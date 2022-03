Edgar Badia: "Me gustaría jugar en Europa y llegar a la selección"

Edgar Badia Guardiola (Barcelona, 12 de febrero, 1992) es uno de los jugadores más queridos por la afición del Elche. El portero catalán ha crecido a la par que lo ha hecho el conjunto ilicitano en los últimos cuatros cursos. A pesar de no ser titular a principio de Liga con Escribá supo ser paciente, esperar su oportunidad y está demostrando que es uno de los guardametas más en forma del fútbol español. Eso le ha hecho soñar con ser convocado con la selección.

¿Ha superado ya el equipo la derrota frente al Valencia?

Sí. Sabíamos que era una oportunidad buena para alcanzar los 35 puntos, alejarnos del descenso y estar más cerca del objetivo. El equipo no mereció perder, fue un palo duro, pero ya ha pasado y ahora estamos centrado en lo que viene por delante.

¿Se imaginaba estar a estas alturas de Liga en la situación actual?

Trato de no imaginarme mucho las cosas, no pensar en el futuro y centrarme en el día a día. Siempre he pensado que tenemos un gran grupo, muy comprometido, que trabaja muy bien diariamente y en el que nos apoyamos todos, juegue quien juegue. Siempre he estado tranquilo y convencido de que vamos a conseguir el objetivo. Sumar 32 puntos a falta de nueve jornadas es muy importante, pero, ni mucho menos, lo tenemos hecho.

Ahora, después del parón llega un mes duro, con rivales complicados. ¿El objetivo es intentar llegar a mayo con el objetivo conseguido para estar tranquilos y poder disfrutar sin los agobios la última parte de la competición?

El objetivo es ganar el próximo partido frente al Athletic Club en Bilbao y luego recibir a la Real Sociedad en casa. Lo que queremos es llegar a los 40 puntos cuanto antes, porque nos permitiría tener más tiempo para disfrutar y para intentar acabar lo más arriba posible. Pero eso pasa por ganar el siguiente partido en Bilbao y, cuando pase, el siguiente ante la Real. No tenemos que pensar cuándo podremos llegar a los 40 puntos. Hay que seguir dando pasos, porque estoy seguro de que vamos a conseguir el objetivo.

¿En qué ha cambiado el equipo desde la llegada de Francisco?

Ya he dicho que esta plantilla tiene un espíritu colectivo muy grande, juegue quien juegue. Estamos convencidos de la idea del entrenador, del grado de competitividad que nos imprime, que solo piensa en ganar y ganar. La plantilla ha creído en esa mentalidad ganadora y eso nos ha hecho sumar muchos puntos. Llevamos un año 2022 muy bueno y, aunque todavía nos falta dar algún paso más, estamos en el buen camino.

Desde el primer momento, Francisco siempre ha confiado en usted...

Estoy contento. Siempre he estado intentado apoyar desde el lugar que me ha tocado estar. He tratado de dar el máximo en los entrenamientos. Somos profesionales y debemos entrenar fuerte para estar preparados para cuando nos toque jugar. Ahora estoy teniendo la suerte de estar en el campo y me encuentro muy a gusto de poder ayudar al equipo. Eso me reconforta y me hace feliz. Pero lo importante siempre es el equipo y el colectivo por encima de las individualidades.

¿Lo pasó mal durante esos cuatro meses en los que no jugó?

Para nada. Siempre me he sentido importante, juegue o no juegue. Somos profesionales y todos queremos jugar. Nuestro trabajo es entrenar y estar preparados para rendir cuando nos toque jugar. Al final, son los entrenadores los que deciden.

¿Se llegó a plantear la posibilidad de salir en enero si hubiera seguido sin jugar?

Todo profesional quiere jugar. Estaba entrenando bien y me iba satisfecho todos los días a casa con mi trabajo. No me lo llegué a plantear y estaba a gusto con mi trabajo, aunque no estuviera jugando.

Gente que le conocía bien me decía que estaba tranquilo y esperando su oportunidad para demostrar que podía jugar en Primera División...

No creo que tuviera que demostrar nada. Ya he demostrado mi rendimiento en Primera División y antes en Segunda. He demostrado que soy un portero de Primera y son los entrenadores los que toman las decisiones. Solo podía poner el máximo de mi parte. Obviamente quería jugar y estaba preparado para cuando llegase mi oportunidad sin ningún temor, porque mi rendimiento habla por si solo.

