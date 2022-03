Fidel Chaves pide una reunión urgente con los árbitros para aclarar el tema de las manos

Indignación, rabia e incredulidad. Ese es el sentimiento que se respira en el vestuario y entre la afición del Elche CF con las decisiones arbitrales y, sobre todo, con las manos que se producen en las áreas, que están perjudicando al conjunto ilicitano, como se demostró el pasado domingo en el partido frente al FC Barcelona.

Fidel, uno de los capitanes de la plantilla franjiverde, pide una «reunión urgente» con el estamento arbitral para que «clarifiquen los criterios» que se están llevando a cabo en este tipo de jugadas.

«Cada vez que hay una jugada dudosa, la balanza está cayendo del otro lado y siempre en contra nuestra. Somos de los equipos con menos penaltis a favor, con solo uno, y con ocho en contra», recuerda el extremo andaluz.

Fidel indica que «si la jugada nuestra (Barragán) es una mano antinatural y la de ellos (Jordi Alba) natural, es para que nos lo expliquen y haya una reunión urgente con los árbitros para que nos expliquen cómo va el tema de las manos, porque la verdad es que estamos muy perdidos», asegura el onubense.

El capitán del Elche lamenta que «vemos cada semana una disparidad de criterios brutal. No sabemos lo que es mano y lo que no lo es. Pedimos que clarifiquen el criterio. No sabemos ya cómo decirlo. Frente al Barça hubo dos jugadas parecidas en cada área y siempre la balanza cae en contra nuestra».

Por su parte, el portero Edgar Badia no considera que haya una mano negra en contra del conjunto ilicitano, pero también pide explicaciones: «En las dos jugadas de las manos hay disparidad de criterios. Para mí, la de Jordi Alba también es penalti», asegura.

El guardameta catalán recuerda que en el encuentro frente al Real Madrid el árbitro sí que señaló penalti en contra en unas manos muy parecidas de Pere Milla.

Precisamente el delantero del Elche no dudó en escribir un tuit bastante irónico en su cuenta particular de Twitter, desde el mismo vestuario, nada más acabar el partido contra los azulgranas.

«¡Mano natural! El refranero español es muy sabio. Quien no llora no mama», escribió con la imagen de la mano de Jordi Alba y haciendo referencia a las protestas de Piqué en la jugada en la que árbitro y el VAR determinaron que era penalti la jugada de Barragán en el área franjiverde.

La indignación desde todos los sectores del franjiverdismo, incluso del resto del fútbol español, es mayúscula en los últimos días.