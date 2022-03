Francisco: "No es el momento de hablar de mi renovación sino de lograr la permanencia"

"Cada semana queda una jornada menos para conseguir el objetivo y en Primera División diez jornadas pasan muy rápido. Nos hemos preparado a conciencia para competir y enfrentarnos a un rival de primer nivel como el Valencia", aseguraba hace unos minutos el entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, que entiende que el equipo ché ha cambiado mucho con respecto al que los franjiverdes visitaron en diciembre: "Es un equipo muy difícil, muy físico, que en las últimas jornadas ha mantenido su portería a cero, que se ha clasificado para la final de la Copa, con jugadores de primer nivel y con un entrenador que ha cambiado su sistema de juego, que ahora defiende un poco más abajo, lo que le está dando consistencia al grupo y mucho peligro cuando atacan", explica el técnico franjiverde.

Cuestionado sobre el acontecimiento concreto del gol fantasma vivido en Valencia, Francisco expone que "es un partido pasado y ahora nos toca analizar este. Hay mucha ilusión por ganar al Valencia, más aún con nuestra gente en el estadio. Jugamos otra vez en casa y estamos en deuda con la afición, a la que queremos dedicar una victoria porque la última vez no fue posible".

Para contrarrestar al Valencia, "debemos llegar al final del partido con opciones, estar muy atentos a las virtudes de sus hombres de arriba, tener el inicio del partido muy controlado y siendo nosotros los que creemos las primeras opciones. No puede pasarnos como en Granada, lo hemos analizado entre todos. No pueden generarnos dos ocasiones de gol tan claras como en el último encuentro en los primeros minutos", expone Francisco.

En definitiva, "se trata de un partido de exigencia máxima y sería contraproducente para nosotros alinear a jugadores que no estén al 100%", asegura el entrenador almeriense, quien solo descarta para la cita a Pastore, sancionado, pero ve "complicado que Palacios pueda estar pues se ha resentido de su lesión. Ante el Granada pensé que estaría bien y lo alineé de inicio. Arriesgamos y al final se resintió de su anterior lesión. De todos modos decidiremos en las próximas 24 horas". Como alternativa, "podría jugar Barragán, que es su posición natural" o incluso entrar de inicio "Josan, un jugador con el que tenemos, un poco, una deuda con él porque no juega todo lo que merece". El preparador habla de varias opciones para el carril derecho. "También jugamos los últimos minutos ante el Granada con Diego González como lateral derecho... Lo decidiremos mañana".

Francisco premia a sus jugadores cuando lo merecen, pero también "les exijo cuando hay que exigir. Todos buscamos el beneficio del club y demando a todos que se vea que nos va la vida en ello. Exijo compromiso e impilicación para sacar el máximo de todos", una premisa que el técnico es el primero en cumplir y que explica al ser preguntado por sus horarios de trabajo: "Cualquier trabajo necesita de mucho tiempo para sacar el máximo beneficio para la empresa. Me gusta madrugar muchísimo y venir pronto al estadio porque es cuando estoy solo cuando más rindo. Pero no soy el único. Muchísimos trabajadores del club están como yo y considero que es importante que los jugadores vean que estamos para ellos".

Para Francisco, "no es el momento de hablar de mi renovación". De hecho, habla mucho con el dueño del club, Christian Bragarnik. "Esta mañana mismo he tomado mate con él", apunta, pero también asegura que "Bragarnik es un hombre de fútbol y sabe de tiempos. Estamos en una pelea terrible por la permanencia y no es el momento de hablar de mi renovación. Y eso no va conmigo. Cuando tengamos que hablar nos sentaremos, pero ahora lo importante es conseguir el objetivo cuanto antes", concluye.

Edgar Badia

El entrenador del Elche, consultado por el rendimiento de su guardameta titular y sobre si debería ser convocado con la selección española, aseguraba que "Badia es uno de los mejores porteros de la categoría. A nivel de mi equipo estoy encantado. Está en un momento fantástico. Pero no soy yo quien debe convocarlo o no. Respeto al máximo las decisiones que pueda tomar el seleccionador. También contamos con Kiko Casilla y Lluis Andreu que están haciendo un gran trabajo y que obligan a Badia a ser mejor. Está teniendo muy buenas actuaciones y siendo decisivo en momentos puntuales muy importantes". Sobre su suplencia con Escribá, Francisco no quiso entrar a valorar lo que otros compañeros piensan: "Los entrenadores hacen cosas, a veces, para cambiar las dinámicas cuando los momentos no son buenos. Es una posición difícil y en la que es aconsejable no generar dudas. Ese es mi pensamiento. Edgar siempre ha trabajado bien y ha tenido excelentes actuaciones que han beneficiado al equipo. Para mí la talla no es un problema y conmigo han jugado porteros que no son altos porque lo que miro es el rendimiento", afirmaba.

Declaraciones de Escribá

Sobre unas declaraciones del anterior técnico franjiverde, Fran Escribá, referentes a Benedetto, Francisco agradecía al exentrenador del Elche "que se fije en nuestro trabajo. De lo que dijo sobre los jugadores solo puedo decir que mi relación con todos ellos ha sido y sigue siendo fantástica, incluso me hablo con los que se marcharon y me mando mensajes de vez en cuando con algunos de ellos. No podría meterme en lo que pasó porque lo desconozco. En mi caso, nunca vi una mala actuación y la gente que se fue no fue por temas de mal comportamiento ni porque tuvieran ningún problema conmigo".