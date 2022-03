El Elche, a romper barreras en Granada

Nueve derrotas y tres empates es el balance de las visitas del Elche a Granada en Primera División. El equipo franjiverde lleva dos derrotas consecutivas que le impiden superar la cifra psicológica de los 30 puntos. Datos negativos que el Elche quiere romper. Dos barreras por superar para conseguir el objetivo. Y una oportunidad. La de este sábado (16.15 horas), en el encuentro que Granada y Elche disputan en la jornada 28 de LaLiga Santander.

Los contendientes llegan al partido con dinámicas dispares, pero los dos están muy necesitados de una victoria. El Granada lleva sin ganar desde el 22 de diciembre y solo ha conseguido dos puntos en lo que va de año, firmando tablas ante Barcelona y precisamente ante el Elche en el Martínez Valero el 2 de enero. Aquí fue incapaz de superar a los de Francisco, que jugaron casi toda la segunda parte con un jugador menos tras la expulsión de Diego González. Los rojiblancos están un punto por encima del Cádiz, que marca el descenso. Tienen 25, cuatro menos que el Elche. Esta semana se ha producido, además, la destitución de su entrenador, Robert Moreno, que ha sido sustituido interinamente por el técnico del filial, un viejo conocido de Francisco, Rubén Torrecilla.

El año 2022 ha sido muy distinto para el conjunto ilicitano, que ha conseguido 14 puntos y se ha alejado hasta nueve del descenso -ahora mantiene cinco-. La dinámica franjiverde ha sido mucho más positiva, pero también es cierto que el Elche ha sufrido tres dolorosas derrotas -ante Sevilla, Levante y Barça- en los últimos cuatro encuentros.

Ambos equipos, por tanto, quieren poner fin a sus malas rachas. Los dos se juegan mucho hoy y el entrenador del Elche lo sabe: «Va a ser un partido muy complicado».

Para el decisivo momento, Francisco cuenta con casi toda la plantilla del primer equipo, a excepción del lesionado John Chetauya (esguince de tobillo) y del sancionado Javier Pastore (cumple el primero de cuatro partidos). Ha convocado a 24 jugadores, todos de la primera plantilla salvo el tercer portero, Lluis Andreu. El grupo recupera a Helibelton Palacios y a Pedro Bigas, que podrían formar de inicio junto a Enzo Roco y Johan Mojica. Bajo palos, Edgar Badia. En el centro del campo pueden estar Omar Mascarell (con molestias esta semana) y Gumbau (que cumplió sanción ante el Barça). Por la derecha, Tete Morente (que dio el susto por un golpe estos días) y Fidel, flamante goleador ante los blaugranas. Arriba jugarán con casi toda seguridad Pere Milla y Lucas Boyé. Este sería el once tipo al que quiere llegar Francisco, sobre el que puede ir realizando variaciones según las sensaciones de la semana de entrenamientos. Esa es su filosofía.

Si alguno de los «tocados» o recién incorporados no estuviera del todo preparado, el entrenador almeriense tiene alternativas. Como la de Raúl Guti o Iván Marcone por Mascarell. O la de Josan por Tete Morente. El sistema de juego será el 1-4-4-2 tradicional de un Francisco al que el rival de hoy genera numerosas «incógnitas» al haber sustituido a su técnico. El once del Granada es, por tanto, indescifrable. Lo que sí está claro es que Torrecilla no puede contar con los lesionados Nyeder Lozano, Arias ni Gonalons. La duda es Ángel Montoro y la nota positiva, el regreso de Sergio Escudero.

Unos 300 franjiverdes animarán a su equipo desde las gradas

El viaje organizado por el Elche CF, en colaboración con la Federación de Peñas y la Grada de Animación Fondo Sur 1923, llevará a cerca de 300 aficionados franjiverdes a la grada visitante del Nuevo Estadio Los Cármenes de Granada. El equipo no estará solo en tierras andaluzas. Y lo saben. «Ojalá podamos dedicarle una victoria a los que nos acompañen y a los que nos sigan desde casa», aseguraba ayer Francisco, que se mostraba «muy ilusionado» tras cumplirse los primeros cien días como técnico franjiverde.

El Elche ha vendido un total de 277 entradas del sector de Afición Visitante del estadio Nuevo Los Cármenes para el encuentro frente al Granada CF. El club disponía de 500 a un precio de 25 euros y las puso a la venta entre lunes y miércoles. Además, en colaboración con la Federación de Peñas y la Grada de Animación Fondo Sur 1923, se ha organizado viaje en autobús a Granada al precio de 20 euros el billete. La salida de los autobuses será este sábado a las 9 horas desde el solar situado frente al estadio Martínez Valero, y el regreso a la conclusión del encuentro.

Por otro lado, el equipo ilicitano realizó el viaje ayer por la tarde en avión, saliendo desde el aeropuerto de El Altet a las 19 horas. La expedición franjiverde se aloja en el hotel Abades Nevada Palace, desde donde partirá camino del estadio granadino una hora y media antes del encuentro.