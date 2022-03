El brazo tonto de la... ¿ley?

No hay manera. La relación entre el Elche y los árbitros parece abocada al fracaso en una temporada en la que pocos entienden qué es mano y qué no, cuándo hay que revisar el VAR y cuándo no o por qué un portero puede salir con todo y a un delantero no se le permite lo mismo. Ante el Barça volvió a ocurrir y a casi nadie le extraña ya. Lo malo no es que ocurra en partidos diferentes, lo extraño es esa sensación de que en un mismo partido lo que en el minuto 80 es penalti, en el 86 no lo es. Y que una acción sea susceptible de revisar en el VAR, pero la que ocurre instantes después no.

Ante polémicas arbitrales solo hay dos caminos. Sentirte ultrajado y pelear contra el mundo, que de poco sirve. O tirar de filosofía, pensar que algún día la moneda caerá de tu lado y confiar en la honestidad de quien ocupa la figura de juez. En esta línea se expresó Francisco al concluir el partido. Y lo hizo bien, con comprensión y sin remar hacia el populismo. Aunque ya sean demasiados días con esa sensación de que todo te perjudica. Un partidazo de 80 minutos Hasta la acción del penalti que floreció en el 1-2 definitivo se estaba viendo un buen duelo entre un Barça que busca el camino de vuelta hacia su identidad y un Elche que parece haberla encontrado con su nuevo entrenador. Poco artificio, pero dos ideas confrontadas que firmaban tablas, ya sea por el acierto de Edgar Badia o por los errores de De Jong o Pedri. Se vio un Elche valiente en la propuesta defensiva, adelantando nuevamente mucho la línea, tratando de alejarse de su propia área. Y quedaron en el olvido los errores de Orriols, por fortuna. Aún así, el conjunto azulgrana encontró el modo de picotear y hacer daño, principalmente con Dembelé. Los franjiverdes parecían no sufrir demasiado y un regalo de Pedri lo desenvolvió encantado Fidel. Con Ferran Torres la cosa cambió desde el primer momento y tocó agarrarse los machos y sufrir. La pena fue que el 1-1 llegara en una acción tan insípida. El Barcelona estaba apretando, pero uno ve el gol y tiene esa sensación de que llegó en la jugada más controlada. Ferran estuvo donde tiene que estar un «9», todo sea dicho. Sin embargo, en lugar de hundirse, el Elche reaccionó con bravura y Ter Stegen tuvo que emplearse a fondo para evitar el pleno de Pere Milla contra los dos grandes esta temporada. Así se llegó a la famosa «Zona Cesarini», los diez últimos minutos de partido, en la que los ilicitanos este año han sido muy golpeados contra Real Madrid y Barcelona. Diez minutos de disparate La acción del penalti del 1-2 lo tiene todo para pensar mal. El balón golpea en los brazos de Depay, primero, y Barragán, después. No se pita nada. Piqué corre desde su campo para protestar. Hernández Hernández acepta el consejo y acaba yendo a ver la jugada. No duda. Penalti. La pregunta es: ¿se revisó solo la infracción de Barragán o el clip de vídeo se alargó hasta la de Memphis? Hay veces que estas situaciones son difíciles de explicar sin teorías conspiranoicas de por medio. A partir de ahí todo se embarró. El Elche pidió penalti cada vez que pudo. Y resulta que pudo haberlo en otra mano de Jordi Alba. La reacción del trencilla canario siempre fue la misma: aspavientos con los brazos para reafirmar su postura de macho dominante. El VAR, apagado o fuera de cobertura. La vida de Xavi Al concluir el choque hubo que escuchar a Xavi en rueda de prensa. Hay quien le permitirá todo y quien le atacará por cualquier cosa que diga. Pero es que en ocasiones parece un personaje sacado de una película de Monty Python. En los minutos finales, tanto él como su banquillo ya mostraron algún síntoma de puntillo macarra, con protestas y amenazas en manada. No son los mejores valores. Luego centró su comparecencia en la tesis de que tendrían que haber goleado. Obviamente, de las manos de Barragán, Depay y Jordi Alba, ni una palabra. Tampoco sorprende al recordar más de un discurso de su época como futbolista. Al descanso su equipo tuvo dos clarísimas, ambas de De Jong, erradas. El Elche tuvo otras dos, una al aire de Tete Morente y el gol de Fidel. Hay que saber contar mejor. O valorar por igual todas las acciones. Porque si no pasa como con el penalti de Barragán y se acaba revisando solo lo que interesa.