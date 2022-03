Obligada revolución en el once del Elche

Tres de los titulares fijos se perderán, salvo sorpresa, el partido ante el Barcelona de mañana domingo -16.15 horas, estadio Martínez Valero- por lesión y sanción. Helibelton Palacios, Pedro Bigas y Gumbau -que vio tarjeta roja la última jornada- no estarán en la convocatoria. Francisco tiene además dos dudas. Los centrocampistas argentinos Iván Marcone y Javier Pastore son duda por problemas físicos.

Obligado, por tanto, a un cambio importante en su once tipo, Francisco ha anunciado además que introducirá alguna modificación más a las condicionadas por lesiones y sanciones. Aunque a él no le gusta llamarlo «revolución», el técnico sí reconoce que « trataremos de oxigenar al equipo. Hay jugadores que están apostando muy fuerte en el día a día y hay que darles su sitio», reconocía.

Sigue sin poder repetir once titular desde su llegada hace tres meses. Su primer día ya dijo ser un preparador con un equipo titular fijo sobre el que iría realizando modificaciones. Y estos cambios siempre han sido valientes y para buscar victorias. Sobre todo ante los grandes equipos. El Real Madrid lo pasó muy mal para superar la eliminatoria copera ante el Elche, que además se trajo un empate a dos del Bernabéu, en un partido que empezó ganando con dos tantos de ventaja.

Francisco tendrá que realizar retoques en la mayor parte de las líneas del equipo. En defensa tiene dos bajas sensibles, las de Bigas y Palacios. Según aseguraba ayer el técnico en rueda de Prensa, el central mallorquín no sufre una rotura muscular, como se temía en un principio, pero el preparador no quiere riesgos en la fase crucial del campeonato. Esta jornada descansará y puede que la siguiente ya entre en la dinámica del grupo.

El lateral derecho tampoco estuvo ayer por la mañana en el entrenamiento del equipo en el campo Díez Iborra. Sigue recuperándose con un plan individual de sus molestias musculares. Sobre el colombiano, Francisco expuso que es complicado que pueda rendir al mismo nivel que el resto tras dos semanas fuera del equipo. El otro lesionado que seguro no estará es John Chetauya, que sufrió un esguince de tobillo del que evoluciona favorablemente. Para cubrir estas bajas están Antonio Barragán o Josan en el lateral y Gonzalo Verdú y Diego González como centrales junto a Enzo Roco. En la izquierda también podría haber una modificación, aunque Francisco ayer dijo que no pensaría en los errores de Mojica ante el Levante para confeccionar su once. Pero podría darle descanso y una oportunidad a Olaza.

La ausencia inesperada de ayer fue la del centrocampista Iván Marcone , que no se ejercitó con el grupo, según dijo Francisco, porque en el entrenamiento celebrado el jueves en Algorfa sufrió un golpe con un compañero. Ayer se quedó trabajando en solitario por precaución con un de los fisios del club. Es duda. Podría ser el turno de Raúl Guti junto a Mascarell. O jugar Kike de inicio. En los extremos suelen jugar Tete Morente por la derecha y Fidel por la izquierda, mientras arriba parece previsible el tándem formado por Lucas Boyé y Pere Milla.

La buena noticia de la jornada de ayer fue el regreso de Javier Pastore, que estuvo con el resto de la primera plantilla ejercitándose al mismo nivel. El argentino tampoco está aún al cien por cien por unas molestias en el gemelo.

Francisco resumía así la situación ante los medios:«Gumbau es baja por sanción. Bigas, por una sobrecarga que sufrió en Valencia, con la que hay que tener cuidado. Helibelton Palacios es difícil que pueda competir. Marcone tuvo un golpe y se quedó hoy con el fisio, pero entendemos que puede estar disponible para el partido. Pastore está entrenando, aunque ha estado poco con el grupo en las últimas semanas. El resto, totalmente disponibles».

En definitiva, el técnico franjiverde dará oportunidades a jugadores menos habituales. Sanción y lesiones, obligan, pero también la buena dinámica que día a día demuestran en los entrenamientos los hasta ahora menos titulares.