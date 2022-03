Cara y cruz para los cedidos del Elche

Los jugadores que pertenecen al Elche CF y que el club ilicitano tiene cedidos en otros equipos están viviendo de diferente manera sus experiencias lejos del Martínez Valero.

De los futbolistas que pertenecían a la primera plantilla, el portero Axel Werner está siendo la cara y el defensa Josema Sánchez, de momento, la cruz, porque no está teniendo apenas protagonismo en el Valladolid de Pacheta.

El guardameta argentino se marchó al Arsenal de Sarandí de su país en el pasado mercado de invierno, tras haber disputado con el conjunto franjiverde las eliminatorias de la Copa del Rey frente al Almería y el Real Madrid. El meta de 26 años está encontrando en Argentina los minutos que no iba a tener en Elche, porque Edgar Badia y Kiko Casilla le cortaban el paso.

Werner, que tiene contrato con el club ilicitano hasta 2023, ha disputado un total de nueve partidos, ocho en la liga, donde el Arsenal de Sarandí ocupa la décimo primera posición en el grupo B; y uno de Copa, donde cayó eliminado, en la tanda de penaltis por el Chaco For Ever. El portero cedido por el Elche ha encajado ocho goles en la competición doméstica. La intención de la entidad franjiverde es que coja experiencia para que vuelva más hecho de cara a la próxima temporada y poder quedarse como segundo portero, si Kiko Casilla, que está cedido por el Leeds no continúa, como así parece que va a ser.

Josema salió cedido al Valladolid, también en enero, y fue una petición expresa de Pacheta. Sin embargo, el defensa murciano solo ha jugado 26 minutos en dos partidos, saliendo en la recta final de los encuentros para defender el resultado. Debutó en Cartagena, pero, posteriormente, su presencia en el conjunto castellano ha sido testimonial.

El central tiene contrato con el Elche hasta 2023, pero el club pucelano cuenta con una cláusula de compra en caso de ascenso a Primera División. Josema confía en cambiar su situación. Pacheta lo considera un jugador fiable, que bajo sus órdenes ofreció un buen rendimiento en el conjunto ilicitano y lo tiene en la recámara para cualquier necesidad.

Jony Álamo

Quien sigue sin tener suerte es el canterano Jony Álamo. El joven centrocampista salió en el mercado de invierno en busca de minutos en la Cultural Leonesa, de Primera RFEF. Era una de las perlas del fútbol base franjiverde, pero en las dos últimas temporadas ha tenido continúas lesiones musculares, que le han impedido tener una oportunidad.

En León comenzó siendo titular, pero, tras la derrota frente al Racing de Santander (4-0) ha pasado a tener un papel secundario. Ha jugado solo cinco partidos y 223 minutos. Le está costando adaptar su fútbol técnico a la categoría. Tiene contrato hasta 2023 y parece complicado que pueda volver a tener una oportunidad en el primer equipo del Elche.

Quien sí que está llamando con fuerza para hacerse un hueco en la primera plantilla franjiverde la próxima temporada es José Salinas. El futbolista de Callosa de Segura está siendo uno de los mejores laterales izquierdos de Primera RFEF y es uno de los jugadores más destacados del Unionistas de Salamanca.

En el mercado de invierno, el Mirandés de Segunda División y el Castilla, filial del Real Madrid, lo quisieron fichar, pero el club salmantino no le dejó salir. El Elche lo está siguiendo de cerca. Prueba de ello es que recientemente le han ampliado su contrato hasta 2025. Esta temporada ha jugado 30 partidos, 28 de liga y dos de Copa -uno contra el Elche- en el equipo charro. Acumula 2.560 minutos y, a pesar de ser lateral, ha marcado cinco goles y ha dado cinco asistencias.

La próxima campaña realizará la pretemporada con el primer equipo ilicitano. Si Lucas Olaza no sigue o Mojica sale traspasado, cuenta con muchas posibilidades de hacerse un sitio en la primera plantilla y tener la oportunidad de jugar en Primera División.

Otro de los jugadores cedidos que están destacando en Primera RFEF es Mourad Daoubi. Cumple su segundo curso cedido en el Alcoyano a las órdenes de Vicente Parras. Es el delantero de referencia del equipo y acumula 2.320 minutos. Esta campaña ha disputado 26 partidos de Liga y tres Copa y ha anotado nueve goles.

Mourad finaliza su contrato con el Elche el próximo 30 junio. Es un jugador muy fuerte físicamente, que está capacitado para dar el salto a Segunda División, pero para jugar en Primera lo tiene bastante complicado. El club ilicitano debe decidir si lo renueva y lo vuelve a ceder o pone fin a su vinculación. Sus representantes ya se han puesto en contacto con la entidad franjiverde para buscar una solución.

Manu Justo

El caso más curioso de los jugadores cedidos por el Elche es el de Manu Justo. No ha llegado a debutar en el conjunto ilicitano. Llegó hace cuatro temporadas del Racing de Ferrol, como apuesta de futuro y con el equipo en Segunda División. Pacheta no le dio la oportunidad y salió al UCAM de Murcia y al Celta B. En Segunda B y en Primera RFEF sí que ha tenido un papel, más o menos, destacado. Esta temporada está jugando a préstamo en el Racing de Santander, líder del grupo 1, en el que ha disputado 27 partidos, con 1.100 minutos, entre liga y Copa RFEF y ha marcado cinco goles.

También termina contrato al final de la presente campaña y todo hace indicar que el club ilicitano no contará con el gallego.