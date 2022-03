El Elche recibe a dos ídolos, ahora rivales

Toda historia que se precie debe tener un hilo conductor que la desarrolle. El relato sobre la próxima jornada, la número 29 de LaLiga Santander, tiene una obvia conexión con la pasada, la 28. Un nexo de unión que parte de la victoria del sábado en Granada, donde el Elche logró sacarse un gran peso de encima. O dos. Hasta tres.

Primero: El equipo de Francisco superó la barrera de los 30 puntos a falta de diez jornadas, dando un paso de gigante hacia la salvación. Segundo: Ganó por primera vez en el Nuevo Los Cármenes en Primera División. Tercero: Venció con autoridad y dejó cerca del descenso al equipo que provocó uno de los peores momentos de la historia franjiverde. El conjunto nazarí evitó en el playoff de 2011 el ansiado ascenso -el Elche llevaba 22 años fuera- a la máxima categoría del fútbol español. Aquella fatídica noche del 18 de junio será siempre recordada con dolor por la afición de un equipo en el que dos protagonistas del próximo choque liguero, ya eran muy relevantes entonces.

José Bordalás, aquel año entrenador franjiverde, y Edu Albacar, uno de los jugadores más queridos de la afición ilicitana y el defensa más goleador del club, formaron parte de ese Elche que no conseguía ascender ese día pero que forjó los cimientos para la posterior vuelta a la élite del fútbol español. Son dos ex que siguen siendo recordados en su casa, la franjiverde, como verdaderos ídolos. Y ambos trabajan ahora mismo juntos. Lo malo es que lo hacen en el equipo rival de este sábado, el Valencia.

Albacar forma parte actualmente del cuerpo técnico del entrenador de Bordalás. Coincidió con él como jugador en tres clubes, Elche, Alicante y Hércules. Ahora comparte banquillo con él. Este sábado el del equipo visitante. Y se les hará raro, seguro.

El defensor vistió la camiseta del Elche entre 2010 y 2018 en un total de 178 partidos. Se retiró antes de hora por una grave lesión. Y se quedó en el club, donde siempre ha sido muy querido. Primero fue el enlace entre el vestuario y las oficinas nobles del estadio. Después actuó como secretario técnico. Consiguió dos ascensos a Primera con el equipo. Y pudo desquitarse de aquel Elche-Granada que acabó con 1-1 y con el ascenso nazarí.

Bordalás no pudo aliviar su malestar al no llegar a la cúspide con el Elche, pero fue técnico franjiverde tres campañas. Llegó al equipo a principios de la temporada 2009-10, en Segunda División, tras el 3-0 que le endosó el Hércules al conjunto que entonces entrenaba Claudio Barragán. En su primer curso, el Elche quedó sexto y tuvo opciones de ascender hasta casi el final. La campaña siguiente fue la del playoff ante el Granada. El gol visitante valía doble en caso de empate. No pudo ser. La siguiente temporada -con un contrato firmado por dos más-, Bordalás sitúo líder al Elche al final de la primera vuelta, pero fue destituido en abril al perder 2-0 ante el Villarreal B, tras cinco partidos consecutivos sin ganar y con el equipo en octava posición.

El entrenador alicantino no consiguió llevar al club ilicitano donde merecía estar, pero sí logró poner los mimbres para que el esfuerzo finalmente tuviera recompensa y, lo más importante, hizo creer a aficionados e institución en que el ascenso era posible. Así lo fue en la temporada 2012/13.

Tiempo después, el técnico, ahora responsable del Valencia, y su segundo, Edu Albacar, volverán a pisar el césped del Martínez Valero que, a buen seguro, los recibirá como se merecen, en una jornada que se prevé festiva, no solo por ser el Día del Padre, San José y Día Grande de las Fallas en València. Más de un millar de valencianistas se esperan en las gradas, muchos vendrán desde la capital del Túria y otros se acercarán desde poblaciones cercanas, como Crevillent, donde hay peñas de seguidores. Habrá comidas de hermandad.

Con 45 duelos en Primera División, Elche y Valencia disputarán el que ya es desde el pasado año el derbi autonómico más repetido en la máxima categoría. En la ciudad de las palmeras se ha celebrado en 22 ocasiones, la de este sábado será la 23, con 12 victorias ilicitanas, 3 empates y 7 derrotas. En el cómputo global de enfrentamientos es el Valencia quien más triunfos atesora, 23 por los 13 franjiverdes. También se han producido 9 empates. El Elche le ha marcado al conjunto ché 38 goles, por los 68 a la inversa.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 17 diciembre. El Valencia ganó por 2-1 al Elche en un partido que resultó muy polémico y que abrió el debate sobre la necesidad de utilizar la tecnología para determinar con toda fiabilidad si los balones entran o no en la portería. El gol fantasma de Guido Carrillo recorrió todos los medios de comunicación del país. El club ilicitano se quejó amargamente, pero el resultado no se movió, pese a que la pelota entró. O eso parecía.

Otros vínculos

Además del entrenador y su segundo técnico, el Valencia llegará a Elche con otros dos exfranjiverdes, el preparador físico Javier Vidal, que siempre ha estado al lado de Bordalás en su larga carrera en los banquillos -ya lo estuvo aquí-, y Patricio Moreno "Patri", exjugador franjiverde en la temporada 2009/10, que ahora actúa como segundo entrenador.

Por parte del Elche, dos jugadores de la primera plantilla han sido referentes en el Valencia. Piatti y Barragán se verán las caras con su exequipo. El argentino estuvo cinco temporadas y marcó 23 goles con la camiseta ché. El lateral derecho es muy querido en Mestalla, donde recibió una gran ovación al ser retirado del campo en el último choque liguero celebrado en diciembre.