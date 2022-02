Sesión de autocrítica en el Elche tras la derrota contra el colista

Tras la derrota, autocrítica. Plantilla y técnicos del Elche pusieron pocas excusas después de perder por 3-0 en el campo del Levante, colista de Primera División, y todas las versiones públicas que se ofrecieron en el mismo estadio Ciutat de València iban dirigidas, más o menos, en la misma dirección: asumir que se ha hecho un mal partido y trabajar para solucionarlo cuanto antes.

El primero en reconocerlo fue el propio Francisco, técnico franjiverde, que incluso llegó a pedir disculpas a la afición en su comparecencia ante los medios de comunicación por la mala noche de los suyos. Posteriormente, en la zona mixta, también abundaban las caras largas y los gestos torcidos después de un mal día.

Lo único que sí se negó fue que se hubiera pecado por exceso de relajación. «Todos dimos el 100%, unas veces las cosas salen y otras veces no», resumió el central Pedro Bigas. «Ya no podemos volver a empezar este partido. Hay que borrarlo y corregir los errores que hemos cometido», agregó Josan.

El crevillentino, que volvió a actuar en el segundo tiempo como lateral derecho, entrando en sustitución de Barragán, aunque teniendo una actuación más discreta que la jornada anterior (le ganaron la partida en el 2-0, en una acción en la que pidió falta de Malsa), abogó por pensar en el futuro: «No vamos a dejar de luchar y no descansamos para ser mejores. Tenemos ganas de que llegue el siguiente entrenamiento para empezar a trabajar».

Josan también apeló a la confianza que se ha ganado el grupo después del nivel mostrado en los últimos meses. «Si hay algo que caracteriza a este equipo es que siempre se levanta y trabaja desde el minuto 1 de cada partido», aseveró.

«Ya no podemos volver atrás. Hay que borrar este partido y corregir los errores que hemos cometido» «Si algo caracteriza a este equipo es que siempre se levanta después de caer» Josan Ferrández, futbolista del Elche C.F.

Por su parte, Tete Morente también lamentó la derrota contra el Levante, pero incidió en la necesidad de levantar la cabeza cuanto antes. «Ha sido una derrota dura. No podemos sacar muchas cosas positivas. En casa estamos muy bien y la próxima semana tenemos un partido bonito contra el Barcelona», dijo el andaluz, titular el viernes.

«Ha sido un golpe duro, pero nos va a venir bien para no relajarnos y seguir hacia adelante», agregó. En lo que coincidieron todos los futbolistas fue en agradecer el apoyo recibido por parte de la afición desplazada al coliseo levantinista, a la que le tocó recorrer el camino de vuelta hacia Elche con el mal sabor de boca de la derrota y la mala actuación que habían presenciado en el Ciutat.

«Agradecemos a la afición que haya venido a apoyarnos. Nos lo vamos a dejar todo hasta el último partido y seguro que vamos a conseguir el objetivo◄», resumió Tete Morente.

«Ha sido una derrota dura, pero nos puede venir bien para no relajarnos y seguir hacia delante» «No podemos sacar muchas cosas positivas, pero lo vamos a dejar todo hasta el último partido» TETE MORENTE, futbolista del Elche C.F.

Descanso hasta el martes

Tras la derrota, la plantilla del Elche tuvo ayer entrenamiento de recuperación en el estadio y tanto hoy como mañana disfrutará de dos días de descanso, antes de volver al trabajo el martes con el partidazo frente al Barcelona en la mente.

Para esta cita, Francisco no podrá contar con el mediocentro Gerard Gumbau, que vio la tarjeta roja por una acción en el minuto 73, en la que no midió bien su contundencia al ir a la disputa de un balón y realizó una peligrosa entrada a Pepelu. El catalán se perderá un partido especial para él, ya que pasó por la cantera del conjunto azulgrana. Raúl Guti y Marcone se postulan como las opciones para suplirle en el once.

El preparador almeriense espera tener a pleno rendimiento a Lucas Boyé, que el viernes jugó solo una hora, mientras que Helibelton Palacios, Pastore y el canterano John están pendientes de recuperación.