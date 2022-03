Mascarell: "Quien no confíe en que podemos ganar al Barça, mejor que se quede en casa"

El centrocampista del Elche CF Omar Mascarell ha comparecido este miércoles en rueda de Prensa para analizar la última derrota frente al Levante y el partido del domingo (16.15 horas), frente al FC Barcelona en el estadio Martínez Valero. El futbolista canario ha señalado que el choque del Ciutat de València ya es historia, que hay que pasar página y pensar en el encuentro ante los azulgranas. Mascarell tiene respeto, pero no miedo y ha pedido a la afición que confíe y apoye para ir todos a una a la consecución de la victoria frente al Barça.

¿Cómo se encuentra en el equipo? ¿Se ha repuesto ya del duro golpe frente al Levante?

El equipo está fuerte. Sabíamos que el partido del Levante era muy importante, pero los fallos nos pasaron factura. Este equipo siempre se levante, tiene las ideas muy claras y, ahora, ya estamos pensando en el Barcelona. Jugamos en nuestro estadio, con nuestra gente y tenemos muchas ganas de competir e intentar llevarnos la victoria.

Al final, a pesar de la derrota se mantienen los ocho puntos con los puestos de descenso…

Nosotros nos miramos a nosotros mismos. Estamos demostrando que somos capaces de competir bien, estamos en una buena racha, a pesar de que el último resultado no ha sido bueno, pero conseguir el objetivo de la permanencia va a depender de nosotros más de lo que hagan los rivales. En Primera División es muy caro ganar cualquier partido. En fútbol todo puede pasar, somos once contra once y ahora estamos muy ilusionados en el encuentro del Barça, con nuestra afición, que nos va a dar un plus extra y vamos a intentar con todas nuestras fuerzas ganar. Tenemos que hacer un partido serio, cometer pocos errores y e ir todos a una.

¿Cómo ve a sus compañeros Marcone, Kike Pérez y Raúl Guti que tendrán la oportunidad de jugar ante la baja de Gumbau?

Los veo fenomenal, como cualquiera de la plantilla. Aquí todos los jugadores han demostrado que tienen nivel y hambre para jugar. Se demostró en el partido del Rayo que no estaban saliendo bien las cosas y salieron otros compañeros desde el banquillo y remontamos. Juegue quien juegue va a dar la talla. La competencia es buena para hacernos mejores como equipo.

Viene un Barcelona que da miedo y un equipo que va a contar con mucha posesión de balón. ¿Le tienen miedo? ¿Cómo se les puede parar?

Está claro que el Barça está en una buena dinámica, cuenta con futbolistas de primer nivel y siempre quieren la posesión. Miedo ninguno, respeto sí. Nosotros también sabemos jugar al fútbol y lo hemos demostrado. Este equipo ya ha demostrado que es capaz de competir y sumar contra los grandes. Nos estamos preparando bien y el míster planteará el encuentro de la mejor manera para conseguir un buen resultado.

Vienen de marcar 19 goles en los últimos partidos, ¿no asusta eso un poco?

Sabemos que están en una dinámica increíble. La gente que venga que confíe en nosotros porque vamos a salir a ganar el partido. La gente que no confíe, mejor que se quede en casa. La clave es ir todos equipo-afición a una. Queremos conseguir el objetivo de la permanencia cuanto antes y el partido más inmediato es el del Barcelona.

Va a ver un gran ambiente en el Martínez Valero

Deseamos ver un Martínez Valero lleno. Los que están viniendo están demostrando que vienen ayudar y estar con el equipo hasta el final. El ambiente del domingo va a ser increíble, nos va a dar ese plus y nosotros nos estamos preparando para salir con ambición, competir a un buen nivel y ojalá le podamos brindar la victoria a nuestra afición.

¿Qué Elche se va a ver? ¿Va a ser atrevido y valiente?

Este equipo ha demostrado su valentía. Desde que llegó Francisco nos ha inculcado esa mentalidad y nosotros la hemos asimilado. Cada jugador que sale se deja el alma. Esa mentalidad debe continuar hasta final de temporada

¿Cómo se encuentra Mojica después de sus dos errores frente al Levante?

En el fútbol todos podemos cometer errores. Mojica tiene experiencia y los errores son de todo el equipo. No hay que señalar a nadie. Aquí vamos todos a una. El partido del Levante ya es pasado, hay que olvidarlo y centrarnos en el Barça.

¿Cómo está el tema de su renovación?

Siempre he dicho que aquí estoy feliz, que me acogido y me han cuidado como uno más de la familia. El trato del equipo, el club y la ciudad es increíbles. Ahora estoy centrado en lograr el objetivo y cuando nos sentemos estaré encantado de hablar y buscar una solución.

En los últimos partidos ha sido sustituido y contra el Rayo Francisco cambió todo el centro del campo…

Esto es fútbol y cuando las cosas no salen hay que cambiar. Frente al Rayo, el equipo notó los cambios y los que salieron nos dieron la vida. No siempre se puede estar al mejor nivel. Somos humanos y hay partidos mejores y peores. Aquí todos vamos a una y da igual quién esté en el campo, porque el objetivo de todos es ganar.

En los dos últimos partidos el equipo no ha estado a un buen nivel…

En Primera División no hay ningún equipo flojo, todos juegan bien y es muy difícil ganar. Frente al Rayo es verdad que no tuvimos el control del juego y frente al Levante fue todo lo contrario. Llevamos la iniciativa, tuvimos una ocasión en la primera jugada y nos faltó tener un poco más de claridad en el último tercio del campo. Los goles llegaron por fallos nuestros, pero no por falta de intensidad. Sigo viendo al equipo enchufado. Tenemos el objetivo cerca y queremos lograrlo cuanto antes.