Eze Ponce: "Espero dar el máximo en el Elche para poder quedarme"

No es su guerra hablar de la guerra. De hecho, Eze Ponce ni siquiera la nombra al hablar de su situación al estar cedido en el Elche por el equipo en el que tiene contrato, el Spartak de Moscú. Realmente "siento mucho las diferencias entre estos dos países y espero que termine cuanto antes y de una vez por todas todo esto, que tanto dolor está produciendo sobre todo al pueblo ucraniano". Conflictos aparte, el delantero quiere quedarse la próxima temporada en el club ilicitano. "Me queda este año y la mitad del otro de contrato con el Spartak. Tengo que tomar una decisión entre quedarme o regresar al Spartak, por lo que espero dar el máximo sobre el campo para permanecer aquí", explicaba el atacante argentino hace unos minutos en rueda de Prensa.

Eze Ponce habla pausado y reflexiona antes de responder. Y está tranquilo, aunque no haya tenido ninguna llamada de la dirección del Elche sobre su futuro. "No hemos tenido contacto, sigue todo normal. Estoy esperando a dar lo mejor de mi mismo en el terreno de juego y tener un respuesta sobre mi futuro a final de temporada", expone el jugador.

Su primera premisa para quedarse, se cumple. "Para mí, la familia es lo primero a la hora de pensar en un contrato". Y, como admite, "todo marcha bien en casa, estamos adaptándonos muy bien a Elche", ciudad de la que destaca estar "muy contento con el club, la sociedad y mis compañeros".

Después de que sus seres queridos se encuentren bien en el lugar donde ha de desarrollar su profesión, "está lo deportivo". En este aspecto, Ponce está muy satisfecho porque "el equipo no se relaja y no desiste no solo en querer la permanencia sino en conseguir el máximo número de puntos posibles para estar arriba", reconoce, a la vez que asegura que "es una ambición constante del grupo, permanecer lo más alto posible sería muy bueno para nosotros y no solo estar concentrados en sacar los puntos justos para mantenernos en Primera División".

Para el delantero argentino, la clave de la unión del vestuario está en "el respecto que tenemos del uno con el otro. Sabemos diferenciar entre nuestro entrenador y nosotros, y seguir al pie de la letra lo que nos marca el técnico". Como proyecto deportivo, "también muy contento", por lo que la decisión contractual está más cerca y ya solo depende del tercer pilar, "la propuesta que me hace el club, llegado el caso de que el Elche esté interesado en mí a final de temporada".

En el plano personal, "estoy trabajando en mi nivel de crecimiento. En mi primer partido tuve la suerte de marcar y después he disfrutado de dos titularidades consecutivas. El entrenador me está dando confianza y estoy intentando responder con la máxima responsabilidad posible". A ello contribuye también la familia, pues "si marcha todo bien en casa eso se transmite a los entrenamientos y al terreno de juego. Estamos adaptados a Elche y trabajo con mucha seriedad para hacer las cosas bien aquí", concluye el jugador.

Preguntado por la sanción reducida a dos partidos a Mojica, Eze Ponce quiere "agradecerles a los miembros del Comité de Competición que interpreten que el insulto no fue para el árbitro". El delantero se alivió al conocer que "solo son dos partidos, gracias a Dios" y disculpó que en el campo pueda haber acciones reprochables: "Dentro de un partido estamos a un nivel tan alto de estrés y concentración, estamos al mil por mil, nos hierve la sangre...". En los próximos partidos, "debemos estar junto a los árbitros, apoyarlos y no entrar en diálogos contra ellos".

Por último, el atacante franjiverde resaltaba que estos días de parón por los compromisos nacionales "nos sirven para ponernos a punto lo máximo posible y cuando llegue el próximo encuentro dar lo mejor de nosotros mismos". Además, reconoció que "me encanta jugar junto a Lucas Boyé, porque es un jugador fantástico, pero también junto a Carrillo o Pere Milla. Estoy muy contento con mis compañeros. La comunión y conectividad es muy buena y siempre vamos a tirar adelante con el compañero que toque para jugar lo mejor posible".