El Elche quiere aguar las Fallas al Valencia

El Elche de Francisco se enfrenta este sábado por la tarde (16.15 horas) en el Martínez Valero al Valencia de Bordalás, en un duelo de estrategas en el que los franjiverdes podrían asegurar virtualmente la permanencia, lo que además conllevaría aguar las Fallas a los valencianistas en su día grande, la Nit del Foc. El técnico franjiverde quiere ver centrados a sus jugadores, a los que esta semana ha exigido máxima concentración.

El enfrentamiento llega en la jornada 29 de LaLiga Santander. Una vez finalizado el encuentro restarán solo nueve partidos de campeonato. El Elche tiene un margen de ocho puntos con el descenso. Y quiere más. Viene con mucha moral tras ganar al Granada en su feudo, pero también recuerda que el último encuentro en casa acabó en derrota (1-2) frente al Barcelona. Tiene que darle una alegría a la afición que tanto le está dando esta campaña.

El Valencia arriba a la ciudad de las palmeras con la mirada puesta en los puestos europeos. Ha sido irregular en este torneo, pero en los últimos partidos ha consolidado su defensa y mantiene sus porterías a cero. Bordalás, el otrora entrenador del Elche, ha cambiado su sistema de juego y parece haber dado con la tecla. Además, el equipo viene muy animado tras clasificarse para la final de la Copa del Rey.

El estadio ilicitano no se le da muy bien a los valencianistas. El Elche-Valencia se ha dado en 22 ocasiones, con 12 victorias locales, 3 empates y 7 triunfos de los ché. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el pasado 17 diciembre y el encuentro acabó con un polémico 2-1. El Elche salió muy enfadado de Mestalla, tras un gol fantasma de Guido Carrillo que no subió al marcador. Pero el entrenador franjiverde no quiso ayer ni mencionar la jugada y destacó que se trata de un partido «totalmente distinto», al que ambos equipos llegan de una forma muy diferente a como estaban en la primera vuelta. Francisco podrá contar con casi todos sus efectivos. Javier Pastore cumple su segundo partido de sanción de cuatro. No estará. Muy probablemente tampoco entrará en la convocatoria Helibelton Palacios. El colombiano se resintió de su lesión muscular la jornada pasada ante el Granada. Francisco reconoció que «arriesgamos» y que «no ha podido entrenar al mismo nivel con el grupo», por lo que «ante un partido de máxima exigencia sería contraproducente jugar con los que no puedan estar al 100%».

La posición de lateral derecho es la gran duda del once inicial. Es el lugar natural de Barragán, pero Francisco podría probar con Josan o incluso con Diego González, al que puso en este lugar en los últimos minutos ante el Granada. También podría volver Pedro Bigas, recuperado de su lesión. Mojica y Enzo Roco parecen fijos en la zaga, como Edgar Badia, que atraviesa uno de sus mejores momentos. En el centro del campo, el Elche formará con Gumbau y Mascarell. En los carriles, Fidel y Tete Morente o Pere Milla. Arriba, Lucas Boyé podría estar acompañado por el propio Milla o por Ezequiel Ponce.

Por parte del Valencia, Yunus Musah vuelve tras su sanción y el principal problema para Bordalás está en la banda izquierda, donde tiene las bajas de Lato y Gayá. Paulista podría llegar a tiempo, aunque es duda, como Jasper y Thierry, sería precipitado alinearlos.

Lucas Boyé, llamado por Argentina, cumple su «sueño de toda la vida»

El delantero argentino Lucas Boyé, máximo goleador del Elche junto a Pere Milla, ha sido seleccionado por Argentina por primera vez. El entrenador Lionel Scaloni ha decidido incluirlo en la lista definitiva para enfrentarse a Venezuela (26 de marzo) y Ecuador (30 de marzo), partidos correspondientes a las dos últimas jornadas clasificatorias para el Mundial de Catar.

Boyé ha cumplido su «sueño» de debutar en una convocatoria con su selección absoluta.