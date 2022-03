El técnico del Elche, Francisco Rodríguez, se mostró contrariado en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo contra el Valencia. El preparador almeriense hizo balance tanto del partido como de la actuación del colegiado madrileño Ortiz Arias, con el que no acabó demasiado contento. Lo que sí elogió fue la actitud de los suyos, pese a perder.

«Creo que el empate hubiera sido lo más justo. Hemos competido de tú a tú al Valencia, hemos llegado mucho a área, aunque no hemos sabido concretar. Hicimos un esfuerzo enorme, pero nos vamos de vacío», explicó Francisco. «Quizás no se nos ha visto el empuje de otros días en el primer tiempo. Hemos sido un poco temerosos, nos ha llegado el gol en el peor momento y después lo hemos intentado. Por el espíritu y la garra creo que no le puedo reprochar nada al equipo», añadió.

Francisco no quiso quitar mérito al triunfo valencianista y prefirió centrar su comparecencia en los méritos franjiverdes para haber puntuado: «No voy a decir que el resultado ha sido injusto porque el rival ha tenido sus ocasiones y ha metido una. Digo que hemos competido y hemos merecido más. Pero no nos queda otra que levantarnos y seguir. Estoy jodido porque veo cómo la gente ha estado con nosotros hasta última hora. Hemos perdido contra un equipo que tiene jugadores espectaculares, aunque no nos estaban generando mucho».

Acerca de la actuación arbitral, el técnico del Elche no quiso meterse en demasiados jardines. «Cuando uno gana estará contento con el colegiado (Bordalás había elogiado al árbitro previamente). Yo he perdido y prefiero no hablar mucho porque no estoy contento. Hemos acabado entrando demasiado en el error de estar demasiados pendientes de él después del gol de ellos», aseveró. Francisco también confesó que había sustituido a Barragán en el descanso porque el propio futbolista le había confesado que el árbitro le había advertido que le iba a expulsar en el segundo tiempo.

Bordalás, muy contento

Por su parte, José Bordalás, técnico del Valencia, mostró su alegría por el triunfo de su equipo. «Estoy muy contento porque era un partido difícil contra un gran rival que estaba en un gran momento de juego y resultados. La verdad es que no ha sido fácil, pero hemos sabido neutralizar al Elche. Hemos hecho un gol y hemos generado ocasiones para un segundo. Felicito a los chicos por el gran trabajo que han hecho, con una gran solvencia a nivel defensivo», confesó Bordalás.

«Siempre he recibido cariño en Elche, pero hoy lo he notado de manera especial. Lo agradezco enormemente. Solo tengo palabras buenas para esta afición. El Elche está mejorando cada temporada, tiene un equipo con oficio y solvencia, difícil de ganar. Seguro que no va a tener ningún problema para seguir en Primera División la próxima temporada», finalizó.