Para esta cita, Francisco no podrá contar con el mediocentro Gerard Gumbau, que vio la tarjeta roja por una acción en el minuto 73, en la que no midió bien su contundencia al ir a la disputa de un balón y realizó una peligrosa entrada a Pepelu. El catalán se perderá un partido especial para él, ya que pasó por la cantera del conjunto azulgrana. Raúl Guti y Marcone se postulan como las opciones para suplirle en el once.

El preparador almeriense espera tener a pleno rendimiento a Lucas Boyé, que el viernes jugó solo una hora, mientras que Helibelton Palacios, Pastore y el canterano John están pendientes de recuperación.