Lucas Boyé: "Estoy muy feliz en Elche, ninguna afición me ha querido igual"

El delantero argentino Lucas Boyé no quiere hablar ni pensar en su futuro a partir del final de la campaña actual. "Trato de alejarme bastante de todo eso y lo digo con sinceridad. No me preocupo en quien me quiere o quien no. Estoy totalmente enfocado en hacer las cosas bien en el Elche" para lograr el objetivo, "la permanencia, de una forma más holgada que la pasada temporada".

El cañonero franjiverde insiste en el asunto: "Estoy muy feliz en Elche, con los compañeros, el equipo, la ciudad..., lo que tenga que venir ya se verá más adelante, cuanto toque", aseguraba en una rueda de Prensa celebrada hace unos minutos en el estadio Martínez Valero. Boyé asegura que "nunca me he sentido tan querido, nunca una afición me ha querido igual. El reconocimiento de la gente es algo muy lindo; ser querido se disfruta mucho".

Preguntado expresamente por si podría continuar en el Elche pese al interés que se ha escuchado de otros clubes, el atacante destacaba que "al final, en el fútbol nunca se sabe lo que va a pasar. Nadie puede dar la palabra porque pasan cosas todo el tiempo. Ya se verá más adelante". Cuestionado por su situación durante el mercado de invierno, Boyé insistió en que "nadie me llamó. Estuve muy tranquilo. Creo que fue un poco más por lo que se habló desde fuera, pero yo no supe nada y estuve muy centrado, con la cabeza al 100% donde debía estar, que es aquí, en el Elche".

Boyé pasa sin duda uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, si no el mejor. De ahí la preselección con Argentina. "Obviamente para mí es una alegría inmensa, independientemente de lo que pase después cuando se conozca la lista definitiva. Estar en la preselección es un logro, un sueño hecho realidad que me genera una felicidad grandísima y que le dedico a mi novia, a mis familiares y amigos. Esperemos a ver la lista definitiva", remarcaba, a la vez que explicaba que "no he hablado con nadie de la selección argentina y no sé de qué dependerá la lista definitiva. Eso lo sabrá el técnico y sus ayudantes. Pero ya es un logro impresionante para mí y una alegría muy grande esta preselección. Argentina está pasando un gran momento y da gusto jugar con la selección".

El cañonero franjiverde hablaba también del próximo partido, ante un Granada que "es un rival directo". Se trata de un encuentro "de importancia máxima. Venimos de dos derrotas y hay que sumar. Ojalá sea este fin de semana". Boyé se encuentra totalmente recuperado de sus molestias musculares. "La lesión la tengo ya olvidada, estoy al 100%, me siento mucho mejor físicamente de cuando volví tras recuperarme y estoy contento por ello", apuntaba.

Las claves para la permanencia son "seguir con la misma intensidad y compromiso que demostramos ante el Barça. Estamos en una buena línea pero en la Liga es muy complicado ganar. Todos los equipos tienen grandes jugadores. Debemos seguir en esa línea y las victorias seguro que llegarán de nuevo. Y esperemos que sea ya este sábado". Sobre el cambio de entrenador en el rival, entiende que "puede verse como algo negativo, pero también puede cambiar la dinámica, por lo que nosotros debemos de preocuparnos por lo nuestro".

Para Boyé, la llegada de Francisco hizo su efecto. "El entrenador ha cambiado muchas cosas. Es un gran motivador y nos tiene muy enfocados a todos. Es su mayor virtud".

Preguntado por qué le parece la sanción de cuatro partidos a Pastore, el delantero franjiverde señalaba que "es excesiva y, la verdad, genera mucha impotencia, sobre todo si conoces a la persona. Es un jugador tan comprometido con el grupo... En la acción en la que el árbitro no pitó penalti de Jordi Alba por manos, nosotros, todo el banquillo, nos levantamos para protestar. En ese momento no pasó nada. No sé si antes, en el primer tiempo pues yo no estaba, pasó algo, pero puedo asegurar que en ese instante no".

Sobre los arbitrajes sufridos por el Elche, Boyé reconocía que "sí tengo esa sensación de que siempre que hay una duda la decisión es favorable al rival y nunca a nuestro favor. Seguro que muchos equipos sentirán lo mismo, pero es que lo de Alba fue una mano muy clara y se vio la diferencia en la llamada del VAR. Pero tampoco podemos quedarnos enrocados en estas cosas, no es bueno". Y así, el atacante ya solo tiene la cabeza en el objetivo. "El club vivió un gran empujón con la permanencia del año pasado y si la volvemos a conseguir y de una forma más holgada, se hará más grande".