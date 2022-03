Helibelton Palacios acelera para poder jugar el sábado en Granada

La plantilla del Elche CF ha regresado este martes a los entrenamientos y los jugadores franjiverdes han pasado página a la amarga derrota frente al FC Barcelona. Los futbolistas del conjunto ilicitano están ya centrados en el importante partido del sábado en Granada.

La buena noticia es la más que probable recuperación de Helibelton Palacios para el choque de Los Cármenes. El colombiano acudió al campo Díez Iborra y, aunque trabajó al margen del grupo, ya realiza ejercicios con balón sorteando obstáculos. Si no hay ningún contratiempo, deberá estar disponible para viajar a tierras andaluzas.

El lateral derecho sufrió una rotura en el músculo isquiotibial durante el encuentro del pasado 12 de febrero en el estadio Sánchez Pizjuán frente al Sevilla. Fue sustituido en el minuto 39 por Barragán y, desde entonces, se ha perdido los tres últimos encuentros contra el Rayo Vallecano, Levante y Barcelona. La idea era que pudiese volver ante los azulgranas, pero s u regreso se ha retrasado una semana más. Está previsto que en los próximos días comience a entrenar con el grupo.

En su ausencia, Francisco se ha quedado con Barragán como único lateral derecho específico. Helibelton Palacios estaba rindiendo a un buen nivel hasta su lesión y se había ganado el puesto en el once inicial.

Junto al colombiano, también acudieron ayer al Díez iborra, los otros dos jugadores lesionados que se perdieron el encuentro del pasado domingo como fueron Pedro Bigas y el canterano John Chetauya. Ambos también evolucionan bien y, al igual que Helibelton Palacios, podrían llegar a tiempo al partido ante el Granada.

Pedro Bigas terminó el choque frente al Levante del pasado 25 de febrero con molestias musculares y la semana pasada no entrenó con el grupo. Fue baja contra el Barcelona y el objetivo es que pueda estar disponible para el sábado. El central mallorquín no está teniendo suerte con las lesiones en la presente temporada y no ha podido tener la continuidad esperada.

Por su parte, John Chetauya sufrió un fuerte esguince de tobillo durante el entrenamiento del pasado 10 de febrero, dos días antes del partido contra el Sevilla. Su recuperación ha sido lenta, pero ya ha comenzado a realizar trabajo de campo y, poco a poco, irá entrando en la dinámica grupal.

En principio, si Helibelton Palacios, Pedro Bigas y John Chetauya se recuperan a tiempo, la única ausencia para el importante envite en Granada será la de Javier Pastore. El argentino fue expulsado con roja directa contra el Barcelona y está pendiente de la sanción. Este miércoles se reúne el Comité de Competición y le podrían caer entre cuatro y doce partidos.

Mojica y su rutina

Los únicos futbolistas que no acudieron ayer al Díez Iborra fueron el capitán Gonzalo Verdú, con permiso del club y del cuerpo técnico por su reciente paternidad; y Johan Mojica.

El lateral izquierdo es habitual que se ausente en el primer entrenamiento y se ha convertido en una rutina. Tanto en la etapa de Escribá como ahora con Francisco, el colombiano se suele quedar trabajando en el gimnasio del Martínez Valero para rebajar carga. Es un futbolista explosivo al que tienen que cuidar a lo largo de la semana, para que luego pueda rendir en las mejores condiciones.

Si no surge nada raro, Mojica volverá hoy a ejercitarse junto al resto de sus compañeros y estará disponible para jugar el sábado en el estadio de Los Cármenes de Granada.