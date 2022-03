Gran fiesta con frío despertar

Toda jornada futbolística termina con una valoración aficionada, que se suele realizar de camino al coche, entre el gentío que sale del estadio formando ríos. Y esta vez, como otras muchas, los franjiverdes regresan a casa fríos. Muy fríos. Y, además, mojados. Lo que empezó con una gran fiesta, con miles de personas recibiendo a los equipos mucho antes del comienzo del partido, y llegó a ser una magnífica celebración con el gol de Fidel, se tornó en un despertar con un buen jarro de agua fría sobre la cara, de esos que nunca quieres ni imaginar.

El Martínez Valero colgaba ayer el cartel de no hay entradas. Reunía concretamente a 30.146 aficionados al deporte del balón. Se sabía que no todos iban a ser de la casa. Se intuía que, habiendo casi 50 peñas blaugranas en la provincia, los seguidores del contrario estarían allí. Pero también es verdad que al principio no se les oía. La afición franjiverde sobrepasaba a la culé en número, cánticos y aplausos. Por mucho en las gradas bajas, por menos en el anillo, donde sí se veían más banderas del Barça. Concretamente destacaban los Boixos Nois situados en el córner del Fondo Norte, junto a las cabinas de los medios de comunicación.

Pero casi todo el partido de la grada se venía ganando con solvencia. Desde el canto del «Aromas ilicitanos» hasta que llegó el gol de Fidel, casi al final del primer tiempo. Enmudecidos, los culés solo se habían mostrados tímidamente en un par de ocasiones.

«Come on!», se podía escuchar en la grada de preferente. Con acento británico, un buen número de extranjeros que residen en la provincia anima a su nuevo equipo. Con bufandas y banderas, se entremezclan entre los franjiverdes de toda la vida. «Es una suerte poder disfrutar del fútbol de primera», explica Mikel. Residente en Torrevieja, cada quince días se reúne con sus amigos irlandeses para animar al Elche. «¿Qué debemos hacer?, lógicamente estar con el equipo de nuestra tierra», apunta.

Llega el descanso y los niños regresan a sus posiciones lo más cerca posible del campo. Portan pancartas con ingeniosos mensajes para ver si pueden conseguir las camisetas de sus ídolos. La mayor parte del Barça, eso sí. «Gavi, soy del Madrid pero fan tuyo, regálame tu camiseta», pone en una de ellas. Hay algunos seguidores madridistas que, además, no se apuran en mostrarlo con sus camisetas o paraguas. También se ven banderas de España y se escuchan cánticos del «¡Qué viva España!», seguramente para intentar molestar al rival.

En el segundo tiempo la lluvia se intensifica. Hace un frío invernal. Antes con viento. Ahora con un aguacero que empieza a calar y que motiva la aparición de chubasqueros que dan color a las gradas. También hay bufandas conmemorativas del encuentro. Con los escudos de ambos clubes que definen que el ambiente es bueno entre ambos bandos. También se pueden ver banderas de Ucrania pidiendo paz.

El Barcelona empata y, luego, en un dudoso penalti, se adelanta. Es entonces cuando se escucha con fuerza a la afición culé. La grada de animación y, en general, todo el estadio, se levanta para contrarrestar: «¡Elche, Elche, Elche!». Hay oportunidades, manos de Jordi Alba en su área que provocan muchos pitos. A campo lleno, todo sube de decibelios. Llega el fin de fiesta y, de camino al coche, un lector de INFORMACIÓN cuenta a un amigo que leyó en nuestras páginas que Hernández Hernández ha pitado de rebote. El árbitro designado causó «sospechosa» baja. El Elche había ganado todo con él esta temporada. «Y qué fácil es pitar penaltis en contra del Elche...», se lamentaba.