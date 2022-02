Vuelta a las andadas

La realidad de Primera División, una vez más, se cruzó en el camino del Elche. El conjunto franjiverde visitaba al Levante con la intención de sumar tres puntos que, clasificatoriamente, podían considerarse como un mero trámite. Sin embargo, el deporte de elite puso de manifiesto que entre modestos no hay rival pequeño y que equipos en la situación del Levante tienen dos opciones, o dejarse ir por completo y hacer el ridículo o morir matando. Los «granotas» parecen dispuestos a esto último.

Si por el camino se llevan al Elche lo dirá el tiempo y la capacidad de reacción que tenga el conjunto dirigido por Francisco, que en el Ciutat de València no firmó una pésima actuación ni tampoco supo adecentar su enésima cita con el fútbol de los viernes. Un día tibio, algo que no suele ser costumbre desde que el almeriense se sienta en el banquillo del club ilicitano. Ni el equipo ni el cuerpo técnico supieron manejar la situación del partido para sumar. Lo más preocupante, sin embargo, fue el retorno a viejos pecados que llevaron al Elche a la preocupación hace no demasiadas semanas.

Errores: Ante un rival necesitado los fallos fueron propios

El Elche dio alas al Levante con sus errores defensivos en las acciones de los dos primeros tantos de su rival. El foco se lo llevó Mojica, principal culpable en ambas jugadas, especialmente en la primera. No fue una novedad una pérdida como la del colombiano. La diferencia con respecto a otros duelos fue que esta vez costó un gol lo que otras veces fue una salvada de Gonzalo Verdú, un milagro de Edgar Badia o un error clamoroso del delantero de turno al centrar o chutar.

No es cuestión de cebar un debate sobre un futbolista indispensable para este Elche como Mojica, más aún cuando la otra banda suele estar desierta de alguien que aporte dinamita ofensiva. Pero tampoco debe ser cuestión de darle carta blanca al cafetero para hacer lo que le venga en gana y, sobre todo, para no aprender de sus errores. Cuando uno gana y sus fallos no cuestan puntos es cuando debe darse cuenta de lo que ha hecho mal y solucionarlo. De este modo, el equipo se hubiese podido ahorrar los regalos del viernes. Mojica da la sensación de ir tan sobrado que, muchas más veces de las que se refleja en el marcador, comete este tipo de errores en los que solo se le señala cuando acaban en gol.

Más allá de los fallos de Mojica y de la poca contundencia defensiva en el tanto de De Frutos (poco se le puede reprochar a Pedro Bigas en el esprint del 1-0 ante alguien más veloz a campo abierto) a Francisco le faltó esta vez imponerse a Alessio Lisci en el duelo táctico de un partido que enfrentaba a un equipo con la soga al cuello contra otro que venía en una dinámica positiva.

No era cuestión de renunciar al estilo del equipo y ser conservador, pero sí de madurar el duelo e ir «cocinando» los nervios y necesidades del Levante para que los errores cayeran de aquel lado y no del tuyo. Un borrón, quizás el primero del almeriense en su trayectoria franjiverde.

Tópicos: No caer en la crítica fácil de un supuesto exceso de confianza

Los malos días exigen un periodo de poso antes de analizar qué ha podido fallar. Sobre todo porque al primer bote lo más sencillo es agarrar el manual de tópicos, abrirlo por una página cualquiera y tirar de ellos. En este caso, como el rival era el colista y te goleó, lo sencillo es pensar que la plantilla del Elche pasó la semana borracha del éxito derivado de su buena dinámica en las últimas semanas.

El Elche no estuvo acertado, pero tampoco desconectado. No hubo sensación de apatía ni de pretender sumar los tres puntos antes de empezar el choque. Simplemente no salieron las cosas y, como se ha escrito antes, esa (preocupante) vuelta a las andadas en defensa abrió una brecha que esta vez no se pudo cerrar. Entre otras cosas porque el Levante no concedió prácticamente nada. El equipo franjiverde tuvo fases de buen manejo de balón, aunque esta vez le faltó el colmillo de otras noches. Ese vértigo que es más difícil de imponer ante un rival que ha fortificado su línea defensiva y que sí metió la primera que tuvo, muy «a lo Elche», robando, saliendo rápido y definiendo prácticamente en tres toques.

Futuro: Cinco puntos perdidos y un calendario nada sencillo

Lo peor de perder un viernes debe ser que te toca esperar demasiado para el siguiente compromiso. Un tiempo en el que le das demasiadas vueltas a cuestiones que ya no tienen remedio ni solución. Por ejemplo, el hecho de que contra un Levante al que, al menos hasta hace nada, se daba por desahuciado, únicamente has sumado un punto de seis posibles esta temporada. Coger la clasificación y ver la posición del Elche con esos cinco puntos extra es la dura penitencia de este fin de semana por los excesos cometidos el viernes. No hay otra.

También toca mirar hacia el futuro y ver lo que el conjunto dirigido por Francisco tiene por delante. No es un calendario sencillo, al menos a corto plazo. Aunque siendo el Elche y estando en Primera posiblemente ningún calendario podría catalogarse como fácil. En las próximas jornadas, los ilicitanos tendrán que escoger entre dos caminos, el de una permanencia cómoda o el de sufrir hasta el último momento.

El siguiente rival es el Barça de Xavi Hernández, que parece ir recuperando el nivel que se le supone a un club de su historia y talento futbolístico. Tiene pinta de día especial, con el Martínez Valero recuperando sus mejores galas una vez canceladas todas las restricciones de aforo. Pero la luz de lo cercano no debe ocultar el peligro que viene más tarde: visita al Granada y partidos frente a Valencia, Athletic, Real Sociedad, Mallorca y Betis. Mucho «gallo» compitiendo por Europa. Las tres últimas citas de la 2021/22 son Osasuna, Cádiz y Atlético de Madrid. Nadie dijo que sería sencillo.