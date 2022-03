El Elche falla en las dos áreas y pierde ante el Valencia (0-1)

El Elche CF ha cosechado una derrota en el Martínez Valero en el derbi autonómico frente al Valencia CF, en el que el conjunto de Francisco no mereció perder, pero falló en las dos áreas y eso le condenó. En gol valencianista llegó en un error defensivo, en el que Mojica no cerró bien y Edgar Badia no salió, y Pablo Guedes, de forma rocambolesca y cayéndose anotó el único tanto del partido.

Los franjiverdes tuvieron multitud de ocasiones para igualar el resultado, algo que hubiera sido justo, pero, en esta ocasión no han estado acertado y lo han pagado. Francisco confió de salida en los mismos jugadores que jugaron inicialmente y vencieron la jornada anterior en Granada. El único cambio fue obligado. Barragán entró en el lateral derecho por el lesionado Helibelton Palacios. Pere Milla arrancó escorado en banda derecha y el nuevo internacional argentino Lucas Boyé y Ezequiel Ponce formaron la dupla atacante. El partido tuvo unos primeros 45 minutos muy tácticos con un juego muy trabado y muchas interrupciones. Ninguno de los dos equipos lograba hacerse con el dominio del juego e intentaban buscar más el fallo del contrario. A los seis minutos se produjo una de las jugadas polémicas del partido. Una falta de Carlos Soler al segundo palo la tocó de cabeza Maxi Gómez y Hugo Guillamón marcó. Después de tres minutos de espera, finalmente, el árbitro decidió consultar con el VAR y lo anuló por fuera de juego, en el inicio de la jugada, de Guillamón. En el Elche, cuando Mascarell, Gumbau y Lucas Boyé entraban en contacto con el balón se notaba. En el Valencia, Gonçalo Guedes empezó por la izquierda y Bryan Gil por la derecha a pierna cambiada. El portugués le estaba creando problemas a Barragán. Con el avance de los minutos, Bordalás decidió intercambiar la posición de sus jugadores. Bryan Gil pasó a la izquierda, Musah se situó en la derecha y Guedes por detrás de Maxi Gómez. A falta de fútbol, el divertimento estaba en las gradas con el intercambio de cánticos entre las dos aficionados, que tuvieron diversos actos de hermanamiento antes del encuentro. La recta final del primer tiempo estuvo más animada. Pere Milla no acertó a rematar una buena jugada de Boyé. Y tras un error, en una pérdida de Mascarell, Guedes pudo marcar, pero su disparo salió rozando el poste. Al descanso se llegó con empate sin goles. En el tiempo de asueto, Francisco movió el equipo y puso a Josan de lateral derecho en lugar de Barragán. El comienzo de la segunda parte llegó el único gol del partido. Carlos Soler metió un buen balón al espacio, Mojica se confió, no cerró bien, Edgar Badia tampoco salió y Gonçalo Guedes remató cayéndose y mandó el esférico al fondo de la mallas. Incluso, Maxi Gómez pudo hacer el 0-2. El Elche supo reaccionar y a pesar de que el juego no era muy fluido, porque había muchas interrupciones, los franjiverdes hicieron daño por las bandas y a la contra. Roco estuvo a punto de empujar una falta de Fidel. Luego, en otro centro del onubense, Lucas Boyé no llegó y Pere Milla, solo, remata mal. Francisco movió el banquillo y dio entrada a Tete Morente por Ponce. El gaditano también tuvo una buena ocasión en un rechace. El conjunto ilicitano empató el encuentro en una carambola. Una falta de Gumbau no la remató Boyé, el balón la cayó a Roco, el chileno estrelló el balón en el poste y en el rechace marcó. Pero el árbitro lo anuló por fuera de juego del central franjiverde. Francisco metió más madera al fuego. Cambió el centro del campo con Raúl Guti y Kike Pérez por Mascarell y Gumbau. Otro centro de Fidel tampoco lo remató Josan en buena posición. Tete Morente se encontró con Mamardashvili en un disparo. Con el Elche volcado, el Valencia pudo sentenciar a la contra. Diego González salvó un remate de Maxi Gómez. Guido Carrillo fue la última arma de Francisco. En la recta final, los franjiverdes siguieron gozando de oportunidades. Un centro de Josan lo remató mal Pere Milla. En una contra cinco para cuatro, Kike Pérez disparó desde la frontal y tampoco encontró el gol. A un centro de Mojica no llegó nadie a rematar, al igual que en otra acción de Boyé. Demasiadas oportunidades y demasiados fallos. En los instantes finales, el partido se endureció. El Valencia perdió tiempo para mantener el resultado y el Elche lo intentó y no pudo. El conjunto ilicitano mereció más, pero cometió un error grave en defensa y no estuvo acertado en ataque. FICHA TÉCNICA: ELCHE: Edgar Badia, Barragán (Josan, m. 46), Enzo Roco, Diego González, Mojica, Omar Mascarell (Raúl Guti, m. 67), Gerard Gumbau (Kike Pérez, m. 67), Fidel (Guido Carrillo, m. 76), Pere Milla, Lucas Boyé y Ezequiel Ponce (Tete Morente, m. 57). VALENCIA: Marmardashvili, Foulquier, Diakhaby (Illaix Moriba, m. 48), Alderete, Jesús Vázquez, Hugo Guillamón, Carlos Soler, Musah (Racic, m. 72), Gonçalo Guedes (Helder Costa, m. 85), Bryan Gil (Cheryshev, m. 72) y Maxi Gómez (Hugo Duro, . 85). GOL: 0-1 m. 49, Gonçalo Guedes. ÁRBITRO: Ortiz Arias, del colegio madrileño. Expulsó con roja directa a Mojica (m. 91). Mostró tarjetas amarillas a Barragán (m. 7), Foulquier (m. 27), Diakhaby (m. 39), Gonzalo Verdú -banquillo- (m. 45+), Bryan Gil (m. 64) y a Fidel -banquillo- (m. 92). ESTADIO: Martínez Valero, 15.760 ante espectadores