El lateral izquierdo del Elche CF Johan Mojica ha asegurado, en una entrevista a los canales oficiales del club ilicitano, que se encuentra "muy feliz por todo lo que está pasando esta temporada", tanto a nivel grupal como individual. El jugador colombiano ha destacado que se ha podido "consolidar" en el once inicial y en Primera División. "Las lesiones me están respetando y el rendimiento está siendo bastante óptimo. Espero que tanto yo como el equipo siga mejorando a nivel de juego y de puntos, porque el ambiente en con la afición y la ciudad es bastante lindo"

Mojica ha señalado que la celebración especial que se mostró en el vestuario del estadio de Los Cármenes, tras vencer al Granada, se produjo "de forma natural y espontánea". "Los tres puntos que sumamos son igual de importantes que los que habíamos logrado anteriormente, pero fue un triunfo especial por como trabajamos y porque cada vez quedan menos jornadas y nos vamos acercando al objetivo. Por eso salió la felicidad de forma natural por parte de los jugadores, staff técnico y directivos, porque estábamos muy felices. Esperamos que hayan más días como esos".

El lateral del conjunto ilicitano ha incidido en el gran ambiente que hay en el vestuario como una de las claves de los buenos resultados: "Somos una gran familia, hay una gran armonía y hay una gran competencia sana, tanto en los partidos como en los entrenamientos. Tenemos un gran feeling entre compañeros, cuerpo técnico y empleados del club y estamos muy contentos por todo lo que rodea al Elche. Esperamos poder terminar esta campaña de la mejor manera posible".

El internacional colombiano figura en una estadística como uno de los mejores cinco laterales izquierdos de Europa. "Estoy muy feliz porque el equipo se ve beneficiado por el talento de cada uno de los compañeros. Estoy muy feliz en el Elche y espero poder continuar con esos grandes números y estadísticas. Lo importante es seguir cuidando mi salud, como lo estoy haciendo, que las lesiones me respeten y que todo se vea reflejado en el campo".

Johan Mojica también se ha referido a los gestos que le hizo a la afición, para que siguieran animándole, en los últimos minutos del partido del Granada en el estadio de Los Cármenes. "Son cosas que salen de forma natural. Aquí la hinchada me tiene mucho aprecio y yo a ellos. La mejor manera de devolverle todo ese cariño es dejando todo en el terreno de juego para que el equipo se vea beneficiado y la ciudad pueda seguir disfrutando de tener el equipo donde se merece. Hacerlo en un campo como el del Granada fue porque sabía que les gustaba mucho. Estaban animando y quería que siguiesen, que no parasen, porque el equipo se estaba viendo beneficiado".

El futbolista franjiverde también está contento porque cada vez son más los aficionados de su país que están siguiendo al Elche y apoyando a los dos jugadores colombianos de la plantilla, como son él y Helibelton Palacios. "Es bastante lindo que desde Colombia, desde tan lejos, nos estén apoyando a los futbolistas que estamos aquí en Europa"

Mojica está a la espera de conocer la convocatoria de la selección colombiana para los dos últimos partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Catar, frente Bolivia y Venezuela. "Nuestras opciones pasan por ganar los dos encuentros. Sabemos que estamos en una situación compleja, pero tenemos posibilidad y fe de que podemos conseguirlo. Tenemos que ganar los dos partidos y se den algunos resultados de otros rivales. Pero la mentalidad es positiva y tenemos ambición y hambre de poder lograrlo".

El internacional colombiano asegura que está "cumpliendo un sueño" de formar parte de la selección cafetera, en la que se ha convertido en un fijo y titular: "Para mí como futbolista, como persona y como hincha, se está cumpliendo un sueño. Espero poder consolidarme y aportar el máximo cada vez que me convoquen. Disfrutar de la selección de Colombia es algo que, por suerte, solo hemos podido hacer los que nos hemos puesto esa camiseta, es algo especial e indescriptible".

Por último, también se ha referido a su compañero y compatriota Helibelton Palacios, que espera que pronto también pueda forma parte del combinado colombiano. "Además del cariño personal que le tengo, está haciendo méritos para ir. Aquí en el Elche está ofreciendo un muy rendimiento y esperamos que algún día lo puedan convocar"