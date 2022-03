Francisco: "Nos vamos a enfrentar al mejor Barça de la temporada"

El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, reconoció en rueda de Prensa que ante el enorme potencial del Barça, el empate sería un buen resultado. “Al final, si conseguimos puntuar, tenemos que estar satisfechos”, asumía el técnico que, por otro lado, recordaba que “el empate en el Santiago Bernabéu nos supo a poco porque íbamos ganando 0-2, por lo que todo depende de cómo se desarrolle el partido”.

Lo que está claro es que “nos vamos a enfrentar al mejor Barça de toda la temporada. Es un equipo que tiene a sus mejores jugadores a gran nivel y sus incorporaciones invernales a gran nivel". El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, advertía: "Este Barça está recordando al Barcelona de hace años". Un equipo que "nos va a someter bastante sin balón. Nosotros debemos intentar sacar lo planificado y llevar el partido donde nos interese. Nos tocará, por momentos, defender en zona baja y, en otros, con un nivel más alto. No variará mucho de lo que estamos haciendo. Debemos ser muy comprometidos sin balón e interpretar bien los espacios".

El entrenador franjiverde apuntaba que el Barça, "con los fichajes de enero, ha mejorado mucho. La clave debe ser mostrarnos como un equipo muy comprometido en lo colectivo y saber de nuestras armas cuando recuperemos". El partido del domingo será muy distinto al del de diciembre en el Camp Nou, donde el Elche perdió 3-2 pero puso contra las cuerdas al final al equipo blaugrana. Francisco exponía que "será un duelo totalmente diferente. En el mundo del fútbol, el estado anímico es muy importante y su nivel actual es fantástico. Vienen de Nápoles, con un triunfo holgado, como también lo lograron ante Valencia, Atlético o Athletic". Cuando el Elche visitó el Nou Camp, "en la segunda parte fuimos mejores que ellos, pero el plan de partido será distinto".

La provincia cuenta con cerca de 50 peñas barcelonistas y el estadio Martínez Valero registrará un lleno el domingo. Las gradas estarán divididas. "Para nosotros es una gran alegría que haya tanta gente en las gradas. Sabemos que van a venir muchos aficionados del Barça a a animar a su equipo. Nosotros pedimos lo mismo de siempre y no más, que estén con nosotros para apoyar al máximo, ponerlo difícil y ojalá podamos dar lo máximo a los nuestros. Estoy contento por la ciudad por el domingo de fútbol que se va a vivir, con mucha gente de fuera que es algo importante para la economía. Ojalá que entre todos se lo pongamos muy difícil al Barça y que sus aficionados vean un buen Elche y que en un futuro vuelvan". Lo que sí tiene claro Francisco es que "los nuestros van a estar al 100% y nos van a ayudar. Tenemos muy claro quien es nuestra gente y que vienen cada domingo".

Francisco reconoció ayer que el equipo ha sufrido un bajón de juego en las tres últimas jornadas ante Sevilla, Rayo y Levante, pero también destacó que "casi nadie de los de abajo ha conseguido ganar en estas jornadas, salvo el Levante a nosotros el otro día y nosotros al Rayo. Por eso seguimos manteniendo ocho puntos de diferencia con el descenso. La realidad es que somos el Elche. No podemos salirnos del guion marcado por un partido malo. Es muy difícil ganar en Primera, aunque sabemos hay que mejorar porque en los tres últimos partidos no hemos estado bien y hay que sacar lo mejor de cada uno y sumarlo al grupo. Yo prefiero sacar puntos antes que jugar bien; y lo demás ya vendrá".

Nombres propios

Consultado por José Salinas y por si podría venir al primer equipo la próxima temporada, el técnico del Elche dijo que "Salinas es un jugador de futuro para la plantilla. Estuvimos pensando en recuperarlo en el mercado de invierno, pero entendimos que lo mejor para el jugador y para su progresión era dejarlo en su club actual porque lo está haciendo muy bien. Ojalá que pueda estar en la primera plantilla y disfrutar de minutos".

Sin nombrarlo, pero hablando de Mojica, Francisco dijo que los errores cometidos ante el Levante "no se pueden cometer en Primera División porque penalizan mucho y más si el equipo no está formado. El otro día hubo errores y así lo hemos hablado esta semana", Pero el jugador "tiene toda mi confianza, nos ha dado muchísimo esta temporada. Lo ocurrido no va a influir en mi decisión de cara al domingo". El preparador almeriense recordó que "venimos de un palo ante el Levante, pero no nos ha influido nada en la preparación del próximo partido. Somos realistas y humildes cuando ganamos y también cuando perdemos".