Francisco: "El nuevo Granada es una incógnita; debemos ir a por todas"

El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, analizó hace unos minutos en rueda de Prensa el partido que mañana (16.15 horas) le enfrenta al Granada en el Nuevo Estadio Los Cármenes. El reciente cambio de técnico en los granadinos es la clave de este encuentro, un hecho que el preparador franjiverde entiende como un inconveniente claro. "Lo teníamos todo muy bien planificado para enfrentarnos al equipo de Gerard Moreno, pero ahora este nuevo Granada es una incógnita. De todos modos lo más importante es fijarnos en nosotros. Es una incógnita lo que nos vamos a enfrentar, pero cuentan con jugadores de mucho nivel individual y es importante que lo sepamos. ", aseguraba.

Lo que sí tiene muy claro Francisco es que "este partido será muy diferente al de la primera vuelta", un choque en el Martínez Valero que acabó con 0-0, un resultado que el Elche mantuvo casi todo el segundo tiempo con un hombre menos tras la expulsión de Diego González, en un derroche de pundonor y entrega. "Ese es el camino, no podemos permitirnos otro. El Elche debe salir siempre a dejarse la vida, como vamos a hacer frente al Granada, para conseguir un buen resultado", añadía el almeriense.

Francisco ha preparado a sus jugadores "para que puedan adaptarse lo antes posible a cualquier circunstancia". También a que el rival les ceda el manejo del juego. "Hemos hablado de que no puede repetirse lo del Levante, sobre todo a partir de que ellos nos marcaran el primer gol", apuntaba el técnico.

El partido de este sábado "va a ser muy complicado. Es un encuentro importante para ellos y también para nosotros. Esperemos dar la cara como lo hicimos la semana pasada ante el Barça. Lo que sí garantizo es que ellos van a tener las mismas ganas que nosotros de ganar".

Ganar o perder este choque puede ser "muy importante", sobre todo porque para los franjiverdes supone "superar la barrera psicológica de los 30 puntos. No es que estemos obsesionados, pero sería importante hacerlo cuanto antes. Cada vez, conforme avanza el campeonato, es más difícil conseguir victorias. A partir de mañana quedarán diez jornadas y sería importante superar la barrera de los 30 puntos, nos ilusiona, pero antes de nada hay que ganar al Granada haciendo bien las cosas", remarcó Francisco, quien vaticinó que tanto los puestos de descenso como los de arriba no se decidirán hasta las dos últimas jornadas.

Para el Elche, "es innegociable dejárnoslo todo en el trabajo defensivo y en implicación. Salvo en ocasiones puntuales siempre nos lo hemos dejado todo. A nosotros también nos va la vida en este partido". Satisfecho por el último partido pese a la derrota, Francisco entiende que "lo que hicimos ante el Barcelona para mañana no nos sirve de nada. Tenemos que volver a mentalizarlos del partido que nos toca jugar".

Sobre el árbitro de mañana, el técnico dijo con contundencia que "no sé ni quién pita mañana, ni lo voy a mirar. Confío plenamente en el colectivo arbitral y en que al final de la temporada los aciertos y errores se equilibren". Preguntado expresamente sobre qué hubiera pitado en el caso de haber sido el colegiado ante el Barça, Francisco contestó indirectamente: "Lo que sí hubiera hecho es ir al VAR a ver el posible penalti de Jordi Alba. al igual que el árbitro fue a ver la primera jugada".

Francisco aseguró no estar preocupado por encadenar dos derrotas. "Más que preocuparnos nos ocupa. Ha sido una semana fantástica de trabajo. Venimos de encaminar dos derrotas, una de ellas dolorosa. Todos somos conscientes de lo que nos jugamos y estamos súper orgullosos de estar aquí. Ojalá podamos conseguir los objetivos cuanto antes", sentenció.

El técnico almeriense ha cumplido sus primeros cien días al frente del equipo franjiverde. "Llegué a un club que desconocía, solo conocía a algunos jugadores, y he tenido que trabajar mucho y dedicar muchas horas para adaptarme. No me ha dado tiempo a pensar, se me ha pasado volando y estoy encantado y muy ilusionado con el Elche", remarcó.

El preparador anunció que Palacios, Bigas y Tete Morente, "están bien, al 100%", pues "la única baja que tenemos de cara al partido es la de Pastore, por sanción. El resto todo el mundo preparado y con muchas ganas de ayudar y participar".

El entrenador franjiverde finalizó la rueda de Prensa valorando muy positivamente la preselección con Argentina de Lucas Boyé. "Tenemos que estar muy contentos. Es un premio al trabajo que está haciendo en el Elche. Todos estamos muy contentos con él. Ojalá pueda estar en esa lista definitiva. Cada día va teniendo mejores sensaciones. Se perdió algunos partidos, pero va cogiendo forma otra vez y compañeros, técnicos y club estamos muy satisfechos".