Lleva cuatro años en Elche y todos han sido éxitos. Permanencia en Segunda, ascenso a Primera, permanencia en la máxima categoría y, ahora, muy cerca de poder seguir entre los grandes …

Estoy muy feliz de lo que hemos conseguido. Con el tiempo lo valoraré más. Ahora estoy centrado en el día a día y estoy volcado al 100% en el trabajo diario y quizás, no lo valoramos tanto. Un ascenso, una permanencia en Primera y este año estoy seguro que vamos a volver a salvarnos. Son hitos importantes que, con el tiempo, valoraremos más. Estoy muy feliz de haberlos vivido.

Desde el primer momento que llegó ha sido uno de los jugadores más queridos por la afición...

Ese es uno de los motivos por los que estoy tan a gusto y por los que he podido ofrecer un buen rendimiento. Me siento muy querido en la calle. Es muy bonito que la afición coree tu nombre en el estadio, tanto cuando juego como cuando no. He intentado estar siempre cerca de los seguidores y ellos siempre me han mostrado su cariño. Eso hace que me encuentre muy feliz en Elche.

¿Se veía con posibilidades de ir a la selección? ¿Estaba ilusionado los días antes de que Luis Enrique diera la lista?

Hay mucho nivel en los porteros españoles. Sabía que era difícil, aunque me encuentro en un buen momento. El seleccionador realizó un cambio y convocó a David Raya. Trabajo día a día para conseguir mis objetivos con el Elche y si algún día llega el premio de la selección sería fantástico.

¿Le sorprendió la convocatoria de David Raya?

El seleccionador tiene muchos porteros españoles donde elegir que están jugando en la Premier y en Francia e igual desde fuera no vemos el gran rendimiento que están teniendo. Que la afición y en los medios de comunicación valorasen mi gran momento y se barajase mi nombre es ya un orgullo.

¿Qué diferencias hay entre el Edgar Badia que llegó hace cuatro años y el actual?

Soy un portero más maduro. He tenido la experiencia de jugar un play-off de ascenso y jugar en Primera División. Eso te ayuda a ser más profesional y a mejorar tu alimentación y tu descanso. Eso lo estoy notando en el campo y me ayuda a mejorar. He tenido la experiencia de compartir vestuario con compañeros de gran nivel y eso también te ayuda a mejorar. En este momento soy más maduro. Siempre he tenido muchas ganas de mejorar y sigo teniéndolas. He crecido, pero todavía puede seguir haciéndolo, porque siempre hay cosas por mejorar.

¿Elija varios momentos con los que se queda de estos cuatro años en el Elche?

El día de mi debut, frente al Nàstic de Tarragona, en el Martínez Valero. Ganamos 1-0, hice un buen partido y comenzar con buen siempre es importante. El partido de vuelta contra el Zaragoza del play-off de ascenso en el que paré un penalti en los últimos minutos después del gol de Nino. que nos permitió pasar la eliminatoria. Y por su puesto, el partido del ascenso en Girona con el gol de Pere Milla. También me quedaría, a pesar de que no jugué, con el último encuentro de la temporada pasada, cuando ganamos al Athletic Club de Bilbao y conseguimos la permanencia en Primera.

Por último, un sueño que le gustaría cumplir …

Todos los futbolistas queremos jugar los más arriba posible. Me gustaría algún día poder jugar en Europa y poder ir a la selección. Pero estoy feliz con lo que tengo y hay que valorar lo que he conseguido. Me ha costado mucho trabajo y no ha llegado por casualidad. Estoy viviendo un sueño y soy muy feliz de poder hacer disfrutar a la gente.

SU FUTURO

Le faltan dos partidos para renovar de forma automática y ya ha habido contactos para ampliar su contrato. ¿Cómo van las negociaciones?

Creo que no es momento de hablar de mi situación contractual. No es lo importante. Quiero conseguir el objetivo y, una vez que lo consigamos, ya se verá. Cuando miras más allá del día a día y no estás volcado en tu trabajo, el rendimiento baja. No es momento de valorar eso.

¿Le gustaría continuar y finalizar su carrera en el Elche?

Nunca he escondido que estoy muy feliz aquí. Me quedan muchos años de carrera aún. Siempre me he sentido muy querido por el club y por la afición. Cuando termine esta temporada, veremos lo que ocurre. A día de hoy no quiero pensar más allá de mi trabajo diario.

¿Hasta dónde puede llegar este Elche en el presente y en el futuro?

Estamos viendo como el Elche está experimentado un crecimiento grande. Es un club que va a más en todos los sentidos. Queremos seguir dado pasos y que cada vez pueda estar más asentado en Primera División. Que el Martínez Valero sea un campo complicado para todos los rivales que vienen, como se está viendo esta temporada. Estamos en ese camino y estoy feliz de participar en este crecimiento de la entidad.