Bordalás: "El Elche lo está haciendo francamente bien"

"El Elche viene haciendo las cosas francamente bien. Se ajusta mucho a nivel defensivo y sabe defender muy bien tanto en bloque bajo como en bloque medio. Tiene mucho oficio y experiencia. Va a ser un partido difícil. A partir de ahí, tenemos que dar una buena versión, competir a un buen nivel y tratar de conseguir la victoria. El Elche es un equipo que está en un buen momento", reconocía hace unos minutos en rueda de Prensa el entrenador del Valencia, José Bordalás, ahora rival, pero siempre un ídolo para la afición franjiverde.

El técnico alicantino, preguntado por si el estilo del Elche de Francisco le beneficia o le perjudica al Valencia, aseguraba que "No hay tantos estilos en el fútbol. Los partidos son muy similares. Hay partidos con más acierto de cara a gol y pueden ser más divertido. Cuando el FC Barcelona nos marcó cuatro goles, nadie se fijó en el estilo. En el fútbol actual predomina el dinamismo, las transiciones, el balón parado, la solvencia, la fiabilidad… No veo tantos estilos como se habla".

Bordalás no quiso dar demasiadas pistas al rival. "Todavía no he decidido la convocatoria. Tengo que reunirme para ver con qué jugadores podemos contar. Gabriel no ha entrenado, pero tenía buenas sensaciones. Jasper y Thierry llevan muy poco tiempo y es difícil que puedan estar, ya que vienen de estar bastante tiempo fuera". A su vez, el entrenador valencianista debe tener presente la final de la Copa del Rey. "Se tiene en cuenta, aunque esté muy lejos. Una recaída en estos momentos te limita mucho, no solo para la Copa, sino también para lo que resta de LaLiga", asumía.

El Valencia de Bordalás ha conseguido la seguridad defensiva, pero necesita llegar con más claridad arriba. "Tenemos que buscar el equilibrio y no es fácil. En Getafe preveíamos el partido como finalmente fue. Ante el Granada ganamos con solvencia. Nosotros hemos tenido un desequilibrio importante a nivel defensivo, aunque en los últimos partidos solo hayamos encajado un gol. También hemos tenido bajas importantes, sobre todo, en los laterales. Nos hemos tenido que adaptar y eso forma parte del fútbol". A su vez, añadía que "no podemos tener la referencia de la semana pasada. Yo soy el primer crítico, porque tenemos que generar ocasiones y encontrar el equilibrio".

El míster está contento con su equipo y apunta que "estamos en la final de la Copa del Rey y estar en una final no es tarea fácil. En LaLiga, el equipo ha tenido momentos buenos y otros menos buenos. Nos gustaría estar mucho más arriba en LaLiga, pero tenemos que ser realistas e ir paso a paso".