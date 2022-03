Soñar ya no tiene restricciones

Un campo y muchos sueños. En concreto, 31.388 sueños. Los que se darán cita en el estadio Martínez Valero esta tarde de domingo. La primera en la que el fútbol vuelve a ser fútbol. La pandemia sigue apretando, incluso se levantan nuevos frentes en el mundo para amargar la vida a todo aquel que solo pretende paz y ser feliz. Una vez más, el «deporte rey» acude al rescate de las preocupaciones. ¿Pasión necesaria u opio del pueblo? Cada cual lo verá a su manera.

Lo que está claro es que el ambiente en Elche será festivo, tras casi una década sin ver completamente lleno su estadio en un partido de clubes. Tronará el «Aromas Ilicitanos» y la grada apretará, aún con mascarillas pero ya sin las restricciones de aforo impuestas desde el inicio de la pandemia. No hay entradas. Tres palabras que suenan a la vieja normalidad, aquella que en 2019 parecía tener muchos defectos y que un virus nos ha hecho añorar.

Sobre el césped dos de los mejores equipos de 2022. Un Elche reactivado desde la llegada de Francisco que viene, eso sí, de un tropezón que a todo el franjiverdismo le hubiera gustado ahorrarse, la derrota por 3-0 de la jornada pasada contra el colista Levante. Si algo se ha ganado la plantilla desde que el técnico almeriense ha accedido al cargo es el derecho al error. Ahora tiene la oportunidad de demostrar que lo de Orriols fue un patinazo. Y quizás no sea necesario ganar para hacerlo.

Porque enfrente estará un Barcelona que poco tiene que ver con el león famélico y herido que tuvo que ganar dos veces al Elche en el Camp Nou el pasado mes de diciembre. La primera, cuando se puso en ventaja de 2-0, con total merecimiento. La segunda, con el 3-2 definitivo, acompañado de la sempiterna polémica arbitral que tantas veces ha rodeado al Elche durante la campaña actual.

Ahora, Xavi sonríe con muchos más motivos que cuando cantaba junto a Joan Laporta durante su presentación oficial. Su mensaje va calando y los resultados llegan. En Liga lleva diez jornadas sin perder, aunque con algún empate imprevisto. Sin embargo, los recientes triunfos ante Atlético, Valencia, Athletic y Nápoles (en Europa League) han llegado acompañados de buen juego y goles.

El único motivo no ha sido la llegada del hijo pródigo al banquillo. No hay más que comparar el once que esta tarde pondrá el Barça en liza en el coliseo ilicitano con el que tuvo que jugar hace menos de tres meses en el Camp Nou. Ferran Jutglà, Abde, Riqui Puig o Balde dejan sitio a los fichados Ferran Torres, Adama, Dani Alves y Aubameyang o al recuperado Pedri. Las piezas están encajando y los azulgrana van recuperando su sitio.

El Elche esconde sus cartas

Ganar no es una obligación para el Elche, competir sí. El cómodo colchón obtenido hace un par de semanas y no explotado más en Valencia sirve para recibir a este Barcelona sin apuros, aunque la realidad es que la meta está cerca, pero hay que dar los pasos que faltan hacia ella. Nadie va a regalar nada. La afición, que acudirá en masa y ha preparado otro recibimiento especial al equipo (14:00 horas), debe salir del estadio con la necesidad de engancharse nuevamente al franjiverdismo, sobre todo ahora que no hay excusas para llenar el campo cada 15 días.

Francisco tiene para esta compleja cita las bajas seguras de Gumbau, sancionado; y de los lesionados Pedro Bigas y Palacios. Los tres, futbolistas capitales en su libreta. Los argentinos Marcone y Pastore son duda.

Durante la semana, el técnico andaluz ha guardado máximo secretismo sobre sus planes. Podría haber novedades tanto en cuestión de nombres como de esquema táctico. El Elche se aferra al acierto en las dos áreas para tener opciones de puntuar. En defensa toca olvidar la mala imagen del último partido y recuperar las sensaciones del mes anterior y ahí podría entrar Olaza en lugar de Mojica. En ataque la esperanza está puesta en Lucas Boyé y en un Pere Milla que siempre aparece en las citas importantes. Y esta lo es, sin duda.

Soñar sin restricciones. Eso harán las más de treinta mil almas presentes en el Martínez Valero. Unos por ganar a uno de los grandes y otros por volver a ser lo que fueron. Un balón en juego y un estadio lleno son el mejor deseo futbolístico que se podía tener cuando el covid-19 cambió el mundo. Al menos, ese sueño ya se cumple.