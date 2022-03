El próximo domingo 6 de marzo tendrá lugar, a las 16:15 de la tarde, en el estadio Manuel Martínez Valero, el encuentro correspondiente a la vigesimoséptima jornada entre el Elche CF y el FC Barcelona. Los equipos llegan al partido en un momento de la temporada muy distinto entre ambos.

Los franjiverdes vienen de encajar una dura derrota por tres goles a cero frente al colista de la competición, el Levante UD. Hasta el momento, el equipo ilicitano venía consiguiendo muy buenos resultados frente a sus rivales más directos, pero el partido en el Ciutat de València fue un jarro de agua fría para el estado de ánimo de los jugadores.

De cara al encuentro contra los blaugranas, Francisco Rodríguez no va a poder contar con varios jugadores: Gerard Gumbau, el creativo mediocentro, está sancionado por su roja frente al Levante. Javier Pastore sigue fuera por sus molestias en el sóleo y tanto Pedro Bigas como Helibelton Palacios están pendientes de evolución. El central terminó el último partido con molestias musculares y el lateral colombiano ha vuelto a entrenar esta semana con el grupo, con lo que se espera que llegue para el domingo. Las esperanzas de los ilicitanos residen en Lucas Boyé, ya recuperado de su lesión, y en Pere Milla, jugadores determinantes para las aspiraciones del equipo.

Por la otra parte, el equipo de Xavi llega a este encuentro en su mejor momento de forma y juego en lo que va de temporada. Tras su enorme victoria europea frente al Nápoles, el pasado fin de semana venció con un contundente 4 - 0 al Athletic Club de Bilbao, con una gran actuación de Ousmane Dembélé y Pedri. Su mayor peligro está en su nuevo tridente de ataque, que lo conforman los últimos fichajes invernales: Adama Traoré, Ferrán Torres y Aubameyang.

El partido se podrá ver a partir de las plataformas televisivas de Movistar, Orange, Jazztel y Mitele Plus, mediante el canal de Movistar LaLiga. Si no dispones de estos canales, te ofrecemos la opción de seguir el minuto a minuto que ofreceremos desde el Diario INFORMACIÓN con una retransmisión que comenzará media hora antes del pitido inicial y donde daremos a conocer las alineaciones de ambos conjuntos.

Posibles alineaciones:

Por parte del Elche CF, más allá de la ausencia por sanción de Gerard Gumbau, no se prevén demasiadas novedades en el once de Francisco. La gran duda se presenta en la zaga, donde las molestias de Bigas y Palacios se suman a las dudas en torno a Mojica. En la medular, la baja del ex del Girona hará variar algo los nombres de una zona del campo en la que el técnico andaluz ha dejado clara sus preferencias. Todo apunta a que Fidel y Tete Morente ocupen sus roles habituales en las alas, y que en el centro les acompañen Omar Mascarell y Kike Pérez. Más claro parece el panorama en el área de vanguardia, donde la sociedad que forman Pere Milla y Lucas Boyé -que se enfrentará al equipo para el que sonó este último mercado de invierno- es prácticamente indisoluble.

Teniendo en cuenta estos alicientes, la alineación más probable sería la formada por: Edgar Badia, Lucas Olaza, Gonzalo Verdú, Enzo Roco, Barragán, Fidel, Omar Mascarell, Kike Pérez, Tete Morente, Lucas Boyé y Pere Milla.

Por parte del FC Barcelona, la principal novedad es el regreso de Dani Alves y Jordi Alba, que ya han superado sus respectivos periodos de sanción. Sergiño Dest, que puede desenvolverse en ambos laterales, ha exhibido un gran nivel en las últimas citas, por lo que no tiene cerrada las puertas de la titularidad. Esta es la única duda que se le plantea a Xavi para completar una defensa en la que el tándem formado por Piqué y Araujo parece irrompible. De medio campo hacia delante, las variantes que tiene a su disposición el técnico egarense son muchas más. Los tres puestos de la medular se los tendrán que repartir entre Busquets, Frenkie de Jong, Gavi, Pedri y Nico. El gallego ha perdido presencia en el once titular en las últimas fechas, pero los cinco jugadores son de plena garantía para el técnico culé. En la parcela ofensiva, el entrenador catalán siempre ha optado por alinear a tres atacantes cuando ha podido contar con ellos. Adama Traoré, Aubameyang y Ferran Torres se han consolidado como el nuevo tridente blaugrana, pero no se descarta la opción de que el valenciano rote para dar entrada a un Dembélé recuperado para la causa.

Con todo esto, un posible once sería el formado por: Ter Stegen, Dani Alves, Piqué, Araujo, Jordi Alba, Busquets, Frenkie De Jong, Pedri, Adama, Aubameyang y Ferran Torres.