Francisco: "Era importante ganar, pero son solo 32 puntos"

Cuando el árbitro señaló el final del partido, el entrenador del Elche CF, Francisco Rodríguez, se dirigió a la grada donde estaban los aficionados franjiverdes y celebró la victoria con el puño en alto. El técnico del conjunto ilicitano era consciente de que el triunfo es un paso, casi definitivo, para conseguir la permanencia.

A pesar del ello, el preparador almeriense quiso mantener la calma: "Es una victoria muy importante, nos ponemos a ocho puntos del descenso y con el golaveraje ganado al Granada. Ha que disfrutarla con nuestra gente, pero nosotros tenemos que ser responsables, humildes y realistas, con 32 puntos no estamos salvados todavía".

Francisco recordó "quedan diez jornadas y en Primera División son muchas y no nos podemos permitir relajarnos. Hemos visto tantas cosas en el fútbol...". Por ello, el entrenador del Elche pide «buscar la próxima jornada los 35 puntos".

El técnico almeriense destacó, sobre todo, el trabajo defensivo de su equipo, que calificó de «fantástico». "El Granada ha tenido ocasiones, sobre todo al principio de cada parte. Pero hemos sabido reaccionar y el trabajo defensivo ha sido fantástico. No sabíamos cómo podía plantear el partido el nuevo entrenador del Granada, y nos ha sorprendido, pero nosotros preparamos la semana a conciencia para mantener la dinámica y no enlazar tres derrotas. Felicito a mi equipo y animo al rival a que siga peleando".

Francisco reconoció que "la victoria es muy importante después de las últimas dos derrotas”. Es algo que nos pasó ya hace dos meses y sabemos que este triunfo es clave para un club como el nuestro. Solo puedo felicitar a mis jugadores por el esfuerzo. Me quedo con la imagen del vestuario y de nuestros jugadores con la afición después del partido».

Rubén Torrecilla

Por su parte, entrenador del Granada, Rubén Torrecilla, consideró que su equipo hizo un "muy buen partido", a pesar de la derrota y que se va "con la cabeza alta". "Yo he visto bien al equipo, correcto, sin pasar por apuros, aunque el gol de ellos nos ha hecho daño. Se ha hecho un muy buen partido y hay que insistir y repetirlo. Si el equipo no tira, no anda o no corre, soy el primero que lo digo, pero me voy con la cabeza alta", recalcó en rueda de prensa Torrecilla.

El preparador del conjunto andaluz, que se ha hecho cargo del Granada de forma interina tras la destitución de Robert Moreno, incidió en que "cuando un equipo se vacía, lo da todo, compite, busca en todo momento la portería rival y tiene ocasiones muy claras", sólo puede "darle la enhorabuena".

"Ellos tuvieron acierto y estos golpes duelen si estás en una dinámica complicada. El Elche, con 0-1, ha defendido bien y se ha sentido cómodo atrás", admitió.

Torrecilla tiene claro que "el fútbol, al final, es acierto" y que "solo vale ganar, y más aún en la élite", e insistió en que el Granada buscó "los puntos en todo momento" y tiene que seguir "en la misma línea" del choque de este sábado.

"Mejoraremos, seguro, pero he visto muchas cosas que hemos hecho bien, como competir a un nivel grande y dominar mucho tiempo con el balón. El equipo se ha vaciado y se ha dejado el alma", agregó el técnico, quien cree que, pese a la derrota y a las diez jornadas sin ganar, "el granadinismo se puede ir contento".

Reconoció que el vestuario estaba "jodido", pero pidió "cambiar el chip y pensar en completar una buena semana de trabajo" porque está seguro de que el Granada "puede ganar en el campo del Alavés" en la siguiente jornada.

"Hay unión en el equipo. He hablado con los capitanes y esto se va a sacar porque hay buenos jugadores, buenas personas y buenos profesionales", sentenció.

Sobre la falta de gol del Granada, Torrecilla cree que puede haber detrás un aspecto "psicológico", y aseveró que "hay jugadores que van a marcar mucho cuando se quiten el peso" de no hacer gol y que "cuando llegue la primera victoria, el equipo va a crecer mucho".