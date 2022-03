El Elche pasa página al Barça y se centra en el Granada

La plantilla del Elche CF ha vuelto a los entrenamientos este martes después de disfrutar el lunes de jornada de descanso. Los jugadores franjiverdes ya han pasado página a la amarga derrota frente al FC Barcelona y están centrados en el importante encuentro de este próximo sábado (16.15 horas), en el estadio de Los Cármenes, frente al Granada.

En la sesión de trabajo no ha estado presente el capitán Gonzalo Verdú, con permiso del club por su reciente paternidad. El central tiene previsto incorporarse este miércoles a los entrenamientos.

Helibelton Palacios, Pedro Bigas y John Chetauya, los tres jugadores lesionados que fueron bajas frente a los azulgranas, también han acudido al campo Díez Iborra de la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero, aunque se han ejercitado al margen del grupo siguiendo su plan de recuperación. Los tres hacen ya trabajo de campo y han empezado a tocar balón, por lo que podría estar a disposición de Francisco para para el choque del sábado en Granada.

Helibelton Palacios sufrió una rotura en el músculo isquiotibial durante el encuentro del pasado 12 de febrero en el estadio Sánchez Pizjuán frente al Sevilla. Fue sustituido en el minuto 39 por Barragán y, desde entonces, el colombiano se ha perdido los encuentros contra el Rayo Vallecano, Levante y Barcelona. La idea era que pudiese volver ante los azulgranas, pero se ha retrasado una semana más y si su evolución es correcta durante esta semana ya comenzará a entrenar con el grupo y estaría disponible para viajar a Granada.

Pedro Bigas terminó el choque frente al Levante del pasado 25 de febrero con molestias musculares y la semana pasada no entrenó con el grupo. Fue baja contra el Barcelona y el objetivo es que pueda estar disponible para el sábado. El central mallorquín no está teniendo suerte con las lesiones en la presente temporada y no ha podido tener de la continuidad esperada.

Por su parte, el canterano John Chetauya sufrió un fuerte esguince de tobillo durante el entrenamiento del pasado 10 de febrero, dos días antes del partido contra el Sevilla. Su recuperación ha sido lenta, pero ya ha comenzado a realizar trabajo de campo y, poco a poco, irá entrando en la dinámica grupal.

Para el encuentro del estadio de Los Cármenes, Francisco recupera a Gerard Gumbau. El centrocampista catalán fue baja contra el Barça al tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

En principio, si Helibelton Palacios, Pedro Bigas y John Chetauya se recuperan a tiempo, la única ausencia para el importante envite en Granada será la de Javier Pastore. El argentino fue expulsado con roja directa contra el Barcelona y está pendiente de la sanción. Este miércoles se reúne el Comité de Competición y le podrían caer entre cuatro y doce partidos.