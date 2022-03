Xavi Hernández, técnico del Barcelona, aseveró en la rueda de prensa posterior al sufrido triunfo de su equipo contra el Elche que deberían haber ganado por un margen más alto debido al alto número de ocasiones generadas.

«Creo que deberíamos haber ganado más holgadamente. El Elche ha hecho un partidazo, eso sí. Su portero defensivamente, muy agresivos. Este es un campo muy difícil», comentó Xavi. «Al descanso me he ido enfadado porque tendríamos que haber ido ganando y no perdiendo. Pero tenía la sensación y la esperanza de que si atacábamos mejor podíamos ganar», añadió.

El técnico también se refirió al roce que tuvo en los últimos minutos con jugadores y técnico rivales. «La discusión con Francisco y Pere Milla ha sido fruto de la tensión del momento, pero no ha ido a más. Lo hemos hablado al terminar y no hay problema. Máximo respeto al Elche y a Francisco. Con Pere, además, tenemos amigos en común», afirmó.

Por último, el exmediocentro felicitó a los suyos por la buena dinámica en la que están actualmente. «Los jugadores siguen creyendo en lo que hacemos y esto nos reafirma. Estamos en el buen camino después de todas estas victorias consecutivas. No sé si la Liga se nos hará corta o no», finalizó